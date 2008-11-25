Hem Windows 7 hem de Vista, DirectX 11 desteği sunacak

Geçtiğimiz hafta Windows Ürün Yöneticisi Ben Basaric'in DirectX 11'in Windows 7 ile gelemeyebileceğine ima eden açıklamaları Microsoft tarafından netliğe kavuşturuldu ve yeni DirectX API'sinin Windows 7 içerisinde olacağı doğrulandı.
Öte yandan Windows Vista ile de çalışacak olan DirectX 11'in Windows 7'den önce önümüzdeki Şubat veya Mart ayında yayınlanacağı konuşulan Windows Vista Hizmet Paketi 2 ile birlikte kullanıma sunulabileceği yönünde de iddialar var. Hatırlanacağı üzere Microsoft, DirectX 10'u Windows Vista ile duyurmuş, yine Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketi 1 ile DirectX 10.1'i de kullanıma sunmuştu.
DirectX 10 mimarisi üzerine inşa edilen fakat donanım uyumluluğunun çok daha başarılı olması beklenen DirectX 11 ile önemli yenilikler de gelirken Shader Model 5.0 ve donanımsal tessellation gibi yeni özelliklerin kullanımı için DirectX 11 destekli ekran kartlarına gereksinim duyulacak.
Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın önümüzdeki yıl içerisinde DirectX 11 destekli yeni grafik işlem birimlerini duyurması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
resmi sömürgeciler
1-2 ışık efekti için vista kurup 1gb ram daha almak çok mantıksız geliyor.Aca windows 7 de nası olacak bu iş...
Microsoft harbi sapıttı
Acaba XP için de DX 10 çıkar mı? Hani Vista artık DX11 olacak ya
arkadaşların dediği gibi dx10 olan oyunların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor.
çoğu da zaten dx9 tabanlı dx10 efektleri katılmış oyunlar sadece dx10da çalışacak oyunlar için uzun zamana ihtiyaç var.
Bu, DX10 öncesinde de hep görülmüş bir durum zaten, değişmeyecektir.
Bir de, atlayanlar haricinde, sonradan ilginç tercihlerde bulunanlar da görülür. "X1950 XTX ve 8600 GT'yi önüme koysalar, 8600 GT'yi seçerim", düşüncesinde olanlar, örneğin. Tamam belki DX10'la ilgili çok profesyonel amaçları vardır ve ondan öyle düşünmüştür, olabilir. Ama gerisi tam tıraşçıdır bunların. X1950 XTX yerine 8600 GT tercih edilir mi lan?
Haberde DX11 deniyordu, evet. Vista'da çalışmaması beklenemezdi bile.
Bana kalırsa DX10 da yaşanan acelecilik DX11 de de yaşanacak ve sırf DX11 destekliyor diye kartlara hücum edilecek.
"DX11 destekli oyunlar nasıl olsa gelecek" mantığıyla bu kartlara paralar yatırılacak ki, bence bu kez de geleceğe yapılan yatırımlar yalan olacak.
Haber için teşekkürler.