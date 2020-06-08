Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti

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ABD’nin uzay mekiği programını 2011 yılı itibariyle sonlandırması nedeniyle kendi topraklarından uzaya insan gönderemeyen ülke, 30 Mayıs 2020 tarihi itibariyle bu eksikliğe son verdi. SpaceX’in geliştirdiği Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay kapsülü ile uzaya gönderilen astronotlar, ABD’nin bu anlamda Rusya’ya olan bağımlılığını da sonlandırmış oldu.

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Oldukça zorlu bir sürecin ardından başarılan Crew Dragon görevi sonrasında SpaceX CEO’su Elon Musk, artık önceliğin Starship uzay aracı olacağını belirtti. Şirketin gelecek planlarının en önemli parçası haline gelen Starship, Elon Musk’ın Mars gezegenini kolonileştirme hayallerinin merkezinde yer alıyor. Starship, aynı zamanda NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a insan indirecek potansiyel araçlardan birini oluşturuyor. Dolayısıyla SpaceX’in önceliği artık bu araca vermiş olması oldukça mantıklı.

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Musk bu kapsamda çalışanlarına yönelik bir de e-posta göndermiş. Starship uzay aracıyla ilgili çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini ifade eden Musk, Crew Dragon’ın Dünya’ya dönüş riskini azaltabilecek çalışmalar haricinde kalan faaliyetlerin Starship’e yoğunlaşması isteğini dile getirmiş.

SpaceX’in son aylarda yaptığı Starship testlerinde elde ettiği sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, Musk’ın iş gücünün büyük bir bölümünü uzay aracına ayırmak istemesi normal kaşılanabilir. Zira geride bıraktığımız hafta içinde yapılan bir testte Starship SN4 prototipi infilak etmişti. Şirket, SN4 öncesi Mk1 ve SN1-2-3 prototiplerini test etmiş ve bunlardan sadece SN2 ilgili testi başarıyla geçmişti.

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Düşük maliyetlerle üretilebilecek olması, devasa itici gücü ve tekrar kullanabilme özelliğiyle öne çıkan Starship için harcanan yoğun mesai, bakalım ne zaman meyvelerini vermeye başlayacak?

https://www.engadget.com/elon-musk-says-starship-is-spacex-top-priority-233258897.html?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl

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