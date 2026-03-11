Giriş
    Türkiye tek kullanımlık plastiklere veda ediyor: Hangi ürünler etkilenecek?

    Türkiye, çevreyi korumak ve karbon salımını azaltmak için tek kullanımlık plastikleri yasaklamaya hazırlanıyor. Cam, porselen, ahşap ve karton gibi alternatifler kullanılacak.

    Türkiye tek kullanımlık plastiklere veda ediyor Tam Boyutta Gör
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir çevre hedeflerine ulaşmak amacıyla tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor. Yönetmeliğin bu yılın sonunda yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

    Birçok ürünün kullanımı sonlanacak

    Bakanlık, geçen yıl yayımlanan 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı ile Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası doğrultusunda AB’nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi’ne uyum sağlayacak düzenlemeleri tamamladı. Yönetmelik taslağı plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabaklar, genleştirilmiş polistirenden (EPS) üretilmiş gıda ve içecek kapları, içecek bardakları, plastik çubuklu kulak pamukları ve pipetler gibi ürünlerin kullanımını tamamen sona erdirmeyi öngörüyor.

    Taslak önümüzdeki günlerde ilgili kurumların görüşüne açılacak ve sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından son hali verilecek. Bu plastik ürünler doğada onlarca, hatta yüzlerce yıl kalabiliyor.

    1,5 milyon ton CO2 giderilecek

    Türkiye tek kullanımlık plastiklere veda ediyor Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenlemeyle yıllık 1,5 milyon ton karbondioksite eşdeğer emisyonun önlenmesi ve yaklaşık 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinde tasarruf sağlanması hedefleniyor. Tek kullanımlık plastiklerin yerine cam, porselen, ahşap ve karton gibi doğa dostu alternatifler sunulacak.

    Ayrıca ilerleyen dönemde kısmen plastikten üretilen içecek bardakları, kısmen plastik gıda kapları, ebat ve ağırlıktan bağımsız kargo poşetleri ile ıslak mendil ve yüzey temizleme havlularının kullanımını azaltmaya yönelik kısıtlama ve işaretleme tedbirleri de planlanıyor.

    Türkiye’de 2022’de tüketilen tek kullanımlık plastik ürün miktarı 709 bin 348 ton olarak kaydedildi. Bu ürünler arasında 32 bin 406 ton çatal-kaşık, 25 bin 584 ton tabak, 120 bin ton plastik bardak, 155 bin 935 ton plastik içecek şişesi yer alıyor.

