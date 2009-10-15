G.Skill ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellek kitlerini gösterdi

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle sektörün iddialı isimlerinden birisi olan G.Skill, ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellelk kitleirni duyurdu. Firmanın 4GB (2x 2GB) kapasiteli çift kanal bellek kitleri aynı segmentteki diğer pek çok modelden farklı olarak JEDEC'in belirlediği referans gerilim değeri olan 1.5v yerine 1.35v geriliminde çalıştıyor ve %16 daha az ısınıyorlar.

Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 800 işlemcilerle birlikte P55 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan aynı zamanda AMD platformunda da kullanılabilen kitlerin genel özellikleri şu şekilde;



- 4GB (2GB x 2) PC3-10600 | 1333 MHz | 9-9-9-24 (latencies) | 1.35V

- 4GB (2GB x 2) PC3-10600 | 1333 MHz | 8-8-8-24 | 1.35V

- 4GB (2GB x 2) PC3-10600 | 1333 MHz | 7-7-7-21 | 1.35V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.35V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.35V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-8-7-24 | 1.35V

ECO serisi düşük güç tüketimli DDR3 bellek kitlerini önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenen G.Skill, fiyatlar hakkında henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı.