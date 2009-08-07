G.Skill oyuncular için hazırladığı Ripjaws DDR3 bellek serisini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri hazırlayan Tayvan merkezli G.Skill, özellikle oyuncuları hedef alan Ripjaws serisi yeni DDR3 ailesini duyurdu. Firmanın çift kanal bellek kitlerinden oluşan dolayısıyla hem AMD'nin Soket AM3 hem de Intel'in Eylül ayında lanse edeceği Core i5 işlemcilerine göz kırpan seri dahilindeki DDR3 kitleri modeline göre 1333MHz ila 2200MHz arasında saat hızlarıyla geliyorlar. Çalışma gerilimleri 1.65v olarak belirlenen yeni bellek kitleri, seri için tasarlanan özel soğutucu ile de dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak Ripjaws serisi yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.