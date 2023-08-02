(Güncelleme) Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği mevzuatına uyum için 1 Ocak 2019’da marketlerde ve mağazalarda ücretsiz poşet verilmesi yasaklanmıştı. 1 Ocak 2019’dan beri 25 kuruş olan poşet ücretinin zamlandığu iddia edilmişti. Plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak uygulanacak ancak tüketicinin poşetler için ödeyeceği tutar 25 kuruş olmaya devam edecek.

2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, plastik poşetlerin plastik poşetler için uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarının 38,5 kuruşoluduğu belirtildi. Bu ücret 29 Aralık 2022 tarihinde belirlenmişti ve bugün herhangi bir artış olmadı. Tüketicinin ödeyeceği tutar ise 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edecek.

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Türkiye’de kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 2025 yılında 40’ın altında olması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda karton torba kullanımının yaygınlaştırılması ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için yeni önlemler alınacak.

Resmi açıklama: Plastik poşetler 25 kuruşa satılmaya devam edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince plastik poşet, lastik, piller, madeni yağlar gibi malzemelerin tüketiminden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde “geri kazanım katılım payı” temin edilmektedir. Bu kapsamda geri kazanım katılım payı tutarları, poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilir.

Plastik poşetler için geri kazanım katılım payı tutarı, 28 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla 38,5 kuruş olarak belirlenmiş ve bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla da bu tutarda bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla plastik poşetlerde tüketiciye yansıyan herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildi."

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Güncelleme: Plastik poşete zam geldi mi? Resmi açıklama yapıldı!