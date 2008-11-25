Hem Windows 7 hem de Vista, DirectX 11 desteği sunacak

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta Windows Ürün Yöneticisi Ben Basaric'in DirectX 11'in Windows 7 ile gelemeyebileceğine ima eden açıklamaları Microsoft tarafından netliğe kavuşturuldu ve yeni DirectX API'sinin Windows 7 içerisinde olacağı doğrulandı.

Öte yandan Windows Vista ile de çalışacak olan DirectX 11'in Windows 7'den önce önümüzdeki Şubat veya Mart ayında yayınlanacağı konuşulan Windows Vista Hizmet Paketi 2 ile birlikte kullanıma sunulabileceği yönünde de iddialar var. Hatırlanacağı üzere Microsoft, DirectX 10'u Windows Vista ile duyurmuş, yine Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketi 1 ile DirectX 10.1'i de kullanıma sunmuştu.

DirectX 10 mimarisi üzerine inşa edilen fakat donanım uyumluluğunun çok daha başarılı olması beklenen DirectX 11 ile önemli yenilikler de gelirken Shader Model 5.0 ve donanımsal tessellation gibi yeni özelliklerin kullanımı için DirectX 11 destekli ekran kartlarına gereksinim duyulacak.

Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın önümüzdeki yıl içerisinde DirectX 11 destekli yeni grafik işlem birimlerini duyurması bekleniyor.