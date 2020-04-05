GTX 1650 GDDR6 resmileşti

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GPU devinin giriş seviyesinde gittiği güncelleme nihayetinde resmileşti. Turing GPU’lu yenilenmiş GTX 1650 Nvidia’nın sitesinde de listelendi.

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GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı

TU117 de GDDR6 ile buluştu

Yeni GTX 1650 ilk GTX 1650 gibi TU117 GPU’sunu temel alıyor. 896 CUDA çekirdeği barındıran GPU 1485-1665 MHz’lik aralıktan 1410-1590 MHz’e çekilirken bellek kanadı 8 Gbps’lik GDDR5 belleklerden 12 Gbps efektif frekansta görev yapan GDDR6 belleklerle güncellenmiş. Kapasite ve veri yolu değişmeyen VRAM’ler artık GPU’ya 192 GB/s bant genişliği sağlayacak. Ek olarak yeni kart (G6) şeklinde ilk GTX 1650 (G5)'ten ayrılıyor

Ayrıca Bkz. "GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı"

Paylaştığımız çinli bir inceleme ekibinin incelemesine göre oyunlarda %10’a kadar performans artışı sunan yeni kart halefinin fiyatından, 159 dolardan raflardaki yerini alacak. Bununla birlikte referans tasarım bir kart orijinal GTX 1650’de olduğu gibi sunulmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/geforce-gtx-1650-with-gddr6-now-officially-listed-at-nvidia.html

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