Güneş enerjisiyle çalışan en büyük tekne tanıtıldı

Alternatif enerjinin stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, güneş enerjisine olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle taşımacılık alanında yaygın bir şekilde kullanılması öngörülen güneş enerjisi için, lanse edileceği tarih merakla beklenen yeni bir araç nihayet tanıtıldı. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan en büyük botu unvanına sahip PlanetSolar (Türanor) isimli tekne "Güneşin Gücü" olarak lanse ediliyor. 85 tonluk ağırlığı, 31 metrelik uzunluğu ve agresif tasarımıyla denizcilik dünyasında ses getirmeyi başaran tekne, güneş enerjisini 600 metrekarelik bir alanı yayılmış fotovoltaik hücreler vasıtasıyla dünyanın en büyük lityum-iyon pillerinde depoluyor ve bu sayede ortalama 7.5 ve maksimum 15 deniz mili hızına ulaşabiliyor.
Yapımı için 16 milyon Sterlin harcanan son teknoloji ürünü süper teknenin 50 yolcu alabileceği açıklanırken, herşeyin yolunda gitmesi halinde Mayıs ayında 821. yaş gününü kutlayacak Hamburg Limanı'nın kutlama etkinliklerinde sergilenmesi bekleniyor. Türanor için planlanan en dikkat çekici aktivite ise Nisan 2011 tarihinde başlaması beklenen 40.000 km'nin aşalığacağı ve 140 gün süreceği tahmin edilen dünya turu olacak.
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Yapımı için derken, arge, tasarım, denemeler, geliştirmeler vs falandır herhalde? Yani icat edilme aşaması. Sonrasında her birinin üretim ve satış değeri bu kadar olmaz herhalde.
geleecekte herşey otomatikleşecek... enerjide öyle. bu piller ucuzladıkca. yayıldıkca. ama bi dönem insanlar işsizleşecek aç kalacak. ama gün gelecek bakkalların yerini kimlik kartı gibi bişeyler yiyecek alabilecegimiz depolar olacak. bizim kuşak değişimden cok etkilenecek :) kötü olarak.
Aslında bu bir TEKNE değil, KATAMARAN.
Katamaranlar, sıradan tek gövdeli gemilere oranla daha hidrodinamik yapıya sahip olduklarından daha az enerji ile yol alabilir. Fakat aynı enerjiyle daha da fazla hız yapabilir.
DAha önceden mavi bayrağı defalarca kapmış CatLink gemisine bakın :
ship-technology.com/...
(Mavi bayrak olayı (İngiltere - Amerika) arasını en kısa saürede alınanlara veriliyordu. Adı "mavi bayrak" olmayabilir ve İngiltere değil de başka ülkeden başlayabilir, hatırlamıyorum. New York'a kadar süren bir yolculuktu.