Haleron Mio iLet: Atom 2 işlemcili tablet bilgisayar

Tam Boyutta Gör

Adındaki "i" harfi bizleri heyecanlandırmaya yetse bile hayır! bu kesinlikle beklediğimiz tablet bilgisayar değil ancak bu o'nun dikkat çekici bir çözüm olmadığı anlamına da gelmiyor. Haleron firması tarafından tanıtımı yapılan Mio iLet isimli internet tableti 10-inç boyutunda ekrana sahip. 226.1 x 166.7 x 24.5 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olan cihaz, Intel'in Atom 2 platformunu temel alıyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, 2GB bellek ile geliyor ve tercihe bağlı olarak sabit disk veya SSD'ler ile donatılabiliyor. Ekran kartı olarak Atom 2 işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150 grafik birimine sahip sistem WiFi, Bluetooth ve 3G gibi özellikleri bünyesinde barındırırken, çoklu dokunmatik ekran kontrolü ise yine tercihe bağlı olarak sunuluyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 ile birlikte sunulacak Mio iLet, 419$ seviyesindeki yurt dışı fiyatıyla 15 Ocak'tan itibaren satışa satışa sunulacak.