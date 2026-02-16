Giriş
    Grok, Avrupa'daki Tesla araçlarına geliyor

    Tesla, araç içi yapay zekası Grok’u Avrupa’ya getiriyor. Navigasyon başlatabilen sistem, sekiz ülkede devreye girerken Türkiye ise ilk etapta listede yer almadı.

    Grok, Avrupa'daki Tesla araçlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, araç içi yapay zeka deneyimini Avrupa genelinde genişleteceğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre xAI tarafından geliştirilen Grok artık Avrupa’daki Tesla kullanıcıları için navigasyon komutlarıyla birlikte kademeli olarak devreye alınıyor. Ancak ülkedeki güçlü satışlara rağmen ilk aşamada Türkiye bu listeye dahil edilmemiş durumda. Ancak kısa sürede özelliğin Türkiye dahil diye Avrupa ülkelerinde aktif hale gelmesi bekleniyor.

    Avrupalı Tesla’lara Grok müjdesi

    Yeni dağıtım süreci kapsamında Grok, ilk etapta Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya’daki Tesla sahiplerine sunulmaya başlandı. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla ülkenin ekleneceğini belirtiyor.

    Araçlara entegre edilen Grok, yalnızca soruları yanıtlayan bir dijital asistan olmanın ötesine geçiyor. Gerçek zamanlı verilerle çalışabilen sistem, navigasyon hedefi ekleme ve mevcut rotaları düzenleme yeteneğine sahip.

    Grok, Avrupa'daki Tesla araçlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar, örneğin en yakın ve en iyi restoranlara yönlendirme isteyebiliyor, bir kahve dükkanına yürüme mesafesindeki Supercharger istasyonlarını bulabiliyor ya da romantik bir şehir turu planlamasını Grok’a bırakabiliyor.

    Tesla, Grok’un halen Beta aşamasında olduğunu özellikle vurguluyor. Bu durum, sistemin geliştirme sürecinin devam ettiği ve özelliklerde değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Grok’un kullanılabilmesi için belirli teknik gereksinimler bulunuyor. Öncelikle aracın AMD işlemciye sahip olması gerekiyor. Ek olarak 2025.26 (Navigasyon komutlarını başlatabilmek için 2025.44.25) veya daha yeni araç yazılımı ve Premium Bağlantı aboneliği gerekiyor. Öte yandan kullanıcıların Grok’u aktif hale getirmek için ayrı bir hesap oluşturması ya da abonelik başlatması gerekmiyor.

    Tesla, Grok entegrasyonunu ilk olarak Temmuz 2025’te ABD’ce başlatmıştı. Grok, araç kontrolüne yönelik sesli komutları (örneğin medya ya da klima kontrolü) desteklemiyor.

