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    İklim Saati alarm veriyor: Dünya son hız geri dönüşü olmayan yola giriyor

    Mevcut emisyon eğilimleri göz önüne alındığında, gezegenin kritik küresel ısınmaya ne kadar sürede ulaşacağını gösteren İklim Saati, alarm veriyor. Gezegenin kurtuluşu için sadece birkaç yıl kaldı.
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    İklim Saati alarm veriyor: Kritik eşik için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    New York'un ikonik Union Meydanı'nda 62 metre uzunluğundaki bu dev saat, endişe verici bir mihenk taşını geçmek üzere. İklim Saati olarak adlandırılan bu saat, iklim değişikliğinin katlanarak daha da kötüleşmesini durdurmak için Dünya’nın ne kadar zamanı kaldığını gösteriyor.

    Son zamanlarda hava durumunu tecrübe eden herkesin bildiği gibi, durum oldukça kötü. Ön verilere göre, Dünya ayın başında kayıtlara geçen en sıcak haftasını yaşadı ve sıcak hava dalgaları Kuzey Yarımküre'de yerel rekorları kırmaya devam ediyor. Ve bu, iklim değişikliğinin tehlikeli yeni aşırılıklara yol açtığının sadece bir göstergesi.

    İklim Saati sona yaklaşıyor

    Günümüzde Dünya, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonları sayesinde Sanayi Devrimi öncesine kıyasla yaklaşık 1,1 santigrat derece daha sıcak. Bu ısınma miktarı, daha yoğun ve aşırı hava olaylarına, orman yangınlarına, fırtınalara vb. iklim felaketlerine neden olan şey. Bu nedenle Dünya liderleri, dönüm noktası niteliğindeki Paris anlaşmasının bir parçası olarak, gezegenin halihazırda olduğundan çok daha fazla ısınmasını önleme konusunda anlaştılar.

    İklim Saati, mevcut emisyon eğilimleri göz önüne alındığında gezegenin 1,5 derece küresel ısınmaya ne kadar hızlı yaklaştığını gösteriyor. An itibariyle saatteki geri sayım 6 yılın altına düşmüş durumda.  Başka bir deyişle, insanlar önümüzdeki beş yıl boyunca aşağı yukarı atmosfere aynı miktarda CO2 pompalamaya devam ederse, iklim değişikliğini artık sadece 1,5 derecelik ısınma ile sınırlayamayacağız.

    “Harekete geçmek için en iyi gün dündü"

    İklim Saati alarm veriyor: Kritik eşik için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    Climate Clock organizasyonunun küresel topluluk yöneticisi Becca Richie, yaptığı açıklamadaHarekete geçmek için en iyi gün dündü. Bu zaman dilimi içinde ihtiyacımız olan çözümleri hayata geçirmek ve 1,5 derecenin altında kalmak mümkün." ifadelerini kullandı.

    Saat esasında sanatsal bir aktivizm biçimi olarak başladı. Kıyamet Günü Saati gibi bir sembol olması ve "insanlığın kendi kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğuna dair bir metafor" olarak hizmet etmesi gerekiyordu. Union Meydanı'ndaki İklim Saati başlangıçta sadece 2020'deki New York İklim Haftası sırasında sergilenecekti, ancak o zamandan beri kalıcı hale geldi.

    İklim Saati, Berlin'deki Mercator Küresel Müşterekler ve İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü'nden (MCC) alınan verileri yansıtıyor. Küresel ortalama sıcaklıkların 1.5 santigrat derecenin üzerine çıkabileceği kesin tarihe doğru geri sayım yapmıyor. Bunun yerine, insanların en az 1,5 derecelik ısınmayı tetikleyecek kadar karbondioksit kirliliği üretmesine ne kadar zaman kaldığını tahmin ediyor.

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    darkaura 2 hafta önce

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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