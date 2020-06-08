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    Hijyenik ortamda üretilen ürünlere TSE Güvenli Üretim logosu veriliyor

    Türk Standartları Enstitüsü, koronavirüs rehberlerine uygun şekilde hijyenik ortamda imalat gerçekleştiren firmalara Güvenli Üretim logosu veriyor. Firmalar bu logoyu ürünlerinde kullanabilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hijyenik ortamda üretilen ürünlere TSE Güvenli Üretim logosu veriliyor
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    Kontrollü sosyal hayat kapsamında pek çok iş yeri faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı, sektörlere göre iş yerlerinde uygulanması gereken tedbir rehberleri hazırladı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), sanayi tesislerini denetleyip Sağlık Bakanlığı rehberleri ve TSE standartlarına uyan sanayi tesislerine Covid-19 Güvenli Üretim belgesi veriyor. Bu belgeyi alan şirketler için özel bir logo tasarlandı.

    Güvenli Üretim logosunun olduğu işletmeler TSE’nin Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun bir şekilde üretim gerçekleştiriyor. Bu logoyu alan işyerlerinde hijyen ve güvenlik kurallarına uyuluyor.

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    Güvenli Üretim belgesini alan firmalar logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek. Bu sayede müşteriler ürün satın alırken Güvenli Üretim logosunu gördüğünde, hijyenik koşullarda üretildiğine emin olacak. TSE tarafından yapılan denetimler sonucunda kurallara uyan firmalara Güvenli Üretim logosu verilmeye başlandı.



    https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=15867 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Escapetolife 43 dk.
    Dardanel alır umarım.

    https://www.youtube.com/watch?v=wqGz5WTFhNA&feature=youtu.be&t=530
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    ibrahimege1 4 sa. yeni yorumcu
    hijyen açısından çok iyi oldu bu . Birşey alırken korka korka alıyorduk Covid 19 yüzünden artık rahatca alabilecez
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