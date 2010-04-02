Hem AMD hem de Intel pazar paylarını arttırdı

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Piyasa araştırmaları yapan iSuppli, işlemci pazarının 4. çeyrek 2009 sonuçlarını masaya yatırdı. Firma tarafından hazırlanan raporun sonuçlarına göre, hem AMD hem de Intel, geride bıraktığımız yılı pazar paylarını arttırarak kapatmayı başardı. Bir önceki yılın aynı döneminde yani 2008 sonunda %81.6 pazar payına sahip olan Intel'in, yıldan yıla değişim dikkate alındığında %1 pazar payı kaybettiğini ancak çeyrek bazındaki değişim dikkate alındığında ise 2009'un üçüncü çeyreğinde %80.5 olan pazar payını %80.6'ya çıkardığını görüyoruz.

AMD cephesinde ise hem çeyrek hem de yıllık değişimde artış yaşandığını görüyoruz. 2008'in aynı dönemiyle kıyaslandığında pazar payını %1.6 oranında arttırmayı başaran AMD, çeyrek bazı değişimde ise pazar payını %0.2 oranında yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor. Intel ve AMD dışında kalan üreticilerin geneli içinse hem çeyrek hem de yıllık bazda pazar kaybının olduğunu görüyoruz. Bu arada iSuppli'nin raporunun sadece x86 işlemcilerle sınırlı olmadığını ve küresel mikroişlemci pazarınının tamamını kapsadığını da belirtmekte fayda var.