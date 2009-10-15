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G.Skill ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellek kitlerini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellek kitlerini gösterdi
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle sektörün iddialı isimlerinden birisi olan G.Skill, ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellelk kitleirni duyurdu. Firmanın 4GB (2x 2GB) kapasiteli çift kanal bellek kitleri aynı segmentteki diğer pek çok modelden farklı olarak JEDEC'in belirlediği referans gerilim değeri olan 1.5v yerine 1.35v geriliminde çalıştıyor ve %16 daha az ısınıyorlar.

Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 800 işlemcilerle birlikte P55 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan aynı zamanda AMD platformunda da kullanılabilen kitlerin genel özellikleri şu şekilde;

- 4GB (2GB x 2) PC3-10600 | 1333 MHz | 9-9-9-24 (latencies) | 1.35V
- 4GB (2GB x 2) PC3-10600 | 1333 MHz | 8-8-8-24 | 1.35V
- 4GB (2GB x 2) PC3-10600 | 1333 MHz | 7-7-7-21 | 1.35V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.35V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.35V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-8-7-24 | 1.35V

ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellek kitlerini önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen G.Skill, fiyatlar hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı.


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simplethinks 10 yıl
Türkiye pazarında yaygınlaşması lazım
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mazbut 10 yıl
Düdük kadar nettoplarda anakart herşeyi kendi ayarlıyor artık elle müdahele etmeye gerek varmı bilmiyorum intelde..
4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-8-7-24 | 1.35V bunun voltajı 1.65 olana kadar 2133mhz i görür heralde sorun olmadan... Daha fazlasına ihtiyaç varmı dersin?
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Wilson Fisk 10 yıl
duduk kadar netbook kullan sen.
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Wilson Fisk 10 yıl
ddr3 ramler zaten isinmiyordu ki 1.5v calisanlari.%16 daha az isiniyorlar ne ya yabanci bir forumda binde bir performans artisi icin kendilerini keser bu forumdakiler demisti biri baya gulmustum ona donmus.ramler tas gibi soguk olunca daha mi zevkli oluyormus ram dedigin isinir.bu dusuk voltaj arkadaslar voltaj yemiyor oc filan da olmuyor.1.35'mis ne voltaj veririz diye dusunmeyin.amd icin alanlar voltaj dayayabiliyor nasilsa ama 1.65v takmis bir arkadas amd sisteme 1.85v almis en fazla alet yani bu 1.35v da 1.55 diyip kalir.baska bir arkadas ayni sistemde normal ddr3 alip 2.1v vermis biri cl6 digeri cl7 oyle bir farklari var 1600 mhz'de.dusuk cl ucuz ddr3 cikarin bunlar is dunyasi icin cunku onlar da 10 kurus kar edecem diye kendilerini keser.
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