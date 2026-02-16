Grok, Avrupa'daki Tesla araçlarına geliyor

Avrupalı Tesla’lara Grok müjdesi
Yeni dağıtım süreci kapsamında Grok, ilk etapta Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya’daki Tesla sahiplerine sunulmaya başlandı. Şirket, ilerleyen dönemde daha fazla ülkenin ekleneceğini belirtiyor.
Araçlara entegre edilen Grok, yalnızca soruları yanıtlayan bir dijital asistan olmanın ötesine geçiyor. Gerçek zamanlı verilerle çalışabilen sistem, navigasyon hedefi ekleme ve mevcut rotaları düzenleme yeteneğine sahip.
Tesla, Grok’un halen Beta aşamasında olduğunu özellikle vurguluyor. Bu durum, sistemin geliştirme sürecinin devam ettiği ve özelliklerde değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Grok’un kullanılabilmesi için belirli teknik gereksinimler bulunuyor. Öncelikle aracın AMD işlemciye sahip olması gerekiyor. Ek olarak 2025.26 (Navigasyon komutlarını başlatabilmek için 2025.44.25) veya daha yeni araç yazılımı ve Premium Bağlantı aboneliği gerekiyor. Öte yandan kullanıcıların Grok’u aktif hale getirmek için ayrı bir hesap oluşturması ya da abonelik başlatması gerekmiyor.
Tesla, Grok entegrasyonunu ilk olarak Temmuz 2025'te ABD'ce başlatmıştı. Grok, araç kontrolüne yönelik sesli komutları (örneğin medya ya da klima kontrolü) desteklemiyor.