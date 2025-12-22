AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Aralık 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
OpenAI ve Google gibi Batılı şirketler bu hafta önemli adımlar atmış olsa da haftanın belki de en dikkat çekici haberleri Çin'den geldi. Tencent ve ByteDance gibi şirketler dikkat çekici yeni AI araçları çıkarırken, Xiaomi de yapay zeka alanına oldukça iddialı bir giriş yaptı. Tabii bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Xiaomi, MiMo-V2-Flash ile yapay zeka alanına iddialı bir giriş yaptı
Google, Gemini 3 Flash'ı kullanıma sundu
Yapılan testlerde Gemini 3 Flash, Gemini 2.5 Pro dahil olmak üzere Google’ın önceki nesil modellerini belirgin biçimde geride bırakıyor. Daha dikkat çekici olan ise, Google'ın testlerine göre modelin, OpenAI'ın amiral gemisi GPT-5.2 modeliyle başa baş sonuçlar elde etmesi oldu.
Çinli araştırmacılar, Nvidia GPU'larından 100 kat hızlı çalışan optik çip geliştirdi
Çin’de geliştirilen bu yeni fotonik çipler (ACCEL ve LightGen) ise elektron yerine fotonları kullanıyor. Hesaplamalar, ışığın girişimi yoluyla yapılıyor, bu da onları son derece hızlı ve enerji açısından çok verimli hale getiriyor. Basit bir benzetmeyle, Nvidia GPU’larını çok amaçlı programlanabilir hesap makineleri gibi düşünebilirsiniz. Fotonik çipler ise tek bir işi olağanüstü hızlı yapan özel amaçlı analog makineler gibi çalışıyor.
ChatGPT’nin artık kendi uygulama mağazası var
OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp çok daha kapsamlı bir platform haline dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, ChatGPT içerisinde yerleşik bir uygulama dizini (app directory) açtığını duyururken, geliştiricilerin bot arayüzü içinde çalışan yeni uygulamalar geliştirebilmesi için Apps SDK’yı beta olarak kullanıma sundu. Bu hamle, ChatGPT’nin Apple Music’ten DoorDash’e kadar farklı servislerle doğrudan etkileşim kurabilen bir “her şey uygulaması” olma vizyonunu somutlaştırıyor.
Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, ChatGPT içinde sunulan tüm uygulamaları tek bir dizin üzerinden keşfedebiliyor; geliştiriciler ise sohbet odaklı deneyimler tasarlayarak botun yeteneklerini genişletebiliyor.
Güney Kore, yapay zeka düzenlemelerini fiilen uygulayan ilk ülke olacak
Bu yeni yasanın en dikkat çekici yanlarından biri, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklere zorunlu filigran (watermark) eklenmesini öngören düzenleme. Güney Kore yönetimi bu uygulamayla deepfake içeriklerin ve dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefliyor.
Foundation, 2027'ye kadar 50 bin robot asker üretmeyi hedefliyor
ABD merkezli bir girişim olan Foundation, 2027 yılı sonuna kadar 50 bin adet muharebeye hazır insansı robot üretmeyi hedeflediğini duyurdu. Foundation’ın bu planlarının merkezinde Phantom MK-1 adı verilen insansı robot yer alıyor. Yaklaşık 1,75 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki bu robot; keşif, bomba imha, lojistik destek ve doğrudan çatışma senaryoları için tasarlanıyor.
Bu Hafta Tanıtılan Yeni Yapay Zeka Araçları
LumaLabs tarafından geliştirilen Ray3 Modify, videolar üzerinde özgürce oynamalar yapıp, çeşitli efektler eklemenizi mümkün hâle getiriyor. Ray3 Modify, bu konuda bugüne kadar çıkan en etkileyici model olabilir.
TikTok'un arkasındaki şirket olarak tanıdığımız ByteDance'in geliştirdiği Seedance 1.5 Pro, sesli videolar üretme konusunda etkileyici işler ortaya koyuyor.
ChatGPT'nin görsel üretme aracı yenilendi. Şirkete göre güncellenen ChatGPT Images, önceki sürüme kıyasla dört kat daha hızlı çalışıyor. Yeni sürüm, talimatları anlama konusunda da daha başarılı.
LongVie 2, süresi 5 dakikayı bulan uzun videolar üretebilmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Tencent tarafından geliştirilen HY-World 1.5, sabit görsellerden yola çıkarak etkileşimli 3D dünyalar yaratabiliyor.
Meta tarafından geliştirilen SAM Audio, karmaşık ses karışımlarından herhangi bir sesi izole etmeyi çok modlu girdilerle mümkün kılıyor. Bu teknoloji sayesinde, örneğin bir konser videosunda sadece gitara tıklayarak gitarın sesini izole etmek veya bir podcast kaydındaki köpek havlamalarını basit bir metin komutuyla temizlemek mümkün hale geliyor.
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Nano Banana gibi görsel üretebilen araçların kullanıcılardan büyük ilgi görmesi Meta'yı harekete geçirdi. Şirket, Mango kod adlı yeni bir üretken yapay zeka geliştiriyor.
- OpenAI, Apple Music’in ChatGPT’ye entegre edileceğini duyurdu. Yeni özellikle kullanıcılar, ChatGPT üzerinden çalma listeleri oluşturabilecek ve müziğe daha kolay erişebilecek.
- OpenAI ve Anthropic, yapay zeka sohbet botlarını genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirecek yeni önlemleri devreye alıyor. İki şirket de yaş tahmini yapan modeller geliştiriyor.
- NotebookLM, yeni güncellemeyle birlikte Gemini 3 altyapısına geçti.
- OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar doları aşabilecek yeni bir yatırım ve stratejik iş birliği için görüşmeler yürütüldüğü doğrulandı.
- Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıda kullanılabilen VPN eklentisi "Urban VPN Proxy"nin kullanıcıların yapay zekayla sohbetlerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı.
- YouTube, yapay zeka ile üretilmiş videolar paylaşanlara; özellikle de telif haklarını ihlal eden içerikler üretenlere karşı tutumunu sertleştirdi. Yapay zeka ile üretilmiş film fragmanları üreten ve paylaşan iki büyük kanal aynı anda kapatıldı.