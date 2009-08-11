Green House 1959 Model Mini Cooper tasarımlı USB belleğini duyurdu

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Söz konusu USB bellek tasarımları olduğunda üreticiler adeta sınır tanımıyor zira firmalar yüksek rekabetinde yaşandığı pazarda satışlarını arttırabilmek için tasarım ile farklılık yaratmayı hedefliyorlar. Japony merkezli donanım üreticisi Green-House firması da meraklısına hitap eden, tasarımıyla iddialı yeni USB bellek çözümünü tanıttı. Firmanın 4GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücüsü, otombil endüstrisinin ikonlarından birisi olmayı başaran ve pek çok filmde kendine yer edinen 1959 model Mini Cooper tasarımını baz alıyor.

Işıkları yanabilen ve tekerlekleri dönebilen 4GB kapasiteli yeni belleğin önümüzdeki günlerde 102$'lık fiyatıyla Japonya'da satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Mini Cooper (1959) tasarımlı USB belleğin iki farklı versiyonu bulunuyor.