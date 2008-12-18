Hauppauge WinTV HVR-900H video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
USB bellek kadar alanda Hybrid TV kartı!
Hauppauge, WinTV ailesi TV kartlarıyla yurtdışında iyi bilinen ve saygı duyulan bir firma. Hauppauge TV kartları, uzun süredir Türkçe kutu ve yazılım ile ülkemizde de satılıyor olmarına rağmen Türk kullanıcılar tarafından pek bilinmiyorlar.
Bu videomuzda firmanın taşınabilir bilgisayarlar için hazırladığı Hauppauge WinTV HVR-900H kod isimli Hybrid TV kartını inceliyoruz. HVR-900H, analog, kablolu ve dijital yayınları izlemenizi sağlıyor.
Paylaş Tweetle
Yillar once bilgisayar alirken ethernet karti, ses karti ya da ekran karti icin ayrica parca almamiz gerektigini hatirlayanlariniz vardir. Yuksek 3D isteyen oyunlar disinda su an onboard ekran kartlari oldukca basarili. Ses kartlari 5+1 ses verebiliyor. Gigabit ethernetler onboard olali cok oldu. Su an en ucuz bilgisayarda dahi bunlar hazir olarak geliyor. Karasal yayin olgunlastiginda tum cihazlarda bunun destegi var olacak, o yuzden karasal yayin yonu anlamli degil. Analog yayin icinse cok daha ucuz aternatif urunler var. Pahali ve su an icin gerekli olmayan bir urun bence.
smilerface 29.12.2008 Saat: 15:39
Bu tv kartına uyduyu bağlıyabiliyor muyuz bilginiz var mı?
Anten dogrudan baglanamaz ama elinde olan anten + dijital alicinin cikisini analog girise baglayabilirsin.
Yada özel mesaj ile marka ve modeli belirtirseniz sevinirim.
teknofiyat.com/...