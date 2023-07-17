Deepfake teknolojisini kullanarak WhatsApp'tan dolandırdı!

Tam Boyutta Gör Deepfake, dolandırıcıların faydalandığı teknolojilerden biri. Dolandırıcılar bu teknolojiyi kullanarak sosyal ağ kullanıcılarının yakınlarının kimliğine bürünüp para istiyor. Yakın zamanda Hindistan’da bu yöntemle bir WhatsApp kullanıcısı 40.000 rupi dolandırıldı.

Çinli teknoloji devi deepfake videolar satmaya başladı 2 ay önce eklendi

Deepfake ile WhatsApp dolandırıcılığı

Polis, resmî sosyal medya kanalları üzerinden olayın detayların paylaştı. Şahıs, bilinmeyen bir numaradan WhatsApp araması alıyor. Eski bir iş arkadaşına benzeyen birini gördüğünden aklına bir şey gelmeden aramayı yanıtlıyor. Arayan kişi, kurbanın güvenini kazanmak için birkaç ortak arkadaşının adını söylüyor. Arayanın gerçekten eski iş arkadaşı olduğunu düşünen mağdur, aramayı sürdürüyor.

40.000 rupi dolandırıldı!

Dolandırıcı, asıl konuya geliyor; akrabalarından birinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek kurbandan 40.000 rupi istiyor ve Hindistan’a döner dönmez parayı iade edeceğini belirtiyor. Kurban yardım için parayı transfer ediyor. Ancak, arayan kişi bu kez 35.000 rupi isteyince mağdur şüphelenmeye başlıyor ve iş arkadaşını aradığında gerçekle yüzleşiyor. Dolandırıldığını anlayan kurban, durumu polise bildiriyor. Polis de şikayet üzerine soruşturma başlatıyor.

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat!

Polise göre yaşanan bu olay Kerala’da bir ilk. Dolandırıcılar, kişinin sosyal medyasındaki fotoğrafları kullanarak sahte videolar oluşturuyor. Ayrıca sosyal medyadan ortak arkadaşlarının isimleri gibi bilgilere ulaşabiliyor. Konuyla bağlantılı olarak, WhatsApp, yakında bilinmeyen numaralardan aramaları sessize alacak bir özellik ekleyecek.

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