Samsung, yapay zekalı ilk üstten kapaklı çamaşır makinesini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, yapay zekalı ilk üstten yüklemeli çamaşır makinesini duyurdu. Yıkama deneyimini ve performansını iyileştiren üç yapay zeka özelliğine sahip olan Bespoke AI Top Load Washer, 24 kg, 27 kg ve 28 kg olmak üzere üç farklı boyutta ve renkte satışa sunulacak.

En iyi & kaliteli çamaşır makinesi tavsiyeleri 2 yıl önce eklendi

Samsung Bespoke AI Top Load Washer özellikleri

Bespoke AI Top Load Washer, Samsung SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebilen akıllı çamaşır makinesi. Üç yapay zeka özelliğine sahip: AI Enerji Modu, AI Titreşim Azaltma Teknolojisi Plus (VRT+) ve AI Yıkama. YZ Enerji Modu ile %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor. AI VRT+ özelliği, gürültüyü ve titreşimi azaltmak için çeşitli zemin koşullarına uyum sağlıyor. Sistem, çamaşır makinesinden çeşitli sinyalleri toplayıp Samsung'un yapay zeka sunucularına gönderiyor ve daha sessiz yıkama için ideal ayarları hesaplıyor.

AI Wash özelliği, sensörler yardımıyla çamaşır yükünü, kumaş türünü ve kir seviyesini algılıyor. Daha sonra, bu veriler deterjan ve su seviyelerini, yıkama ve durulama sürelerini ve çalkalama yoğunluğunu otomatik olarak ayarlamak için hesaba katılıyor. Örneğin; çamaşır makinesi, nazik kumaşlar için düşük güçlü yıkama ayarlarını seçerek aşınma ve yıpranmayı %25'e kadar azaltıyor. Ayrıca daha etkili temizleme performansı için Ecobubble özelliğine sahip. Bunu BubbleStorm ve Dual Storm sistemlerinin yardımıyla yapıyor. (BubbleStorm, deterjanı kumaşlara daha hızlı nüfuz edebilen köpüğe dönüştürmek için fan benzeri bir cihaz kullanıyor. Dual Storm, baloncukları ve giysileri karıştıran bir pulsatör sistemi.)

Super Speed modu, çamaşırlarını hızlı bir şekilde temizlemek isteyenler için. Hygiene Steam özelliği, belirli bakteri türlerinin %99'una kadarını ortadan kaldırmak için sıcak su kullanırken, Stain Wash, ter lekeleri gibi zor lekeleri çıkarmak için sıcak veya ılık su kullanıyor.

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