Güneş enerjisiyle çalışan en büyük tekne tanıtıldı

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Alternatif enerjinin stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, güneş enerjisine olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle taşımacılık alanında yaygın bir şekilde kullanılması öngörülen güneş enerjisi için, lanse edileceği tarih merakla beklenen yeni bir araç nihayet tanıtıldı. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan en büyük botu unvanına sahip PlanetSolar (Türanor) isimli tekne "Güneşin Gücü" olarak lanse ediliyor. 85 tonluk ağırlığı, 31 metrelik uzunluğu ve agresif tasarımıyla denizcilik dünyasında ses getirmeyi başaran tekne, güneş enerjisini 600 metrekarelik bir alanı yayılmış fotovoltaik hücreler vasıtasıyla dünyanın en büyük lityum-iyon pillerinde depoluyor ve bu sayede ortalama 7.5 ve maksimum 15 deniz mili hızına ulaşabiliyor.

Yapımı için 16 milyon Sterlin harcanan son teknoloji ürünü süper teknenin 50 yolcu alabileceği açıklanırken, herşeyin yolunda gitmesi halinde Mayıs ayında 821. yaş gününü kutlayacak Hamburg Limanı'nın kutlama etkinliklerinde sergilenmesi bekleniyor. Türanor için planlanan en dikkat çekici aktivite ise Nisan 2011 tarihinde başlaması beklenen 40.000 km'nin aşalığacağı ve 140 gün süreceği tahmin edilen dünya turu olacak.

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