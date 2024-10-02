AutoCAD kaç GB RAM ister? İşte AutoCAD sistem gereksinimleri (2024)

AutoCAD, mimarlık, mühendislik ve inşaat gibi çeşitli alanlarda sektör standardı haline gelen güçlü bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı. Kapsamlı araç ve özellik yelpazesiyle Autocad, kullanıcıların hassas ve ayrıntılı 2B ve 3B tasarımlar oluşturmasını sağlıyor. Autodesk AutoCAD, profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılsa da, tasarım becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğrenciler için de sayısız fayda sunuyor. Özellikle öğrenciler tarafından “AutoCAD hangi bilgisayarda çalışır?” merak ediliyor. Gelin, AutoCAD sistem gereksinimleri neler, yakından bakalım.

AutoCAD sistem gereksinimleri 📋 Tam Boyutta Gör "AutoCAD ekran kartı ister mi?" sıkça merak edilir. AutoCAD, çizgileri yumuşatma, metin/çizgi türü oluşturma dahil çeşitli temel grafik işlemleri için bilgisayarınızın ekran kartını kullanır. Peki, AutoCAD için hangi PC önerilir? İşte bilgisayar & laptop için AutoCAD 2024 sistem gereksinimleri: AutoCAD minimum sistem gereksinimleri (Windows) 💻 İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit İşlemci : 3GHz+ hızda çalışan işlemci

: 3GHz+ hızda çalışan işlemci Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran çözünürlüğü : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Ekran kartı : 2 GB GPU 29 GB/s bant genişliği, DirectX 11

: 2 GB GPU 29 GB/s bant genişliği, DirectX 11 Disk alanı: 10 GB (SSD) AutoCAD önerilen sistem gereksinimleri (Windows) 💻 İşletim sistemi : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit İşlemci : 3GHz+ hızda çalışan işlemci

: 3GHz+ hızda çalışan işlemci Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Ekran çözünürlüğü : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 Ekran kartı : 8 GB GPU 106 GB/s bant genişliği, DirectX 12

: 8 GB GPU 106 GB/s bant genişliği, DirectX 12 Disk alanı: 10 GB (SSD) AutoCAD 2024 sistem gereksinimleri (Mac) 🖥️ İşletim sistemi : macOS Big Sur 11 ve üzeri

: macOS Big Sur 11 ve üzeri İşlemci : 64-bit Intel CPU / Apple M serisi CPU

: 64-bit Intel CPU / Apple M serisi CPU Bellek : 8 GB RAM ve üzeri

: 8 GB RAM ve üzeri Disk alanı: 8 GB AutoCAD kaç GB RAM ister ve boyutu ne kadar 💿 Bilgisayarınıza AutoCAD programını yüklemek için SSD diskinizde 10 GB boş alan olmalıdır. AutoCAD kaç GB yer kaplar kadar merak edilen bir soru da 4 GB RAM AutoCAD kaldırır mı? AutoCAD’in ihtiyaç duyduğu RAM miktarı en az 8 GB’tır.

AutoCAD öğrenci sürümü nasıl indirilir ⬇️ Tam Boyutta Gör AutoCAD eğitim sürümü sayfasına gidin. Öğrenci hesabı oluşturun. Hesap bilgilerinizi doldurun. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra “Eğitim Amaçlı Erişim Elde Etme” bölümüne tıklayın. Hesap bilgileri, eğitim ve okul bilgileri kısımlarını doldurun. İstenirse öğrenci belgenizi ve okulunuzun verdiği mail adresinizi girin. Uygunluk sağlandıktan sonra doğrulama maili alacaksınız. AutoCAD programını kullanmaya başlayabilirsiniz.

AutoCAD öğrenciler için ücretsiz mi konusu da sıkça merak edilir. Öğrenci olarak AutoCAD ve diğer Autodesk ürünlerini 12 ay süreyle ücretsiz kullanabilirsiniz. 12 ayın ardından lisans yenileme sürecini gerçekleştirmeniz gerekir.

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AutoCAD fiyatı ne kadar 💳 AutoCAD, 30 gün ücretsiz sürümle gelir. AutoCAD lisans fiyatı; 1 yıllık 57.562 TL, 3 yıllık 172.685 TL’dir.

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