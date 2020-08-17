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    Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor

    İnsan kaynaklı iklim değişikliği, Gezegenimizin en büyük adası üzerindeki buzulların erimesini iyice hızlandırdı. Bilim insanlarına göre artık dönüşü olmayan bir yola girdik.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor

    Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük adası konumunda olan ve %81’inin buzla kaplı olduğu Grönland, insan kaynaklı iklim değişikliğini en sert hisseden bölgelerin başında geliyor. Kuzey Kutbu’ndaki bu devasa bölge, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporla tekrar gündeme geldi.

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    Ohio Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, ada üzerindeki yaklaşık 200 buzulun uydular aracılığıyla 40 yıldır toplanan verilerini inceledi. Michalea King adlı araştırmacının liderlik ettiği ekip, Grönland buz tabakasındaki erimenin artık geri döndürülemez bir seviyeye ulaşmış olabileceğini ve bölgeye yağan karın, adanın sahip olduğu buz kütlesindeki erimeyi telafi edemeyeceğini tespit etti. King, bunun sıcaklık artışları dursa bile Grönland’ın buz kaybetmeye devam edeceği anlamına geldiğini ifade etti.

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    1,000 yıl sonra su seviyesinde 7 metrelik yükselme 

    “Okyanusa karışan buzun her yıl yüzeyde oluşan buz tabakasından kat be kat fazla olduğunu tespit ettik” şeklinde konuşan King’e göre 3,000 yılı itibariyle Grönland buzunun tamamen erimesi halinde deniz seviyesinin 7 m kadar yükselme ihtimali bulunuyor. Gezegenimizin en büyük ikinci buz kütlesi, mevcut erime oranıyla yüzyılın sonunda deniz seviyesini 7 cm kadar yükseltecek. Adadaki erime, Gezegenimizi kaplayan okyanuslardaki su seviyesini ise yıllık ortalama 1 mm kadar artırıyor.

    Grönland’daki buzulların erimesinin son 20 yılda kronik hale geldiğini ifade araştırmacılar, 2000 yılından önce erime sonucu yaşanan buz kaybı ile kar yağışı nedeniyle geri kazanılan buz örtüsü oranının her yıl birbirini dengelediğini belirtmiş. Ancak 2000’den sonra bu oran, her 100 yılda bire düşmüş.

    Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor
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    Aşağıdaki videoda da izleyebileceğiniz üzere 2019 yılında Avrupa’yı vuran sıcak dalgasının etkileri, Grönland’da öyle sert hissedilmiş ki beş gün içinde adadaki buz tabakası 55 milyar ton su kaybetmiş. Erime hadisesi ise ne yazık ki tam bir kısır döngü. Buz tabakasındaki erimenin daha çok erimeye yol açtığını söyleyen araştırmacılar, buna sebep olarak ise buzullar üzerindeki su birikintilerinin daha çok güneş ışınını hapsetmesini gösteriyor. Bu sayede civar bölgeler çok daha fazla ısınıyor ve daha çok erime gerçekleşiyor.

    Bilim insanlarının ortaya koyduğu gerçekler konusunda devletleri de uyaran Michalea King, “Kutuplarda yaşananlar kutuplarda kalmıyor. Hükümetler, deniz seviyelerinde yükselme için hazırlık yapmalılar” ifadelerini kullandı.

    Bu konuda yapmamız gereken ise emisyon değerlerini düşürerek iklim değişikliği sürecini yavaşlatmaya çalışmak. Grönland’ın kaybettiği buzu geri getiremeyecek bile olsak en azından bu süreci yavaşlatmayı deneyebiliriz.



    Kaynakça https://www.businessinsider.com/greenland-melting-ice-sheet-past-tipping-point-2020-8 https://www.france24.com/en/20200815-climate-change-greenland-s-ice-has-melted-past-the-point-of-no-return https://www.forbes.com/sites/scottsnowden/2020/08/14/greenlands-melting-ice-sheets/#76d8aa302449 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 4 gün en beğenilen
    İnsanlığın allah belasını versin. Umarım en kısa zamanda felaket üstüne felaket yaşarız.
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    glumerna (hiko baba) 4 gün
    insanlığı ortadoğu mahfetti
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    darkaura 4 gün
    ortamlarda kuresel isinma yalan der ama buzlar eriyince ortaya cikacak kaynaklari icin gronlandi satin almak ister. bilin bakalim kim.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    jesipikmin 2 gün yeni yorumcu
    ALLAH büyüktür. İslâm devletlerinin hatrına dönüyor bu dünya...
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    WarSaw (Savaş T.) 3 gün
    dünya savaşlarını çıkartan gıdadaki genetikle oynayıp insanı azaltan yahudi isterse atar oraya bir iklim bombası tekrar dondurur buzulları ama atmıyor demekki istemiyor demekki insanın azaltılma projesi dünya için değil kendileri için.
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    435 3 gün
    bütün dünya ülkelerinin temsilcilerinin olduğu bir çevre fonu kurulmalı ve küresel ısınmaya ve kirliliğe neden olan ülkelerden yaptıklıkları kirliliğe göre vergi alınıp bu fona aktarılmalı. böylelikle hem o ülke bu vergiyi azaltmak için motive olur, hem de bu kirliliği azaltmak için alternatif bilimsel projelere kaynak çıkar.
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    agent1453 3 gün
    Dünyayı tüketirsen sonuçları böyle olur.
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    sdbz (Sezai Kuyu) 3 gün
    Gençler, yaşadğınız çağın değerini bilin, bundan 10-15 yıl sonra ne bir temiz nehir, ne temiz deniz, ne temiz hava olmayacak... İnsanlık evrim geçiriyor mu? Evet ama kendi sonuna evriliyor.. Eski çağlardan daha akıllı insanlık yok, daha hırslı insanlık, daha tüketim çılgını insanlık var... Ne yazık ki çoğumuz buna dahiliz.. Sırf atık olasım diye plastik şişedeni bardaktan su içmeyen nadir insanlar var ya, onlar candır...
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    magicrea (Baki Hürüm) 3 gün
    su boşa akıyor. elektrik mi üretilse, olmadı sulama filan.
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    anet01 3 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    agent1453 4 gün
    Kim bilir dünyada bugüne kadar kaç nükleer bomba denemesi yapıldı.
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    özgürbarıs 4 gün
    insanlık sayesinde bu savaşı kazanacaz. Kazandığımızda kaybettigimizi anlayacaz ve herşey için geç olacak
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    V4LKyR 4 gün
    Neyse ki 3000 yılına daha var. :)
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