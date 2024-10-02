AutoCAD kaç GB RAM ister? İşte AutoCAD sistem gereksinimleri (2024)

- AutoCAD sistem gereksinimleri 📋
- AutoCAD minimum sistem gereksinimleri (Windows) 💻
- AutoCAD önerilen sistem gereksinimleri (Windows) 💻
- AutoCAD 2024 sistem gereksinimleri (Mac) 🖥️
- AutoCAD kaç GB RAM ister ve boyutu ne kadar 💿
- AutoCAD öğrenci sürümü nasıl indirilir ⬇️
- AutoCAD fiyatı ne kadar 💳
- Yorumlar
AutoCAD, mimarlık, mühendislik ve inşaat gibi çeşitli alanlarda sektör standardı haline gelen güçlü bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı. Kapsamlı araç ve özellik yelpazesiyle Autocad, kullanıcıların hassas ve ayrıntılı 2B ve 3B tasarımlar oluşturmasını sağlıyor. Autodesk AutoCAD, profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılsa da, tasarım becerilerini geliştirmeyi hedefleyen öğrenciler için de sayısız fayda sunuyor. Özellikle öğrenciler tarafından “AutoCAD hangi bilgisayarda çalışır?” merak ediliyor. Gelin, AutoCAD sistem gereksinimleri neler, yakından bakalım.
AutoCAD sistem gereksinimleri 📋
AutoCAD minimum sistem gereksinimleri (Windows) 💻
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: 3GHz+ hızda çalışan işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080
- Ekran kartı: 2 GB GPU 29 GB/s bant genişliği, DirectX 11
- Disk alanı: 10 GB (SSD)
AutoCAD önerilen sistem gereksinimleri (Windows) 💻
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: 3GHz+ hızda çalışan işlemci
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Ekran kartı: 8 GB GPU 106 GB/s bant genişliği, DirectX 12
- Disk alanı: 10 GB (SSD)
AutoCAD 2024 sistem gereksinimleri (Mac) 🖥️
- İşletim sistemi: macOS Big Sur 11 ve üzeri
- İşlemci: 64-bit Intel CPU / Apple M serisi CPU
- Bellek: 8 GB RAM ve üzeri
- Disk alanı: 8 GB
AutoCAD kaç GB RAM ister ve boyutu ne kadar 💿
Bilgisayarınıza AutoCAD programını yüklemek için SSD diskinizde 10 GB boş alan olmalıdır. AutoCAD kaç GB yer kaplar kadar merak edilen bir soru da 4 GB RAM AutoCAD kaldırır mı? AutoCAD’in ihtiyaç duyduğu RAM miktarı en az 8 GB’tır.
AutoCAD öğrenci sürümü nasıl indirilir ⬇️
- AutoCAD eğitim sürümü sayfasına gidin.
- Öğrenci hesabı oluşturun.
- Hesap bilgilerinizi doldurun.
- Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra “Eğitim Amaçlı Erişim Elde Etme” bölümüne tıklayın.
- Hesap bilgileri, eğitim ve okul bilgileri kısımlarını doldurun.
- İstenirse öğrenci belgenizi ve okulunuzun verdiği mail adresinizi girin.
- Uygunluk sağlandıktan sonra doğrulama maili alacaksınız.
- AutoCAD programını kullanmaya başlayabilirsiniz.
AutoCAD öğrenciler için ücretsiz mi konusu da sıkça merak edilir. Öğrenci olarak AutoCAD ve diğer Autodesk ürünlerini 12 ay süreyle ücretsiz kullanabilirsiniz. 12 ayın ardından lisans yenileme sürecini gerçekleştirmeniz gerekir.
AutoCAD fiyatı ne kadar 💳
AutoCAD, 30 gün ücretsiz sürümle gelir. AutoCAD lisans fiyatı; 1 yıllık 57.562 TL, 3 yıllık 172.685 TL’dir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.