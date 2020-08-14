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    Rüzgâr ve Güneş enerjisi, küresel elektrik üretiminin %10’luk dilimini karşılayarak rekor kırdı

    2020 yılının ilk yarısında rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik, toplam üretilen enerjinin %10’luk dilimini karşılayarak yen bir rekor kırdı. Ancak ulaşılan değerler, yeterli değil.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Rüzgâr ve Güneş enerjisi, küresel elektrik üretiminin %10’luk dilimini karşılayarak rekor kırdı
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    İnsan kaynaklı iklim değişikliğini fazlasıyla hissetmeye başladığımız bir dönemde yenilenebilir kaynaklar kanadından umut verici bir haber daha geldi. Ember adlı düşünce kuruluşunun yayınladığı bir rapora göre 2020 yılının ilk yarısında rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik, toplam üretilen enerjinin %10’luk dilimini karşıladı.

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    Bir önceki yıla kıyasla %14’lük bir artış olarak karşımıza çıkan yeni değer, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisi için rekor anlamına geliyor. Covid-19 salgını nedeniyle %3 oranında düşen küresel elektrik ihtiyacına rağmen elde edilen %10’luk artış önemli.

    Gelişmeler umut verici ancak yeterli değil

    Kömür santralleri kaynaklı elektrik üretiminin de düşüş gösterdiği ilk altı aylık süre, ne yazık ki 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nda imza altına alınan ve sıcaklık artışlarını 1.5 santigrat derecenin altında tutma hedefini karşılamak için yeterli değil. Zira kömürden elde edilen elektrik enerjisi oranı 2019 yılının ilk altı ayına kıyasla %8.3 oranında düşmüş olsa da kömür santralleri aynı dönemde, ihtiyaç duyulan elektriğin %33’ünü üretmiş. Bu da atmosfere salınan CO2’nun baş sorumlusu olan kömüre olan bağımlılığın önemli bir göstergesi olarak dikkat çekmiş.

    Rüzgâr ve Güneş enerjisi, küresel elektrik üretiminin %10’luk dilimini karşılayarak rekor kırdı
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    1.5 santigrat derecelik hedefin enerji sektörü açısından karşılanabilmesi için ise kömür kullanımının önümüzdeki on yıllık süre içinde her yıl %13 oranında azalması gerekiyor. Söz konusu rakamlara göre iklim hedefinin tutturulması için 2030 yılı itibariyle kömürün enerji sektöründeki payının en fazla %6 olmalı. Ancak içinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk altı ayındaki %33’lük pay, uzmanları oldukça tedirgin ediyor.

    Yenilenebilir kaynaklara en fazla yatırımı %21’lik oranla Avrupa ve %33’lük pay ile İngiltere’nin yaptığı görülüyor. Elektrik ihtiyacının ortalama onda birlik bölümünü rüzgâr ve Güneş’ten sağlayan Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer ülkelere bakıldığında ise sayılar birbirine yakın duruyor. Buna göre Türkiye:13%, Çin:10%, ABD:12%, Hindistan:10%, Japonya:10% ve Brezilya:10% oranlarına ulaşan ülkeler olarak dikkat çekiyor.



    Kaynakça https://www.aljazeera.com/ajimpact/world-power-coming-renewables-study-shows-200813040629681.html https://electrek.co/2020/08/13/egeb-wind-solar-10-percent-global-power-epa-open-letter-siemens/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilhamcan1 1 hf.
    bu yoldan ilerlememiz gerek bizim.
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 hf.
    Zorlu Enerji temiz enerji konusunda ülkemizin gurur kaynağı yatırımlarına da devam ediyorlar. Ülke olarak enerji bağımsızlığını yakalamadan refah bir toplum oluşturamayız. O yüzden bu konuya devletin büyük destek vermesi gerekir.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    bana ne faydası var, elektrik faturam mı azaldı :)
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    mokoko_TR 1 hf.
    aslında yemeyip içmeyip bu teknolojiye arge orak yatırım yapmalıyız çünki neredeyse tamamen dışa bagımlıyız ... hertürlü lanette enerji üzerine kurulu
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Valla kendi enerjini üretme fikri, dışa bağımlılığı azaltma fikri bana çok sıcak geliyor. Hükümet şayet bunlara ek vergiler koymak yerine bıraktım desteği, vergisiz ham haliyle bıraksa her ne kadar şehir hayatında çoğunluğun müstakil evleri olmasa da yine de 10 dairelik apartman çatısına full panel döşenmesini desteklerim. Daire başı 1000tl-2000tl verilir. Sonrasında ortaya çıkan enerjinin ortak dağılımını sağlayacak bir sistem de gerekir. Elektrik faturamızı her ay 20-30tl bile az ödetse 7-8 senede maliyetini çıkartır. Bir ara elektrik üreten cam dediler, yenilerde tuğla dediler. Hani son kullanıcının pratik kullanabileceği verimli bir şey olsa geçelim ufak ufak. Ülkemizde elektrikte zaten araba gibi fiyatları sürekli zamlanıyor. En azından ileride ne kadar parasız da kalsak bir faturayı az ya da eksik düşünürüz :D lambamız yanmaya devam eder.
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    Ortalamanın üzerinde olmamız güzel bir şey.



    Ama yetmez, evet.

    Güneş paneli alana vergi indirimi falan olması lazım. Adana güneşi bol bir şehir, çok fabrika gördüm çatıları panel doldurmuşlar. Bazıları fazla üretip satıyormuş elektriği, ama elektrik idaresine satıyorlar galiba. Başkasına satmaya izin yok gibi.



    Bir gün yüzde yüze doğru yaklaşırız inşallah.
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    goodbyeeverybody 1 hf.
    Özellikle maliyeti ikinci plana alabilecek olan devletler daha temiz bir iklim için rahatlıkla güneş ve rüzgar enerjisine geçebiliyor. KWh başına maliyetini karşılayamayacak olan Türkiye gibi ülkelerde bu Kadar büyük yeşil enerji yatırımları hayal gibi görünüyor. Türkiye gibi ülkeler daha çok ucuz enerji ihtiyacını giderme çabası içerisine girmekteler.
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    VaporWave (Emre ) 1 hf.
    Türkiyenin bu enerji üretim şekline daha fazla önem vermesi gerekiyor.
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