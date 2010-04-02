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Hem AMD hem de Intel pazar paylarını arttırdı

9 yıl
8,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem AMD hem de Intel pazar paylarını arttırdı
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Piyasa araştırmaları yapan iSuppli, işlemci pazarının 4. çeyrek 2009 sonuçlarını masaya yatırdı. Firma tarafından hazırlanan raporun sonuçlarına göre, hem AMD hem de Intel, geride bıraktığımız yılı pazar paylarını arttırarak kapatmayı başardı. Bir önceki yılın aynı döneminde yani 2008 sonunda %81.6 pazar payına sahip olan Intel'in, yıldan yıla değişim dikkate alındığında %1 pazar payı kaybettiğini ancak çeyrek bazındaki değişim dikkate alındığında ise 2009'un üçüncü çeyreğinde %80.5 olan pazar payını %80.6'ya çıkardığını görüyoruz.

AMD cephesinde ise hem çeyrek hem de yıllık değişimde artış yaşandığını görüyoruz. 2008'in aynı dönemiyle kıyaslandığında pazar payını %1.6 oranında arttırmayı başaran AMD, çeyrek bazı değişimde ise pazar payını %0.2 oranında yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor. Intel ve AMD dışında kalan üreticilerin geneli içinse hem çeyrek hem de yıllık bazda pazar kaybının olduğunu görüyoruz. Bu arada iSuppli'nin raporunun sadece x86 işlemcilerle sınırlı olmadığını ve küresel mikroişlemci pazarınının tamamını kapsadığını da belirtmekte fayda var.


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lj94 9 yıl
pöff yeni kral amd olacakmış.amd yokken intel neler neler yapıyordu o zamanın teknolojisine göre..
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Nef'i 9 yıl
amd'nin pazar payını arttırması güzel olur zira üreticiler arasındaki rekabet her zaman tüketicilerin işine yaramıştır
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taner11 9 yıl
Bu milleti anlamak mümkün değil 95 W TDP li Phenom II X4 955 gibi bir işlemci varken yurt dışında 160 $ a başka işlemci alınır mı.Ama İntel mobil işlemcilerden payını yükseltiyor.Masaüstü işlemci payları arasında bukadar fark yoktur.
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tokatli6061 9 yıl

Programlar işlemci seçmez (özellikle hile yapılmadığı sürece). Bu gibi multimedya işlemlerinde intel in daha iyi olduğu zaten biliniyor.

Programlar işlemci seçmiyosa testlerde aynı işi yapan farklı farklı programlarda sonuçlar farklı çıkmasının nedeni ne? Tabi işlemci seçmekden kasıt programların intel işlemcilerde daha verimli çalışacak şekilde yazılıyo olmalarını kastediyorum
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tokatli6061 9 yıl
celeron E5300 yok pentium dual core E5300 var

Bahsettiğim işlemci celeron ama e5300 değil E3400 2,6ghz 1mb l2 800mhz fsb dual core
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sendomi 9 yıl
bu milletde bu zihniyet varken hala intel %80 üzerinde olur tabi,adam geliyor ben bilgisayar toplayacağım eee tamam toplayalım,intel istiyorum niye peki intel çok iyi ve ısınma sorunu yok gibi saçma salak cevap veriyor bilgisayarcıyım diye geçinen adam dükkana amd sokmam diyorsa ben ne diyeyim bunlara artık allah akıl,fikir versin demekten başka
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DH Misafiri 9 yıl
Amd laptoplarda ısınıyor diye bir laf çıktı. Sonrasında laptop pazarında tutunamadı. dolayısıyla da masaüstlerinin dahi yerini alması beklenen dizüstü (Netbook-notebook) piyasasında tutunamanın sonucu da bu tablo. AMD bugün hala büyük bir firma ise bunu ATIye borçlu bence.
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pckolik13 9 yıl
Amd nin artık laptop işlemcilerine daha çok önem vermesi gerekiyor.Piyasaya bakıyoruz neredeyse bütün laptoplarda intel işlemci var.
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fatihcanery 9 yıl
amd netbook sektörüne hiç önem vermedi,intelin saçma sapan atom işlemcileri yok satıyor.Galiba netbookların bu kadar populer olacağını kestiremediler.masaüstünde fena değiller ,kullandığım sistemde amd işlemci var x3 710 .Bana yetiyor artıyor bile,aldğımdan beri yavaşlığından şikayet etmedim.Birazda kullanıcılar ne istediğini bilmeli işlemci alırken,müzük dinlemek icin webte dolanmak için extreme sistem toplayanlara şaşıyorum :)
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WinteR 9 yıl
Tablo için malesef diyorum, en azından %40larda olması gerekiyor ama tabi intel everywhere.
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tokatli6061 9 yıl
Celeron E5300 ile yaptığım video converter işlemi P2 X3 720 o/c 3,2 işlemci ile yapıyorum aralarında sadece 2dk kadar fark oluşuyo ki buda benim yaptığım işlemde o/c'li phenom %28 hızlı demek. aynı iki işlemci, celeron ile phenom arasında yer yer fark bukadar kapanabiliyo, yer yer 2-3 katına çıkıyosa ürünlerin yazılım desteği konusunda AMD çok geride demektir ve bence bu fark kolay kolayda kapanacağa benzemiyor. Bu durumda kaybedende biz kullanıcılarız çünki yazılımlar CPU seçiciliği yapmadan her CPU'yu en iyi şekilde kullanıyo olsalar işlemciler arasındaki gerçek prf. farkı ortaya çıkar bizlerde hiçbir markaya mecbur olma durumunda kalmayız, rekabette tam manasıyla gerçekleşir ama hayal tabi bunlar
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doctorfizik 9 yıl
intel nerede ise tekel olmuş gibi... amd iyi dayanıyor intele karşı...
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Guest-BF8E9B238 9 yıl

tokatli6061

Celeron E5300 ile yaptığım video converter işlemi P2 X3 720 o/c 3,2 işlemci ile yapıyorum aralarında sadece 2dk kadar fark oluşuyo ki buda benim yaptığım işlemde o/c'li phenom %28 hızlı demek. aynı iki işlemci, celeron ile phenom arasında yer yer fark bukadar kapanabiliyo, yer yer 2-3 katına çıkıyosa ürünlerin yazılım desteği konusunda AMD çok geride demektir ve bence bu fark kolay kolayda kapanacağa benzemiyor. Bu durumda kaybedende biz kullanıcılarız çünki yazılımlar CPU seçiciliği yapmadan her CPU'yu en iyi şekilde kullanıyo olsalar işlemciler arasındaki gerçek prf. farkı ortaya çıkar bizlerde hiçbir markaya mecbur olma durumunda kalmayız, rekabette tam manasıyla gerçekleşir ama hayal tabi bunlar

Programlar işlemci seçmez (özellikle hile yapılmadığı sürece). Bu gibi multimedya işlemlerinde intel in daha iyi olduğu zaten biliniyor.
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sertacaygun 9 yıl
2004 - 2005 gibi aralıklarda (emin değilim) , %45 - %55'e taklaşmıştı iki rakip arasında. Sonralarda Core 2'ler çıktı, herşer mundar...
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ONE2Z 9 yıl
kesinlikle yeni kral amd olacak
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