Hauppauge WinTV HVR-900H video inceleme

USB bellek kadar alanda Hybrid TV kartı!

Hauppauge, WinTV ailesi TV kartlarıyla yurtdışında iyi bilinen ve saygı duyulan bir firma. Hauppauge TV kartları, uzun süredir Türkçe kutu ve yazılım ile ülkemizde de satılıyor olmarına rağmen Türk kullanıcılar tarafından pek bilinmiyorlar.

Bu videomuzda firmanın taşınabilir bilgisayarlar için hazırladığı Hauppauge WinTV HVR-900H kod isimli Hybrid TV kartını inceliyoruz. HVR-900H, analog, kablolu ve dijital yayınları izlemenizi sağlıyor.