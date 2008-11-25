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Hem Windows 7 hem de Vista, DirectX 11 desteği sunacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
24,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem Windows 7 hem de Vista, DirectX 11 desteği sunacak
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Geçtiğimiz hafta Windows Ürün Yöneticisi Ben Basaric'in DirectX 11'in Windows 7 ile gelemeyebileceğine ima eden açıklamaları Microsoft tarafından netliğe kavuşturuldu ve yeni DirectX API'sinin Windows 7 içerisinde olacağı doğrulandı.

Öte yandan Windows Vista ile de çalışacak olan DirectX 11'in Windows 7'den önce önümüzdeki Şubat veya Mart ayında yayınlanacağı konuşulan Windows Vista Hizmet Paketi 2 ile birlikte kullanıma sunulabileceği yönünde de iddialar var. Hatırlanacağı üzere Microsoft, DirectX 10'u Windows Vista ile duyurmuş, yine Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketi 1 ile DirectX 10.1'i de kullanıma sunmuştu.

DirectX 10 mimarisi üzerine inşa edilen fakat donanım uyumluluğunun çok daha başarılı olması beklenen DirectX 11 ile önemli yenilikler de gelirken Shader Model 5.0 ve donanımsal tessellation gibi yeni özelliklerin kullanımı için DirectX 11 destekli ekran kartlarına gereksinim duyulacak.

Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın önümüzdeki yıl içerisinde DirectX 11 destekli yeni grafik işlem birimlerini duyurması bekleniyor.


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Promity 11 yıl
Oyun için ayrı bir işletim sistemi yapsalar iyi olcak iyice b.ku çıktı bu işin yakında her ay yeni bi directx çıkarsa şaşırmam a.q Microsoftu yapacağın işe zçayım senin Sazan bi firma çıkarda 11destekli oyun yapar kazayla şimdi gelde satma kartı
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povr_anj 11 yıl
Ben bu habere güleyim mi aglayayım mı bi karar vermedim ?.. Saçmalık, saçmalık, Saçmalık...
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Dante 11 yıl
alayı dolandırıcı bu heriflerin ya.

resmi sömürgeciler
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lunarsoul 11 yıl
Hah bir bu eksikti şimdi takım tamam oldu. Millet dx10 için uyumlu ekran kartı aldı hatta sistemlerini değiştirdi. Derken bunun ondalıklı dalgası olan dx10.1 çıktı ekran kartı alanlar panik oldu. Sonrasında yazılım falan dediler desteği verdiler. Şimdide dx11 diyorlar. Hadi bakalım doğru ekran kartı vsvs değiştirmeye...
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T-MAC*1 11 yıl
Daha dx10 un nimetlerini görememişken birde 11 i çıktı

1-2 ışık efekti için vista kurup 1gb ram daha almak çok mantıksız geliyor.Aca windows 7 de nası olacak bu iş...
Microsoft harbi sapıttı
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tayguncifci 11 yıl
bu nasıl bir saçmalık. ekran kartlarına dünyanın para sını verdik ev dx10.1 için ama şimdi dx11 çıkacak, amd ve nvidia yeni ekran kartı çıkaracak, bizim kart boşuna masraf.
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x1650Pro 11 yıl
Bunların hepsi satış politikası.Microsoft kazanacak Ati ve Nvidia kazanacak olanda tüketiciye olacak.
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melyyh 11 yıl
adam gibi dx10 kartımız bile yokken , vistaya bile geçmemişken bide bunları çıktı
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01Mrt 11 yıl
dx10 nu görmeden dx11e geçicez desenize... sert bir geçi,ş olabilir hazırlıklı olmak lazım...
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AndryTR 11 yıl
Tessellation eğer bir objeye yaklaşıldığında üzerindeki piksellerin artıp uzaklaşıldığında azalması ise bildiğim kadarı ile AMD/ATI kartlar şu zamanda donanımsal olarak bu teknolojiye destek veriyor. Bakalım DX11 neler getirecek pratikte...

Acaba XP için de DX 10 çıkar mı? Hani Vista artık DX11 olacak ya
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K0rkunc 11 yıl
dx10 u daha adam gibi kullanmadan direk 11 ha :S gerçi 9 ile 10 un arasında hiç bir far yoktu görsellik bakımından bakam 11de nolucak
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Büyük ihtimalle Win 7 de vista'nın hatalarının düzeltilmiş ve yeniden isimlendirilmiş yeni bir sürümü gibi olacak. DX11 gibi bir kaç yeniliğe de ihtiyaç var tabi.
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venomtrk 11 yıl
dx11 özelliklerini getiren oyunlar çıkmadıktan neyleyim ben dx11 i

arkadaşların dediği gibi dx10 olan oyunların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor.

çoğu da zaten dx9 tabanlı dx10 efektleri katılmış oyunlar sadece dx10da çalışacak oyunlar için uzun zamana ihtiyaç var.
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Castle Bravo 11 yıl
Bana kalırsa DX10 da yaşanan acelecilik DX11 de de yaşanacak ve sırf DX11 destekliyor diye kartlara hücum edilecek.


Bu, DX10 öncesinde de hep görülmüş bir durum zaten, değişmeyecektir.


Bir de, atlayanlar haricinde, sonradan ilginç tercihlerde bulunanlar da görülür. "X1950 XTX ve 8600 GT'yi önüme koysalar, 8600 GT'yi seçerim", düşüncesinde olanlar, örneğin. Tamam belki DX10'la ilgili çok profesyonel amaçları vardır ve ondan öyle düşünmüştür, olabilir. Ama gerisi tam tıraşçıdır bunların. X1950 XTX yerine 8600 GT tercih edilir mi lan?



Haberde DX11 deniyordu, evet. Vista'da çalışmaması beklenemezdi bile.
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dellino 11 yıl
Dx11 in getirilerini en erken bir yıl sonra görebiliriz. Popüler oyunlarda daha 10 desteği bile yok. NFS,COD Vs.
Bana kalırsa DX10 da yaşanan acelecilik DX11 de de yaşanacak ve sırf DX11 destekliyor diye kartlara hücum edilecek.
"DX11 destekli oyunlar nasıl olsa gelecek" mantığıyla bu kartlara paralar yatırılacak ki, bence bu kez de geleceğe yapılan yatırımlar yalan olacak.
Haber için teşekkürler.
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Red_devil33 11 yıl

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