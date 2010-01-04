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Haleron Mio iLet: Atom 2 işlemcili tablet bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haleron Mio iLet: Atom 2 işlemcili tablet bilgisayar
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Adındaki "i" harfi bizleri heyecanlandırmaya yetse bile hayır! bu kesinlikle beklediğimiz tablet bilgisayar değil ancak bu o'nun dikkat çekici bir çözüm olmadığı anlamına da gelmiyor. Haleron firması tarafından tanıtımı yapılan Mio iLet isimli internet tableti 10-inç boyutunda ekrana sahip. 226.1 x 166.7 x 24.5 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olan cihaz, Intel'in Atom 2 platformunu temel alıyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, 2GB bellek ile geliyor ve tercihe bağlı olarak sabit disk veya SSD'ler ile donatılabiliyor. Ekran kartı olarak Atom 2 işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150 grafik birimine sahip sistem WiFi, Bluetooth ve 3G gibi özellikleri bünyesinde barındırırken, çoklu dokunmatik ekran kontrolü ise yine tercihe bağlı olarak sunuluyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 ile birlikte sunulacak Mio iLet, 419$ seviyesindeki yurt dışı fiyatıyla 15 Ocak'tan itibaren satışa satışa sunulacak.


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sotoxs 9 yıl
çocuklar bunu aldırır. daha düşük fiyatlı alternatifleri Freescale 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar 200 usd gibi düşünülebilir.
donanimhaber.com/...
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Batuist 9 yıl
Görüp görebileceğimiz en dandik tablet PClerden olacağına eminim.. Appleınkini bekleyip görelim.. eminim böyle tasarım özürlü birşey çıkarmaz ki çıkarmayacaktır..
artı o "i" harfi beni hiç heyecanlandırmadı.. sanırım kimseyide heyecanlandırmayacaktır.. Chip'in sayfasındaki yazılara dönmesin DH...
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sahafiec 9 yıl
bu pazarı yaratan Apple dışında herkez bu tür cihazlar çıkardı galiba.
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scan 9 yıl
...ancak bu o'nun dikkat çekici bir çözüm OLDUĞU anlamına da gelmiyor.
Olduğu yerine sanırım "olmadığı" olacak :)
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