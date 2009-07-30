Green House'dan hem USB bellek hem de müzik çalar; Kana Flash MP3 çalar

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Japonya merkezli donanım üreticisi Green House, ürün gamına kompakt ve renkli tasarımıyla dikkat çeken yeni bir kombo sürücü ailesi ekledi. Firmanın Kana flash müzik sürücüsü olarak isimlendirdiği seri dahilinde lans ettiği USB bellek / müzik çalar özellikli yeni sürücülerin 55 x 18.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 10 gram ağırlığında oldukları açıklandı.

Aralarında Mavi, Mor ve Pembe olmak üzere farklı renk seçenekleriyle gelen çok fonksiyonlu sürücülerde USB 2.0 konnektörüne ek olarak 3.5mm kulaklık çıkışına da yer verilmiş.Farklı kapasite seçenekleri olması beklenen ve sahip olduğu pil ile 4 saate kadar çalışma süresi sunan Green House Kana USB bellek / müzik çalar sürücüsü nümüzdeki ay 23$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak.