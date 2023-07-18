Yapay zeka hackerların elinde
Aktarılanlara göre WormGPT, tamamen kötü amaçlı yazılım geliştirmek veya bunu yaymak isteyenlerin ihtiyaçlarına göre eğitilmiş. Üstelik bu “hizmet” uygun fiyata aylık abonelik karşılığında satılıyor: Aylık 60 euro veya yıllık 550 euro. Öte yandan aracın ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla WormGPT esasen ChatGPT'nin korumasız bir versiyonu gibi çalışıyor. WormGPT görünüşe göre Python'da yazılmış kötü amaçlı yazılımlar üretebiliyor ve kötü amaçlı yazılımın dağıtımıyla ilgili sorunlara yönelik stratejiler ve çözümler sunuyor.
Bu sadece an meselesiydiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)