Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni araştırma: Kendini onaran malzeme 500 yıla kadar dayanabilir

    Kendiliğinden onarılan kompozit malzeme, fiber takviyeli polimerlerde yüzyıllarca dayanıklılık vadediyor. İşte uzaydan rüzgar türbinlerine uzanan yeni ürünün detayları:

    Yeni araştırma: Kendini onaran malzeme 500 yıla kadar dayanabilir Tam Boyutta Gör
    Kendiliğinden onarılan kompozit malzeme alanında geliştirilen yeni bir fiber takviyeli polimer (FRP), makinelerin ve yapısal bileşenlerin yüzyıllarca dayanabilmesinin önünü açabilir. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen bu malzeme, katmanlar arasında oluşan çatlakları elektrikle tetiklenen bir mekanizma sayesinde kendi kendine onarabiliyor. Çalışma özellikle uzay araçları, rüzgar türbinleri ve otomotiv sektörü için uzun vadeli dayanıklılık vadediyor.

    Elektrikle tetiklenen onarım mekanizması nasıl çalışıyor?

    Araştırma, Kuzey Carolina State University bünyesinde doktora adayları Jack Turicek ve Zach Phillips ile Kalyana Nakshatrala iş birliğinde yürütüldü. Araştırmanın merkezinde ise fiber takviyeli polimer kompozitlerin en zayıf noktalarından biri olan katmanlar arası ayrılma sorunu yer alıyor. Geleneksel FRP kompozitlerde lif katmanları ile polimer matris arasında zamanla çatlaklar oluşabiliyor. Bu durum, malzemenin bütünlüğünü bozarak mukavemet kaybına yol açıyor ve çoğu zaman onarım yerine parça değişimini zorunlu kılıyor. Yeni geliştirilen kompozitte ise lif takviyesinin üzerine 3D baskı yöntemiyle yerleştirilen termoplastik bir ara katman bulunuyor. Bu ara katman, ayrılmaya karşı direnci iki ila dört kat artırırken aynı zamanda onarım sürecinin temelini oluşturuyor.

    Sistemin ikinci ayağında karbon bazlı, elektrik verildiğinde ısınan katmanlar yer alıyor. Bu katmanlar enerjiyle aktive edildiğinde, termoplastik malzemenin bir kısmı eriyerek oluşan çatlaklara sızıyor ve ayrılmış yüzeyleri yeniden birbirine bağlıyor. Günlük hayatta çatlayan bir plastik parçanın yapıştırıcıyla onarılmasına benzer bir prensip söz konusu. Ancak burada süreç otomatik ve malzemenin kendi içinde gerçekleşiyor. Bu yaklaşım, hasarın manuel olarak tespit edilip müdahale edilmesini gerektirmeden yapısal bütünlüğün geri kazanılmasını sağlıyor.

    Yeni araştırma: Kendini onaran malzeme 500 yıla kadar dayanabilir Tam Boyutta Gör
    Test verileri, malzemenin dayanıklılığı konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma kapsamında 40 gün boyunca bin döngü halinde 5 santimetrelik katman ayrılmaları oluşturuldu ve ardından otomatik onarım süreci uygulandı. Elde edilen performans, ekibin önceki rekorlarını geride bıraktı. Turicek’in aktardığına göre, bu kompozit piyasadaki lamine kompozitlere kıyasla en az 500 döngü boyunca çatlamaya daha iyi direnç gösteriyor. Katmanlar arası dayanıklılık tekrarlanan onarımlardan sonra azalsa da bu düşüşün oldukça yavaş gerçekleştiği belirtiliyor.

    Malzemenin teorik kullanım ömrü, bakım sıklığına bağlı olarak değişiyor. Eğer her mevsimde bir kez onarım gerekirse yaklaşık 125 yıl dayanabileceği öngörülüyor. Yalnızca yıllık yenileme ihtiyacı durumunda ise bu sürenin yarım milenyuma, yani yaklaşık 500 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu rakamlarla birlikte saha uygulamalarında da laboratuvar sonuçlarına yakın performans sergilenirse, özellikle havacılık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisinde rekabet dengelerini değiştirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel tv kablosuz erişim seçeneği yok axen televizyon alınır mı çingene olan 40 ünlü manga indir excel 1 2 3 4 5 sıralama yapmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum