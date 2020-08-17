Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor

Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük adası konumunda olan ve %81’inin buzla kaplı olduğu Grönland, insan kaynaklı iklim değişikliğini en sert hisseden bölgelerin başında geliyor. Kuzey Kutbu’ndaki bu devasa bölge, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporla tekrar gündeme geldi.

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Ohio Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, ada üzerindeki yaklaşık 200 buzulun uydular aracılığıyla 40 yıldır toplanan verilerini inceledi. Michalea King adlı araştırmacının liderlik ettiği ekip, Grönland buz tabakasındaki erimenin artık geri döndürülemez bir seviyeye ulaşmış olabileceğini ve bölgeye yağan karın, adanın sahip olduğu buz kütlesindeki erimeyi telafi edemeyeceğini tespit etti. King, bunun sıcaklık artışları dursa bile Grönland’ın buz kaybetmeye devam edeceği anlamına geldiğini ifade etti.

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1,000 yıl sonra su seviyesinde 7 metrelik yükselme

“Okyanusa karışan buzun her yıl yüzeyde oluşan buz tabakasından kat be kat fazla olduğunu tespit ettik” şeklinde konuşan King’e göre 3,000 yılı itibariyle Grönland buzunun tamamen erimesi halinde deniz seviyesinin 7 m kadar yükselme ihtimali bulunuyor. Gezegenimizin en büyük ikinci buz kütlesi, mevcut erime oranıyla yüzyılın sonunda deniz seviyesini 7 cm kadar yükseltecek. Adadaki erime, Gezegenimizi kaplayan okyanuslardaki su seviyesini ise yıllık ortalama 1 mm kadar artırıyor.

Grönland’daki buzulların erimesinin son 20 yılda kronik hale geldiğini ifade araştırmacılar, 2000 yılından önce erime sonucu yaşanan buz kaybı ile kar yağışı nedeniyle geri kazanılan buz örtüsü oranının her yıl birbirini dengelediğini belirtmiş. Ancak 2000’den sonra bu oran, her 100 yılda bire düşmüş.

Tam Boyutta Gör

Aşağıdaki videoda da izleyebileceğiniz üzere 2019 yılında Avrupa’yı vuran sıcak dalgasının etkileri, Grönland’da öyle sert hissedilmiş ki beş gün içinde adadaki buz tabakası 55 milyar ton su kaybetmiş. Erime hadisesi ise ne yazık ki tam bir kısır döngü. Buz tabakasındaki erimenin daha çok erimeye yol açtığını söyleyen araştırmacılar, buna sebep olarak ise buzullar üzerindeki su birikintilerinin daha çok güneş ışınını hapsetmesini gösteriyor. Bu sayede civar bölgeler çok daha fazla ısınıyor ve daha çok erime gerçekleşiyor.

Bilim insanlarının ortaya koyduğu gerçekler konusunda devletleri de uyaran Michalea King, “Kutuplarda yaşananlar kutuplarda kalmıyor. Hükümetler, deniz seviyelerinde yükselme için hazırlık yapmalılar” ifadelerini kullandı.

Bu konuda yapmamız gereken ise emisyon değerlerini düşürerek iklim değişikliği sürecini yavaşlatmaya çalışmak. Grönland’ın kaybettiği buzu geri getiremeyecek bile olsak en azından bu süreci yavaşlatmayı deneyebiliriz.

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