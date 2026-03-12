Saldırıların ardından İran’da ‘kara yağmur’ yağmaya başladı: Kara yağmur nedir?

28 Şubat’ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarından bu yana Tahran çevresinde en az dört petrol tesisinin hedef alındığı doğrulandı. Şehir sakinleri, duman ve kirliliğin güneşi kapattığını ve yoğun yanık kokusunun şehirde yaygın olduğunu bildiriyor. Uzmanlar, açığa çıkan bazı kirleticilerin ölçeğinin “benzeri görülmemiş” olabileceğini belirtiyor.
Hava kirliliği ne kadar kötü?
Petrol yangınları, eksik yanma durumunda karbon monoksit ve kurum parçacıkları, sülfür ve azot oksitleri gibi kimyasalları atmosfere salıyor. Bu maddeler yağmurla birleştiğinde asit oluşturabiliyor ve ayrıca hidrokarbonlar, metalik bileşikler ile petrol damlacıkları çevreye karışıyor.
'Kara yağmur' nedir ve neden oluşur?
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre halk, kalıcı yanık ve yanmış koku ile birlikte aşırı yorgunluk hissediyor. Bilim insanları, bu kimyasal serpintinin sıradan kent kirliliğinden çok daha tehlikeli ve karmaşık olduğunu vurguluyor.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu durumun çocuklar, yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar için ciddi risk oluşturduğunu ifade ederken, Leicester Üniversitesi’nden Anna Hansell yoğun partikül maruziyetinin akciğerleri anında etkilediğini ve yıllar boyunca solunum ve kanser riskini artırabileceğini belirtiyor.
Yapılan tahminler önümüzdeki günlerde yağmur ve rüzgarın kirleticileri dağıtacağını öngörüyor. Ancak uzmanlar, kirleticilerin nehirlere karışabileceğini veya kuruyan zeminde rüzgarla tekrar havaya yayılabileceğini belirterek riskin tamamen ortadan kalkmayacağını vurguluyor.
Su güvenliğinde kritik durum
Saldırılar yalnızca enerji tesislerini değil, aynı zamanda deniz suyu arıtma tesislerini de hedef alıyor. Bu durum, suyun silah olarak kullanılabileceğine dair tehlikeli bir emsal oluşturuyor. Saldırıların İran’daki onlarca köyün su tedarikini kestiği bildiriliyor.
Öte yandan İran, her ne kadar doğal su kaynaklarına dayansa da son beş yılda süren şiddetli kuraklık nedeniyle nehir ve yer altı sularında ciddi kayıplar yaşadı. Hatta yetkililerin geçen yaz başkenti su kıtlığı nedeniyle tahliye etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Süregelen saldırılar ve ekonomik çöküş ile birleştiğinde İran, önümüzdeki yazı potansiyel bir su felaketiyle karşı karşıya geçirebilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/iran-oil-depot-strikes-trigger-toxic-black-rain https://www.bbc.com/news/articles/cqxd1nv3re2o Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
[resim]
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım