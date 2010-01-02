Güney Kore'li Pantech Sportiv dokunmatik telefonunu duyurdu

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Mobil telefon pazarının önemli oyuncularından Samsung, LG gibi Güney Kore merkezli Pantech, Sportiv (Sporty Touch Edition) adını verdiği yeni nesil mobil telefonu IM-U540L'ı duyurdu.

Göze hoş gelen dinamik tasarımıyla genç kullanıcılara hitap eden Sportiv, 3 inç boyutunda dokunmatik panele sahip. Bünyesinde 3 Megapiksellik kamera bulunduran cep telefonu dahili GPS modülüyle birlikte Google Maps üzerinden kullanıcılarına navigasyon desteği sağlıyor. Bluetooth kablosuz yeteneğinin yanısıra DMB TV alıcısıyla TV izleme imkanı Sportiv, ana ekranındaki dahili Widget'lerle kullanıcıya hızlı birşekilde hava durumu, konum bilgisine erişmesini sağlıyor. Sportiv'in kırmızı, mavi ve gri olmak üzere 3 farklı renk alternatifi bulunuyor.

İlk olarak Güney Kore'de, LG Telecom aracılığıyla raflardaki yerini alacak olan Sportiv'in diğer pazarlardaki geleceğiyse şimdilik bilinmiyor.