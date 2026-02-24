Yeni araştırma: Kendini onaran malzeme 500 yıla kadar dayanabilir

Tam Boyutta Gör Kendiliğinden onarılan kompozit malzeme alanında geliştirilen yeni bir fiber takviyeli polimer (FRP), makinelerin ve yapısal bileşenlerin yüzyıllarca dayanabilmesinin önünü açabilir. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen bu malzeme, katmanlar arasında oluşan çatlakları elektrikle tetiklenen bir mekanizma sayesinde kendi kendine onarabiliyor. Çalışma özellikle uzay araçları, rüzgar türbinleri ve otomotiv sektörü için uzun vadeli dayanıklılık vadediyor.

OpenAI’in ilk donanım cihazı sızdırıldı: Kameralı akıllı hoparlör 3 gün önce eklendi

Elektrikle tetiklenen onarım mekanizması nasıl çalışıyor?

Araştırma, Kuzey Carolina State University bünyesinde doktora adayları Jack Turicek ve Zach Phillips ile Kalyana Nakshatrala iş birliğinde yürütüldü. Araştırmanın merkezinde ise fiber takviyeli polimer kompozitlerin en zayıf noktalarından biri olan katmanlar arası ayrılma sorunu yer alıyor. Geleneksel FRP kompozitlerde lif katmanları ile polimer matris arasında zamanla çatlaklar oluşabiliyor. Bu durum, malzemenin bütünlüğünü bozarak mukavemet kaybına yol açıyor ve çoğu zaman onarım yerine parça değişimini zorunlu kılıyor. Yeni geliştirilen kompozitte ise lif takviyesinin üzerine 3D baskı yöntemiyle yerleştirilen termoplastik bir ara katman bulunuyor. Bu ara katman, ayrılmaya karşı direnci iki ila dört kat artırırken aynı zamanda onarım sürecinin temelini oluşturuyor.

Sistemin ikinci ayağında karbon bazlı, elektrik verildiğinde ısınan katmanlar yer alıyor. Bu katmanlar enerjiyle aktive edildiğinde, termoplastik malzemenin bir kısmı eriyerek oluşan çatlaklara sızıyor ve ayrılmış yüzeyleri yeniden birbirine bağlıyor. Günlük hayatta çatlayan bir plastik parçanın yapıştırıcıyla onarılmasına benzer bir prensip söz konusu. Ancak burada süreç otomatik ve malzemenin kendi içinde gerçekleşiyor. Bu yaklaşım, hasarın manuel olarak tespit edilip müdahale edilmesini gerektirmeden yapısal bütünlüğün geri kazanılmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Test verileri, malzemenin dayanıklılığı konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma kapsamında 40 gün boyunca bin döngü halinde 5 santimetrelik katman ayrılmaları oluşturuldu ve ardından otomatik onarım süreci uygulandı. Elde edilen performans, ekibin önceki rekorlarını geride bıraktı. Turicek’in aktardığına göre, bu kompozit piyasadaki lamine kompozitlere kıyasla en az 500 döngü boyunca çatlamaya daha iyi direnç gösteriyor. Katmanlar arası dayanıklılık tekrarlanan onarımlardan sonra azalsa da bu düşüşün oldukça yavaş gerçekleştiği belirtiliyor.

Malzemenin teorik kullanım ömrü, bakım sıklığına bağlı olarak değişiyor. Eğer her mevsimde bir kez onarım gerekirse yaklaşık 125 yıl dayanabileceği öngörülüyor. Yalnızca yıllık yenileme ihtiyacı durumunda ise bu sürenin yarım milenyuma, yani yaklaşık 500 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu rakamlarla birlikte saha uygulamalarında da laboratuvar sonuçlarına yakın performans sergilenirse, özellikle havacılık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisinde rekabet dengelerini değiştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Yeni araştırma: Kendini onaran malzeme 500 yıla kadar dayanabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: