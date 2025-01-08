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    Elon Musk açıkladı: Grok yapay zekası Tesla araçlara geliyor

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok adındaki yapay zekalı sohbet robotunun Tesla’nın elektrikli araçlarına geleceği açıklandı. Ancak henüz tarih bilgisi yok.
    Elon Musk açıkladı: Grok yapay zekası Tesla araçlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk, kısa bir süre önce kendi yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok adındaki yapay zekalı sohbet robotunun Tesla’nın elektrikli araçlarına geleceği açıkladı. Musk, bu duyuruyu sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) canlı yayında oyun oynarken yaptı.

    Grok, Tesla’ya geliyor

    Elon Musk, sahibi olduğu X’te geçtiğimiz gece yaptığı Path of Exile 2 yayınında Tesla ve xAI için önemli bir açıklamada bulundu. Musk, “Grok, yakında Tesla’lara geliyor. Yani Tesla’nızla konuşup her şeyi sorabileceksiniz dedi. Ancak Musk, herhangi bir spesifik tarih vermedi.

    Grok, xAI tarafından aynı adlı model üzerinde inşa edilen bir sohbet robotu konumunda. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin direkt rakibi olan Grok, halihazırda X platformunda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayrıca özel mobil uygulaması da bulunuyor.

    Grok halihazırda “Grok 2” modeliyle hizmet veriyor. Ancak yeni ve çok daha gelişmiş Grok 3’ün de yakında çıkması bekleniyor. Musk, geçtiğimiz yıl bu modelin 2024 sonuna kadar geleceğini söylemişti ancak görünüşe göre bu takvimde bir aksaklık yaşanmış durumda. Musk, daha önceki açıklamalarında “Grok 3 ileriye doğru büyük bir sıçrama olacak” demişti.

    Tesla araçlara eklenecek Grok’un hangi sürümü kullanacağı şimdilik belirsiz. Ayrıca bu entegrasyonun sadece bir uygulama düzeyinde mi olacağı yoksa araca derinlemesine entegre edilen bir yapay zeka mı olacağı da belli değil. Eğer Grok, uygulama arayüzü olarak sadece soruları yanıtlamaktan ziyade araç içi özellikleri kontrol edebilen bir yapı ile Tesla’lara eklenirse bu büyük bir olay olur.

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