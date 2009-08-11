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Green House 1959 Model Mini Cooper tasarımlı USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Green House 1959 Model Mini Cooper tasarımlı USB belleğini duyurdu
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Söz konusu USB bellek tasarımları olduğunda üreticiler adeta sınır tanımıyor zira firmalar yüksek rekabetinde yaşandığı pazarda satışlarını arttırabilmek için tasarım ile farklılık yaratmayı hedefliyorlar. Japony merkezli donanım üreticisi Green-House firması da meraklısına hitap eden, tasarımıyla iddialı yeni USB bellek çözümünü tanıttı. Firmanın 4GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücüsü, otombil endüstrisinin ikonlarından birisi olmayı başaran ve pek çok filmde kendine yer edinen 1959 model Mini Cooper tasarımını baz alıyor.

Işıkları yanabilen ve tekerlekleri dönebilen 4GB kapasiteli yeni belleğin önümüzdeki günlerde 102$'lık fiyatıyla Japonya'da satışa sunulacağı belirtiliyor.

Green House 1959 Model Mini Cooper tasarımlı USB belleğini duyurdu
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Mini Cooper (1959) tasarımlı USB belleğin iki farklı versiyonu bulunuyor.


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waltran 10 yıl
tasarım yapıyolarda bellek aynı bellek bi ara u stroage diye şfire programı vardı bunları yapcaklarına onları geliştiseler daha iyi olur bunu cepe koysan koyulmaz cüzdana koysan hiç sığmaz
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AtiMX4 10 yıl
Çüş diyecem fiyatına afedersiniz :D
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x1650Pro 10 yıl
biraz pahalı gibi geldi
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mehmet_roer 10 yıl
britanya bayraklı versiyonu çok şekil duruyo açıkcası
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neXXen 10 yıl
Ağır olmaz mı bunlar?
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