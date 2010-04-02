Hem AMD hem de Intel pazar paylarını arttırdı

Piyasa araştırmaları yapan iSuppli, işlemci pazarının 4. çeyrek 2009 sonuçlarını masaya yatırdı. Firma tarafından hazırlanan raporun sonuçlarına göre, hem AMD hem de Intel, geride bıraktığımız yılı pazar paylarını arttırarak kapatmayı başardı. Bir önceki yılın aynı döneminde yani 2008 sonunda %81.6 pazar payına sahip olan Intel'in, yıldan yıla değişim dikkate alındığında %1 pazar payı kaybettiğini ancak çeyrek bazındaki değişim dikkate alındığında ise 2009'un üçüncü çeyreğinde %80.5 olan pazar payını %80.6'ya çıkardığını görüyoruz.
AMD cephesinde ise hem çeyrek hem de yıllık değişimde artış yaşandığını görüyoruz. 2008'in aynı dönemiyle kıyaslandığında pazar payını %1.6 oranında arttırmayı başaran AMD, çeyrek bazı değişimde ise pazar payını %0.2 oranında yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor. Intel ve AMD dışında kalan üreticilerin geneli içinse hem çeyrek hem de yıllık bazda pazar kaybının olduğunu görüyoruz. Bu arada iSuppli'nin raporunun sadece x86 işlemcilerle sınırlı olmadığını ve küresel mikroişlemci pazarınının tamamını kapsadığını da belirtmekte fayda var.
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Programlar işlemci seçmiyosa testlerde aynı işi yapan farklı farklı programlarda sonuçlar farklı çıkmasının nedeni ne? Tabi işlemci seçmekden kasıt programların intel işlemcilerde daha verimli çalışacak şekilde yazılıyo olmalarını kastediyorum
Bahsettiğim işlemci celeron ama e5300 değil E3400 2,6ghz 1mb l2 800mhz fsb dual core
Programlar işlemci seçmez (özellikle hile yapılmadığı sürece). Bu gibi multimedya işlemlerinde intel in daha iyi olduğu zaten biliniyor.