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Hauppauge WinTV HVR-900H video inceleme

10 yıl
96,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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USB bellek kadar alanda Hybrid TV kartı!

Hauppauge, WinTV ailesi TV kartlarıyla yurtdışında iyi bilinen ve saygı duyulan bir firma. Hauppauge TV kartları, uzun süredir Türkçe kutu ve yazılım ile ülkemizde de satılıyor olmarına rağmen Türk kullanıcılar tarafından pek bilinmiyorlar.

Bu videomuzda firmanın taşınabilir bilgisayarlar için hazırladığı Hauppauge WinTV HVR-900H kod isimli Hybrid TV kartını inceliyoruz. HVR-900H, analog, kablolu ve dijital yayınları izlemenizi sağlıyor.


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Tensi 10 yıl
Incelemede hak verdigim tek yon ucuz bilgisayarlardaki PCI slot sayisinin azaltilmis olmasi. Bunun disinda urun Turkiye icin su an cok anlamli degil. Oncelikle TRT disinda karasal yayin yapan yok. TRT'nini analog yayinlari da cok guclu zaten, en kotu anten dahi hepsini cekiyor. Urunu cazip kilmak icin fiyati dusuk olsaydi dusunulebilirdi. Fakat 100 $ + KDV gibi bir rakamla 200 YTL'yi buluyor. Karasal yayinin ulkemizde 2014 gib yayginlasacagi belirtilmis. O tarihteki notebook /PDA/ya da alternatif mobil cihazlarin tumunde bu teknolojinin olma ihtimali cok fazla. Zamanlama ve fiyat acisindan kaybedecek olan bir urun bu.
Yillar once bilgisayar alirken ethernet karti, ses karti ya da ekran karti icin ayrica parca almamiz gerektigini hatirlayanlariniz vardir. Yuksek 3D isteyen oyunlar disinda su an onboard ekran kartlari oldukca basarili. Ses kartlari 5+1 ses verebiliyor. Gigabit ethernetler onboard olali cok oldu. Su an en ucuz bilgisayarda dahi bunlar hazir olarak geliyor. Karasal yayin olgunlastiginda tum cihazlarda bunun destegi var olacak, o yuzden karasal yayin yonu anlamli degil. Analog yayin icinse cok daha ucuz aternatif urunler var. Pahali ve su an icin gerekli olmayan bir urun bence.
smilerface 29.12.2008 Saat: 15:39
Bu tv kartına uyduyu bağlıyabiliyor muyuz bilginiz var mı?
Anten dogrudan baglanamaz ama elinde olan anten + dijital alicinin cikisini analog girise baglayabilirsin.
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linuxuzman 10 yıl
Güzel bir inceleme ama daha erken almak için. Yeni nesil laptoplar zaten bu teknolojiyle geleceklerdir.
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smilerface 10 yıl
Bu tv kartına uyduyu bağlıyabiliyor muyuz bilginiz var mı?
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tmrerdgn 10 yıl
İnceleme için teşekkürler.
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natcenk 10 yıl
boyuta göre gayet güzel. pcı-e slotuda kullanmıyor bir artı.
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ULYSES 10 yıl
Houpag diye mi telafuz ediliyormuş o? Bir kızılderili kabilesinin ismi diye biliyordum ben ve telafuzu hop-hog yanılmıyorsam.Bu arada demo olarak gösterilen tv haberlerinin o 10-15 saniyelik görüntülerine bile dayanamadım. 3 yıldır neden tv izlemediğimi hatırlattı bana.
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Mshome66 10 yıl
Konu ile alakasız olacak ama Mesut bey, videolarda kullandığınız kameranın modelini buraya yazarmısınız?
Yada özel mesaj ile marka ve modeli belirtirseniz sevinirim.
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Speed-Step 10 yıl
Fiyat bilgisini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
teknofiyat.com/...
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altanaltin 10 yıl
çok güzel anlattıklarınızda nereden nasıl alınır kaça alınır uygun fiyatı nedir
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Th3LastWarrioR 10 yıl
fiyatı nedir turkiyede satışta mıdır?
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DavutGENC 10 yıl
anlamadıgım bir nokta var. bunun windows u yokmu arkadaşkar yoksa kendi belleginde bi işletim sistemi bulunmaktamı
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furkanakgul 10 yıl
gerçekten güzel inceleme olmuş sağlun varolun ;)
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