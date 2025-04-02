Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, yapay zekalı ilk üstten kapaklı çamaşır makinesini tanıttı

    Samsung, yapay zeka özelliklerine sahip ilk üstten yüklemeli çamaşır makinesini duyurdu. Bespoke AI Top Load Washer olarak adlandırılan üstten kapaklı çamaşır makinesi, üç farklı boyutta geliyor.
    Samsung Bespoke AI Top Load Washer Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zekalı ilk üstten yüklemeli çamaşır makinesini duyurdu. Yıkama deneyimini ve performansını iyileştiren üç yapay zeka özelliğine sahip olan Bespoke AI Top Load Washer, 24 kg, 27 kg ve 28 kg olmak üzere üç farklı boyutta ve renkte satışa sunulacak.

    Samsung Bespoke AI Top Load Washer özellikleri

    Bespoke AI Top Load Washer, Samsung SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebilen akıllı çamaşır makinesi. Üç yapay zeka özelliğine sahip: AI Enerji Modu, AI Titreşim Azaltma Teknolojisi Plus (VRT+) ve AI Yıkama. YZ Enerji Modu ile %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor. AI VRT+ özelliği, gürültüyü ve titreşimi azaltmak için çeşitli zemin koşullarına uyum sağlıyor. Sistem, çamaşır makinesinden çeşitli sinyalleri toplayıp Samsung'un yapay zeka sunucularına gönderiyor ve daha sessiz yıkama için ideal ayarları hesaplıyor.

    AI Wash özelliği, sensörler yardımıyla çamaşır yükünü, kumaş türünü ve kir seviyesini algılıyor. Daha sonra, bu veriler deterjan ve su seviyelerini, yıkama ve durulama sürelerini ve çalkalama yoğunluğunu otomatik olarak ayarlamak için hesaba katılıyor. Örneğin; çamaşır makinesi, nazik kumaşlar için düşük güçlü yıkama ayarlarını seçerek aşınma ve yıpranmayı %25'e kadar azaltıyor. Ayrıca daha etkili temizleme performansı için Ecobubble özelliğine sahip. Bunu BubbleStorm ve Dual Storm sistemlerinin yardımıyla yapıyor. (BubbleStorm, deterjanı kumaşlara daha hızlı nüfuz edebilen köpüğe dönüştürmek için fan benzeri bir cihaz kullanıyor. Dual Storm, baloncukları ve giysileri karıştıran bir pulsatör sistemi.)

    Super Speed modu, çamaşırlarını hızlı bir şekilde temizlemek isteyenler için. Hygiene Steam özelliği, belirli bakteri türlerinin %99'una kadarını ortadan kaldırmak için sıcak su kullanırken, Stain Wash, ter lekeleri gibi zor lekeleri çıkarmak için sıcak veya ılık su kullanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    A
    Albatross2000 3 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bf1 peacekeeper tayron yorumları kol saati pilleri standart mı esprili sünnet sözleri evde eşyaların kaybolması neye işarettir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F 5G
    OPPO Reno13 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3G7AT13
    HP 255 G9 9M3G7AT13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum