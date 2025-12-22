AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (22 Aralık 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

OpenAI ve Google gibi Batılı şirketler bu hafta önemli adımlar atmış olsa da haftanın belki de en dikkat çekici haberleri Çin'den geldi. Tencent ve ByteDance gibi şirketler dikkat çekici yeni AI araçları çıkarırken, Xiaomi de yapay zeka alanına oldukça iddialı bir giriş yaptı. Tabii bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Xiaomi, MiMo-V2-Flash ile yapay zeka alanına iddialı bir giriş yaptı

Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi, bugüne kadar yapay zeka konusunda epey etkisiz kalmış olsa da bu hafta işler bir anda değişti. Xiaomi'nin bu hafta çıkardığı açık kaynaklı modeli MiMo-V2-Flash, performans testlerinde GPT ve Gemini gibi güçlü rakiplerine eşdeğer, hatta onlardan daha üstün performans sergiledi. Daha etkileyici olanı MiMo-V2-Flash'ın bunu çok daha verimli bir şekilde yapıyor olması. 309 milyar parametreye sahip olsa da işlem yaparken sadece 15 milyar parametre kullanan ilgi çekici bir mimariye sahip olan MiMo-V2-Flash, performans ve verimlilik dengesi konusunda DeepSeek'in bile önüne geçmiş durumda.

Google, Gemini 3 Flash'ı kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Giderek daha popüler hâle gelmesiyle ChatGPT'yle aradaki farkı kapatmaya başlayan Gemini, bu hafta yeni bir modele daha kavuştu. Gemini 3 Pro’nun tanıtımından bir ay sonra Google, yeni yapay zeka modelinin daha verimli Flash sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre bu yeni model, amiral gemisi sürümle benzer düzeyde profesyonel seviye akıl yürütme yetenekleri sunarken, çok daha düşük maliyetli olması sayesinde günlük kullanım için daha uygun.

Yapılan testlerde Gemini 3 Flash, Gemini 2.5 Pro dahil olmak üzere Google’ın önceki nesil modellerini belirgin biçimde geride bırakıyor. Daha dikkat çekici olan ise, Google'ın testlerine göre modelin, OpenAI'ın amiral gemisi GPT-5.2 modeliyle başa baş sonuçlar elde etmesi oldu.

Çinli araştırmacılar, Nvidia GPU'larından 100 kat hızlı çalışan optik çip geliştirdi

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, hız ve enerji verimliliği açısından Nvidia’nın en güçlü yapay zeka GPU’larından bazı görevlerde 100 kat daha hızlı çalışan yeni bir dizi fotonik (ışık tabanlı) mikroçip geliştirdiklerini açıkladı. Bu çiplerin özellikle video üretimi ve görüntü sentezi gibi belirli üretken yapay zeka görevlerinde Nvidia’nın mevcut çözümlerini rahatlıkla aşabildiği söyleniyor. Ancak bu durum, söz konusu teknolojinin Nvidia GPU’larının doğrudan alternatifi olduğu anlamına gelmiyor. Çiplerin genel amaçlı hesaplamadan ziyade, dar kapsamlı yapay zeka iş yükleri için tasarlandığı belirtiliyor.

Çin’de geliştirilen bu yeni fotonik çipler (ACCEL ve LightGen) ise elektron yerine fotonları kullanıyor. Hesaplamalar, ışığın girişimi yoluyla yapılıyor, bu da onları son derece hızlı ve enerji açısından çok verimli hale getiriyor. Basit bir benzetmeyle, Nvidia GPU’larını çok amaçlı programlanabilir hesap makineleri gibi düşünebilirsiniz. Fotonik çipler ise tek bir işi olağanüstü hızlı yapan özel amaçlı analog makineler gibi çalışıyor.

ChatGPT’nin artık kendi uygulama mağazası var

OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp çok daha kapsamlı bir platform haline dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, ChatGPT içerisinde yerleşik bir uygulama dizini (app directory) açtığını duyururken, geliştiricilerin bot arayüzü içinde çalışan yeni uygulamalar geliştirebilmesi için Apps SDK’yı beta olarak kullanıma sundu. Bu hamle, ChatGPT’nin Apple Music’ten DoorDash’e kadar farklı servislerle doğrudan etkileşim kurabilen bir “her şey uygulaması” olma vizyonunu somutlaştırıyor.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, ChatGPT içinde sunulan tüm uygulamaları tek bir dizin üzerinden keşfedebiliyor; geliştiriciler ise sohbet odaklı deneyimler tasarlayarak botun yeteneklerini genişletebiliyor.

Güney Kore, yapay zeka düzenlemelerini fiilen uygulayan ilk ülke olacak

Tam Boyutta Gör Güney Kore, 22 Ocak 2026 itibarıyla Ulusal Yapay Zekâ Çerçeve Yasası’nı yürürlüğe sokarak, kapsamlı yapay zekâ düzenlemelerini fiilen uygulayan ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Yeni yasa; ulusal bir yapay zekâ komitesinin kurulmasını, üç yıllık temel bir yapay zekâ strateji planının hazırlanmasını ve belirli yapay zekâ sistemleri için hem güvenlik hem de şeffaflık yükümlülüklerinin getirilmesini zorunlu kılıyor. Düzenleme, risk temelli bir yaklaşım benimsiyor ve özellikle sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri gibi kritik alanlarda kullanılan “yüksek etkili” yapay zekâ sistemlerine çok daha sıkı kurallar getiriyor.

Bu yeni yasanın en dikkat çekici yanlarından biri, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklere zorunlu filigran (watermark) eklenmesini öngören düzenleme. Güney Kore yönetimi bu uygulamayla deepfake içeriklerin ve dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefliyor.

Foundation, 2027'ye kadar 50 bin robot asker üretmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik alanında da önemli atılımların gerçekleşmesi, bir dönem bilim kurguya özgü olan insansı robotların beklediğimizden de hızlı şekilde gerçeğe dönüşmesinin önünü açtı. Üstelik bu robotlar sadece evlerde ve fabrikalarda kullanılan yardımcılar olarak kalmayacak. Çünkü şimdiden robot asker projeleri ortaya çıkmaya başladı. Bunun son örneği ise Foundation oldu.

ABD merkezli bir girişim olan Foundation, 2027 yılı sonuna kadar 50 bin adet muharebeye hazır insansı robot üretmeyi hedeflediğini duyurdu. Foundation’ın bu planlarının merkezinde Phantom MK-1 adı verilen insansı robot yer alıyor. Yaklaşık 1,75 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki bu robot; keşif, bomba imha, lojistik destek ve doğrudan çatışma senaryoları için tasarlanıyor.

AI çağında yeni gerçeklik: Yeniden inşa edilmeyen her şey çöküyor 1 hf. önce eklendi

Bu Hafta Tanıtılan Yeni Yapay Zeka Araçları

LumaLabs tarafından geliştirilen Ray3 Modify, videolar üzerinde özgürce oynamalar yapıp, çeşitli efektler eklemenizi mümkün hâle getiriyor. Ray3 Modify, bu konuda bugüne kadar çıkan en etkileyici model olabilir.

TikTok'un arkasındaki şirket olarak tanıdığımız ByteDance'in geliştirdiği Seedance 1.5 Pro, sesli videolar üretme konusunda etkileyici işler ortaya koyuyor.

ChatGPT'nin görsel üretme aracı yenilendi. Şirkete göre güncellenen ChatGPT Images, önceki sürüme kıyasla dört kat daha hızlı çalışıyor. Yeni sürüm, talimatları anlama konusunda da daha başarılı.

LongVie 2, süresi 5 dakikayı bulan uzun videolar üretebilmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tencent tarafından geliştirilen HY-World 1.5, sabit görsellerden yola çıkarak etkileşimli 3D dünyalar yaratabiliyor.

Meta tarafından geliştirilen SAM Audio, karmaşık ses karışımlarından herhangi bir sesi izole etmeyi çok modlu girdilerle mümkün kılıyor. Bu teknoloji sayesinde, örneğin bir konser videosunda sadece gitara tıklayarak gitarın sesini izole etmek veya bir podcast kaydındaki köpek havlamalarını basit bir metin komutuyla temizlemek mümkün hale geliyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Nano Banana gibi görsel üretebilen araçların kullanıcılardan büyük ilgi görmesi Meta 'yı harekete geçirdi. Şirket, Mango kod adlı yeni bir üretken yapay zeka geliştiriyor.

'yı harekete geçirdi. Şirket, kod adlı yeni bir üretken yapay zeka geliştiriyor. OpenAI, Apple Music’in ChatGPT’ye entegre edileceğini duyurdu. Yeni özellikle kullanıcılar, ChatGPT üzerinden çalma listeleri oluşturabilecek ve müziğe daha kolay erişebilecek.

duyurdu. Yeni özellikle kullanıcılar, ChatGPT üzerinden çalma listeleri oluşturabilecek ve müziğe daha kolay erişebilecek. OpenAI ve Anthropic , yapay zeka sohbet botlarını genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirecek yeni önlemleri devreye alıyor. İki şirket de yaş tahmini yapan modeller geliştiriyor.

ve , yapay zeka sohbet botlarını genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirecek yeni önlemleri devreye alıyor. İki şirket de yaş tahmini yapan modeller geliştiriyor. NotebookLM, yeni güncellemeyle birlikte Gemini 3 altyapısına geçti.

yeni güncellemeyle birlikte Gemini 3 altyapısına geçti. OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar doları aşabilecek yeni bir yatırım ve stratejik iş birliği için görüşmeler yürütüldüğü doğrulandı.

ile arasında aşabilecek yeni bir yatırım ve stratejik iş birliği için görüşmeler yürütüldüğü doğrulandı. Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıda kullanılabilen VPN eklentisi " Urban VPN Proxy "nin kullanıcıların yapay zekayla sohbetlerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı.

"nin kullanıcıların yapay zekayla sohbetlerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı. YouTube, yapay zeka ile üretilmiş videolar paylaşanlara; özellikle de telif haklarını ihlal eden içerikler üretenlere karşı tutumunu sertleştirdi. Yapay zeka ile üretilmiş film fragmanları üreten ve paylaşan iki büyük kanal aynı anda kapatıldı.

