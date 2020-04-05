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    GTX 1650 GDDR6 resmileşti

    Nvidia’nın son günlerde bir anda ortaya çıkan GTX 1650 modeli firmanın sitesinde de listelendi.
    3 gün
    1,7b
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    5
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    GTX 1650 GDDR6 resmileşti
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    GPU devinin giriş seviyesinde gittiği güncelleme nihayetinde resmileşti. Turing GPU’lu yenilenmiş GTX 1650 Nvidia’nın sitesinde de listelendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı

    TU117 de GDDR6 ile buluştu

    Yeni GTX 1650 ilk GTX 1650 gibi TU117 GPU’sunu temel alıyor. 896 CUDA çekirdeği barındıran GPU 1485-1665 MHz’lik aralıktan 1410-1590 MHz’e çekilirken bellek kanadı 8 Gbps’lik GDDR5 belleklerden 12 Gbps efektif frekansta görev yapan GDDR6 belleklerle güncellenmiş. Kapasite ve veri yolu değişmeyen VRAM’ler artık GPU’ya 192 GB/s bant genişliği sağlayacak. Ek olarak yeni kart (G6) şeklinde ilk GTX 1650 (G5)'ten ayrılıyor

    Ayrıca Bkz. "GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı"

    Paylaştığımız çinli bir inceleme ekibinin incelemesine göre oyunlarda %10’a kadar performans artışı sunan yeni kart halefinin fiyatından, 159 dolardan raflardaki yerini alacak. Bununla birlikte referans tasarım bir kart orijinal GTX 1650’de olduğu gibi sunulmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/geforce-gtx-1650-with-gddr6-now-officially-listed-at-nvidia.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CMteria (Harun Kuruoğlu) 3 gün en beğenilen
    Kimsenin pahali kart almayacagi bu gunlerde yoklama cekmisler resmen o karta ddr8 taksan ne olur allah askina onlar yuzde 10 diyorsa iki fps dir o kesin ellerinde patlasin insallah
    Kimsenin pahali kart almayacagi bu gunlerde yoklama cekmisler resmen o karta ddr8 taksan ne olur allah askina onlar yuzde 10 diyorsa iki fps dir o kesin elleri...
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 gün
    Artık modifiye doğana döndü. M3 aynalı doğan :)
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 3 gün
    Bugün %10 artış verirler 2 ay sonra güncelleme yayınlayıp %20 performans kaybı sağlarlar.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 3 gün
    Intel gibi Nvidia da debeleniyor AMD karşısında.
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    noobszle 3 gün DokuzKuyrukluTilki
    saçmalama yaa Nvidia yılanın başını erkenden ezmeye devam ediyor rdna2 yi göreceğiz ampere karşısında 😎
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 3 gün en beğenilen
    Kimsenin pahali kart almayacagi bu gunlerde yoklama cekmisler resmen o karta ddr8 taksan ne olur allah askina onlar yuzde 10 diyorsa iki fps dir o kesin ellerinde patlasin insallah
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