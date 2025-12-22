Küresel oyun pazarından rekor gelir: PC ve konsol arasındaki makas kapandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre küresel oyun sektörü 2025 yılında tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaşmaya hazırlanıyor. Pazar araştırma şirketi Newzoo’nun öngörülerine göre video oyunları endüstrisi bu yıl 197 milyar dolarlık gelir elde edecek. Bu rakam, sektörde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olurken geçen yıla kıyasla yüzde 7,5’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Sektörde gelirler yükseldi

Bu artışta yazılım ve donanım fiyatlarındaki yükseliş, içerik çeşitliliğinin genişlemesi ve gelirlerin muhasebeleştirilme biçimlerindeki değişiklikler önemli rol oynuyor. Platform bazlı dağılıma bakıldığında, mobil oyunlar sektörün ana itici gücü olmayı sürdürüyor. 2025 boyunca mobil oyunlardan 108 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakam, toplam pazarın yüzde 55’ine karşılık geliyor.

Tam Boyutta Gör Dikkat çeken bir diğer detay ise PC ve konsol gelirlerinin birbirine oldukça yaklaşmış olması. Konsol tarafının 45 milyar dolarlık gelirle yüzde 23’lük paya, PC’nin ise 43 milyar dolarla yüzde 22’lik paya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bu tablo, özellikle Microsoft’un PC ekosistemine neden bu kadar yoğun yatırım yaptığını da açıklıyor. Son yıllarda hem Sony hem de Microsoft, oyunlarını Steam üzerinden PC kullanıcılarıyla buluştururken Microsoft’un bu stratejiyi daha ileri taşımaya hazırlandığı belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre şirketin bir sonraki Xbox konsolu, Windows 11 tabanlı ve konsol deneyimini taklit eden bir PC mimarisi üzerine kurulabilir.

Epic Games'in beşinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 21-22 Aralık 2 gün önce eklendi

2025’teki gelir sıçramasının arkasındaki temel nedenlerden biri ise oyuncuların karşı karşıya kaldığı genel fiyat artışları. Yeni çıkan oyunların büyük bir bölümü artık 70 dolarlık standart fiyatla geliyor. Eski oyunların da fiyatında artış yaşanması gelirleri yükselten bir diğer etken. Hatta Nintendo ayrıca Mario Kart World ile birlikte 80 dolarlık fiyatlandırmaya geçti.

En çok gelir Battlefield 6’dan geldi

Tam Boyutta Gör Newzoo verilerine göre 2025’te PC platformunda gelir sıralamasında Battlefield 6, Schedule 1 ve Arc Raiders üst sıralarda yer alırken Monster Hunter Wilds ve Borderlands 4 gibi büyük yapımlar da güçlü performans sergiledi.

Battlefield 6 Schedule 1 Arc Raiders Monster Hunter Wilds Borderlands 4 EA FC 26 REPO The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Sid Meier's Civilization 7 Dune: Awakening

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Küresel oyun pazarı 197 milyar dolarlık rekor gelire ulaşıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: