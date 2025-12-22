Küresel oyun pazarından rekor gelir: PC ve konsol arasındaki makas kapandı

Bu artışta yazılım ve donanım fiyatlarındaki yükseliş, içerik çeşitliliğinin genişlemesi ve gelirlerin muhasebeleştirilme biçimlerindeki değişiklikler önemli rol oynuyor. Platform bazlı dağılıma bakıldığında, mobil oyunlar sektörün ana itici gücü olmayı sürdürüyor. 2025 boyunca mobil oyunlardan 108 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakam, toplam pazarın yüzde 55’ine karşılık geliyor.
2025’teki gelir sıçramasının arkasındaki temel nedenlerden biri ise oyuncuların karşı karşıya kaldığı genel fiyat artışları. Yeni çıkan oyunların büyük bir bölümü artık 70 dolarlık standart fiyatla geliyor. Eski oyunların da fiyatında artış yaşanması gelirleri yükselten bir diğer etken. Hatta Nintendo ayrıca Mario Kart World ile birlikte 80 dolarlık fiyatlandırmaya geçti.