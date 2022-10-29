Togg'un Gemlik fabrikası açıldı! İşte Togg ile ilgili tüm detaylar

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2019'un Aralık ayında Togg'un elektrikli C-SUV ve Sedan konseptlerini görmemizin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Şimdi ise bir başka önemli adım olan, Togg modellerinin üretilmesi için yapılan Gemlik Tesisi'nin açılış törenindeyiz. Bu tesiste üretilerek yollara çıkacak ilk model olan Togg C-SUV'un seri üretimi başladı. Araç 2023'ün ilk çeyreğinde ön siparişe açılacak ve Mart ayında yollarla buluşacak.

İlk Togg banttan indi

Bugün seri üretimine başlanan Togg'un seri üretim ilk modelleri banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki ilk C SUV ile Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi.

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Rakamlarla Togg Gemlik Tesisi

Togg Gemlik Tesisi'nin temeli 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021’de başladı. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Gemlik Tesisi, üretim için gövde, boya ve montaj istasyonlarının yanı sıra AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de içerisinde barındırıyor. Tesiste ayrıca 1,6 kilometrelik test pisti de bulunuyor.

Togg'un üretim hedefi yıllık 150 bin

Togg'un Gemlik Tesisi'nde deneme üretimleri zaten başlamıştı. 29 Ekim'de fabrikanın resmi olarak açılmasıyla birlikte seri üretim için de yeşil ışık yakıldı. Seri üretim bandından inen ilk Togg modeli de bugün kamuoyuna tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin 2023 yılı hedefinin 17-18 bin adet araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Togg'un tam olarak faaliyete geçtiğindeki üretim hedefi ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta 150 bin adet olarak açıklandı. 2030'a kadar 1 milyon araç üretilmiş olacak.

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Togg, Şubat'ta ön siparişe sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada Togg'un ön siparişlerinin Şubat ayında alınmaya başlanacağını duyurdu. Mart ayının sonunda satışa çıkacak.

Aracın fiyatı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın fiyatının Şubat ayında açıklanacağını duyurdu. Fiyatının "rekabetçi" olacağını ifade etti.

Öte yandan, mevcut ÖTV ve matrah oranlarında Togg SUV'un %10'luk dilimde kalacağına yönelik açıklamalar gelmişti. Bu durumda (güncel olarak) başlangıç fiyatının vergiler dahil 908 bin TL'nin üzerinde olmaması gerekiyor. Ancak mevcut şartlarda Togg SUV'un tek motora sahip düşük güçlü seçeneğinin bu dilime girmesini bekleyebiliriz. 400 beygirlik versiyon ise yüksek dilimden dolayı çok daha pahalı olacaktır.

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İki yeni Togg versiyonunun tasarımı ilk kez gösterildi

Togg'da seri üretim bandından inen ilk ürün, artık yakından tanıdığımız elektrikli C-SUV oldu. Söz konusu model, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün Mart ayında yola çıkacak. Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg C-Sedan ve Togg X Coupe ne zaman çıkacak?

Bugünkü fabrika açılışında C sedan ve X Coupe versiyonun tasarımı ilk kez gösterildi. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.

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İlk Togg bayisi önümüzdeki ay açılıyor

Togg'un satışları hem fiziksel hem de dijital ortamlarda yapılacak. Müşterilerle de hibrit şekilde temas kurulacak. Otomobilin nasıl satılacağı hakkında açıklamalarda bulunan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

“Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

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Togg C-SUV'un bilinen özellikleri neler?

Togg SUV ile ilgili paylaşılan ilk bilgilere göre araç, farklı güç ve menzil seçenekleriyle satışa sunulacak. Menzil tarafında 300 ve 500 kilometre, güç tarafında ise 200 ve 400 beygir olmak üzere ikişer seçenek göreceğiz. 200 beygirlik versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlarken, daha güçlü seçenekte bu süre 4,8 saniyeye kadar düşecek. Maksimum DC hızlı şarj desteği konusunda henüz bir bilgi yok ancak bataryanın 25 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabileceği ifade ediliyor.

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Togg'un iş birlikleri

Togg, elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden biri olan batarya konusunda Çinli Farasis ile anlaştı. Bu kapsamda iki şirketin ortaklığında kurulan Siro Energy, ilk etapta batarya paketinin, ileriki süreçte ise batarya modülü üretiminin Türkiye'de yapılmasından sorumlu olacak. Siro, elektrikli araçlar için pil üretmenin yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri de geliştirecek.

TruGo ise Togg'un elektrikli araç şarj istasyon ağı işletmecisi olarak kurduğu bir diğer marka. EPDK'dan işletmeci lisansını alan TruGo, yerli ve yabancı firmalardan aldığı şarj cihazlarının kurulumunu 2023'ün ortasına kadar 81 ildeki 600'den fazla lokasyonda yaklaşık bin adet şarj cihazıyla hizmet vermeye başlayacak. TruGo bunun için Vestel, Siemens ve Star Charge gibi firmalardan şarj cihazı almıştı. Hatta bu cihazlardan ilk 6 tanesi, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olarak gösterilen Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'ne kuruldu.

TruGo ayrıca şarj cihazlarının kurulumu için Shell ile iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Trugo ve Shell, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak. 400 Shell istasyonuna toplam 600 tane şarj cihazının kurulumu yapılacak. Bu şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verecek.

Togg ayrıca yenilikçi ödeme sistemleri ve dijital finansal çözümler gibi alanlarda Paycell, Trendyol, Hopi ve Türk Hava Yolları (Miles&Smiles) ile iş birliklerine imza atarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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