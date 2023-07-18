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    WormGPT: Hackerlar için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştirildi!

    Üretken yapay zeka dil modelleri artık kötü amaçlı yazılım yapımında kullanılıyor. WormGPT olarak adlandırılan yapay zeka sohbet robotu, ChatGPT’nin karanlık tarafı gibi çalışıyor.
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    Hackerlar için ChatGPT benzeri WormGPT yapay zekası geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin ezelden beri her zaman iki tarafı oldu ve olmaya da devam ediyor. ChatGPT benzeri üretken yapay zeka araçları günlük hayatımızı kolaylaştırmamızı sağlarken yeni yeni ortaya çıkan WormGPT adlı bir araç ise tam tersine günlük hayatımızı zora sokmak için var. Görünüşe göre artık üretken yapay zeka dil modelleri, günümüzde kötü amaçlı yazılımları yaymak ve siber suçları artırmak amacıyla daha sofistike kimlik avı e-postaları oluşturmak için kullanılıyor.

    Yapay zeka hackerların elinde

    Hackerlar için ChatGPT benzeri WormGPT yapay zekası geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Siber güvenlik alanında saldırıları durdurmak için ironik bir şekilde yapay zeka kullanan SlashNext şirketi tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 2021'de piyasaya sürülen GPT-J dil modeline dayanan WormGPT adlı yeni bir aracın siber saldırıları iyileştirmek ve hassaslaştırmak için nasıl kullanıldığını özetliyor. Raporda aynı zamanda özellikle kişiselleştirilmiş sahte e-postalar oluşturmak için giderek daha fazla kullanıldığı belirtiliyor.

    Aktarılanlara göre WormGPT, tamamen kötü amaçlı yazılım geliştirmek veya bunu yaymak isteyenlerin ihtiyaçlarına göre eğitilmiş. Üstelik bu “hizmet” uygun fiyata aylık abonelik karşılığında satılıyor: Aylık 60 euro veya yıllık 550 euro. Öte yandan aracın ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla WormGPT esasen ChatGPT'nin korumasız bir versiyonu gibi çalışıyor. WormGPT görünüşe göre Python'da yazılmış kötü amaçlı yazılımlar üretebiliyor ve kötü amaçlı yazılımın dağıtımıyla ilgili sorunlara yönelik stratejiler ve çözümler sunuyor.

    Bu sadece an meselesiydi

    Hackerlar için ChatGPT benzeri WormGPT yapay zekası geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Ek olarak SlashNext'in araçla ilgili analizi ise en basit ifadeyle tedirgin edici. Örnek bir senaryoda WormGPT’den sahte bir faturanın ödenmesini talep eden bir e-posta oluşturması isteniyor. WormGPT sadece dikkat çekici derecede ikna edici değil aynı zamanda stratejik olarak kurnaz bir e-posta üreterek sofistike kimlik avı ve BEC [Business Email Compromise] saldırıları için açıkça güçlü potansiyelini ortaya koydu. Birilerinin açık kaynaklı yapay zeka modellerini alıp bunları tamamıyla kötü amaçlı olarak kullanmaya başlaması sadece bir an meselesiydi. Son olarak WormGPT, türünün ilk örneği olabilir ancak kesinlikle sonuncusu olmayacak.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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