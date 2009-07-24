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Güney Kore Ticaret Kurulu, Qualcomm'a 208.8 milyon dolar ceza kesti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore Ticaret Kurulu, Qualcomm'a 208.8 milyon dolar ceza kesti
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Mobil platform çözümleri hazırlayan ve özellikle cep telefonu pazarında etkin rol oynayan Qualcomm'a 208.8 milyon dolar ceza kesildi. Güney Kore Ticaret Kurulu tarafından üç yıl önce başlatılan araştırma sonuca bağlandı ve Qualcomm'un hileli yollarla en büyük rakiplerinden birisi olan Texas Instruments karşısında haksız kazanç elde ettiği açıklandı.

Güney Kore Ticaret Kurulu'nun açıklamasına göre Qualcomm'un CDMA pazarındaki güçlü konumunu kullanarak, kendi yonga setini çözümlerini tercih eden müşterilere ekstra indirim sunma yoluna giderek baskın pozisyonunu lehine avantaj yaratacak şekilde kullandığı ifade edildi. Qualcomm cephesinin ise bu iddialara kabul etmeyerek kararı temyize götürmesi bekleniyor.


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mav1li 10 yıl
Tşkler intel. lol
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OverClocK1ng 10 yıl
gsmarena.com/...
Girip bakarsan görürsün. Blackberry'lerin işlemcilerini üreten firma. Blackberry şu an Dünyada en fazla telefon satan 3. firma. Bu da Qualcomm un Dünyanın en çok satılan akıllı telefon işlemci üreticisi olduğunu gösteriyor...
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thedeparted 10 yıl
OverClocKing

gsmarena.com/...

Girip bakarsan görürsün. Blackberry'lerin işlemcilerini üreten firma. Blackberry şu an Dünyada en fazla telefon satan 3. firma. Bu da Qualcomm un Dünyanın en çok satılan akıllı telefon işlemci üreticisi olduğunu gösteriyor...


Diğer platformları bilemem ama Windows Mobile platformlarında kullanıcıları pek tatmin etmeyen bir işlemcidir...
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mumak 10 yıl
adını bile duymamıştım ama bu akımı başlatan intel oldu herhalde
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