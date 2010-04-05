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Güneş enerjisiyle çalışan en büyük tekne tanıtıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güneş enerjisiyle çalışan en büyük tekne tanıtıldı
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Alternatif enerjinin stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, güneş enerjisine olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle taşımacılık alanında yaygın bir şekilde kullanılması öngörülen güneş enerjisi için, lanse edileceği tarih merakla beklenen yeni bir araç nihayet tanıtıldı. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan en büyük botu unvanına sahip PlanetSolar (Türanor) isimli tekne "Güneşin Gücü" olarak lanse ediliyor. 85 tonluk ağırlığı, 31 metrelik uzunluğu ve agresif tasarımıyla denizcilik dünyasında ses getirmeyi başaran tekne, güneş enerjisini 600 metrekarelik bir alanı yayılmış fotovoltaik hücreler vasıtasıyla dünyanın en büyük lityum-iyon pillerinde depoluyor ve bu sayede ortalama 7.5 ve maksimum 15 deniz mili hızına ulaşabiliyor.

Yapımı için 16 milyon Sterlin harcanan son teknoloji ürünü süper teknenin 50 yolcu alabileceği açıklanırken, herşeyin yolunda gitmesi halinde Mayıs ayında 821. yaş gününü kutlayacak Hamburg Limanı'nın kutlama etkinliklerinde sergilenmesi bekleniyor. Türanor için planlanan en dikkat çekici aktivite ise Nisan 2011 tarihinde başlaması beklenen 40.000 km'nin aşalığacağı ve 140 gün süreceği tahmin edilen dünya turu olacak.

Güneş enerjisiyle çalışan en büyük tekne tanıtıldı
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Güneş enerjisiyle çalışan en büyük tekne tanıtıldı
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Blackthunderx 6 yıl
tedaş dava açmış bunların yüzünden abone sayımız düşüyor diye ayrıca tedaş güneşide mahkemeye verecekmiş
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heckrlord 9 yıl
Bence süper olmuş güzel bir düşünce ama bunu hayata geçirmek zor olucak sanırım :)
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Batuist 9 yıl
16milyon sterlin ne demek yahu...!!! ondan sonrada bu teknoloji niye ilerlemiyor, daha etkin kullanımıyor diyoruz.. şu kadarcık birşey için 16milyon sterlin harcayacaksan nasıl yaygınlaşabilirki ....
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Rockford Fosgate 9 yıl
DSG şanzıman varmış
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Ex1983Pax 9 yıl

Batuist

16milyon sterlin ne demek yahu...!!! ondan sonrada bu teknoloji niye ilerlemiyor, daha etkin kullanımıyor diyoruz.. şu kadarcık birşey için 16milyon sterlin harcayacaksan nasıl yaygınlaşabilirki ....


Yapımı için derken, arge, tasarım, denemeler, geliştirmeler vs falandır herhalde? Yani icat edilme aşaması. Sonrasında her birinin üretim ve satış değeri bu kadar olmaz herhalde.
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DH Misafiri 9 yıl
aküler sanırım ayaklarında saklanıyor ... paneller hakikaten cok ilkel durmuş tasarımda göze batıyor.B2 ye benziyor.
geleecekte herşey otomatikleşecek... enerjide öyle. bu piller ucuzladıkca. yayıldıkca. ama bi dönem insanlar işsizleşecek aç kalacak. ama gün gelecek bakkalların yerini kimlik kartı gibi bişeyler yiyecek alabilecegimiz depolar olacak. bizim kuşak değişimden cok etkilenecek :) kötü olarak.
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sertacaygun 9 yıl
Tasarımında falan hiçbir yenilik yok, suyu delen yan yüzdürücüler hariç.
Aslında bu bir TEKNE değil, KATAMARAN.
Katamaranlar, sıradan tek gövdeli gemilere oranla daha hidrodinamik yapıya sahip olduklarından daha az enerji ile yol alabilir. Fakat aynı enerjiyle daha da fazla hız yapabilir.
DAha önceden mavi bayrağı defalarca kapmış CatLink gemisine bakın :
ship-technology.com/...
(Mavi bayrak olayı (İngiltere - Amerika) arasını en kısa saürede alınanlara veriliyordu. Adı "mavi bayrak" olmayabilir ve İngiltere değil de başka ülkeden başlayabilir, hatırlamıyorum. New York'a kadar süren bir yolculuktu.
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Bukalemun 9 yıl
geç kalmışlar ÇİN liler yaptı - kullanıyor ve sanırım ÖDÜL bile aldı:) adamlar panali YELKEN gibi kullanır dizaynda yapmışlar:) her yöne dönebiliyor GÜNEŞ yoksa YELKEN gibi bir açı yakalayabiliyor. YOLCU taşımak için kullanılıyor . en kötü şekilde de ELEKTRİK deplayıp her şartta onla yol alıyor. ÇİN ÇİN ÇİN
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alpa07 9 yıl
wwooooooooowwwwwwwwwww bu ne lannn
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H.E.B Sup 9 yıl
Gelecek bunlarla yazılcak.Eğer güneş enerjisi verimli kullanmanın bi yolunu bulabilirsek (belkide bulunmuştur örnek:prison break sylla projesi) o zaman fosil yakıt devri biter.Sonrası Allah kerim.
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thedevilhimveryself 9 yıl
Duruşu Süper
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erci541 9 yıl
Gerek tasarım, gerekse teknoloji olarak harikulade bir makine olmuş. Tek eleştirim güneş panellerinin yerleştirilmesi ile ilgili olacak. Adamlar fabrikadan aldıkları gibi panelleri yerleştirmiştler. En azından şu köşeli yerleri siyah plastikle kaplayıp, güvertede daha estetik bir görüntü elde edebilirlerdi.

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F.@.T.İ.H 9 yıl
yakıt kullanmadan dunya turu yapabilirse gercekten mukemmel bir tekne olur..
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