Green House yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

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Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, DSLR kamera kullanan profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan ve CF 4.1 standardıyla uyumlju olan UDMA 6 destekli yeni bellek kartları 600X performans derecelendirmesiyle geliyor yani yüksek performans vaat ediyorlar.

Green House tarafından açıklanan bilgilere göre 90MB/sn okuma ve 80MB/sn yazma hızlarını destekleyen yeni bellek kartları üç yıllık garanti ile satışa sunuluyorlar. Deplolama kapasitesine göre sırasıyla 151$, 293$ ve 566$ seviyesinden satışa sunulması beklenen yeni bellek kartalrı önümüzdeki günlerde kullanıcılarla buluşacak.