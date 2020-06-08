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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti

    Crew Dragon uzay kapsülünü başarılı bir şekilde uzaya yollayan SpaceX, önceliği artık Starship'e verecek. CEO Elon Musk bu konuda şirket çalışanlarına bir e-posta gönderdi.
    6 sa.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti
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    ABD’nin uzay mekiği programını 2011 yılı itibariyle sonlandırması nedeniyle kendi topraklarından uzaya insan gönderemeyen ülke, 30 Mayıs 2020 tarihi itibariyle bu eksikliğe son verdi. SpaceX’in geliştirdiği Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay kapsülü ile uzaya gönderilen astronotlar, ABD’nin bu anlamda Rusya’ya olan bağımlılığını da sonlandırmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi"

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    Oldukça zorlu bir sürecin ardından başarılan Crew Dragon görevi sonrasında SpaceX CEO’su Elon Musk, artık önceliğin Starship uzay aracı olacağını belirtti. Şirketin gelecek planlarının en önemli parçası haline gelen Starship, Elon Musk’ın Mars gezegenini kolonileştirme hayallerinin merkezinde yer alıyor. Starship, aynı zamanda NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a insan indirecek potansiyel araçlardan birini oluşturuyor. Dolayısıyla SpaceX’in önceliği artık bu araca vermiş olması oldukça mantıklı.

    Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti
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    Musk bu kapsamda çalışanlarına yönelik bir de e-posta göndermiş. Starship uzay aracıyla ilgili çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini ifade eden Musk, Crew Dragon’ın Dünya’ya dönüş riskini azaltabilecek çalışmalar haricinde kalan faaliyetlerin Starship’e yoğunlaşması isteğini dile getirmiş.

    SpaceX’in son aylarda yaptığı Starship testlerinde elde ettiği sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, Musk’ın iş gücünün büyük bir bölümünü uzay aracına ayırmak istemesi normal kaşılanabilir. Zira geride bıraktığımız hafta içinde yapılan bir testte Starship SN4 prototipi infilak etmişti. Şirket, SN4 öncesi Mk1 ve SN1-2-3 prototiplerini test etmiş ve bunlardan sadece SN2 ilgili testi başarıyla geçmişti.

    Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti
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    Düşük maliyetlerle üretilebilecek olması, devasa itici gücü ve tekrar kullanabilme özelliğiyle öne çıkan Starship için harcanan yoğun mesai, bakalım ne zaman meyvelerini vermeye başlayacak?



    https://www.engadget.com/elon-musk-says-starship-is-spacex-top-priority-233258897.html?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    İşte özel şirket dediğin böyle olacak adamlar sadece uzay aracı göndermeyi başarmakla kalmayıp onun geri dönmsinide sağladı inflak edenler oldu bu sefer hangisi başarılı olduysa ona olanak sağladılar
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    ferhatkaya1 5 sa. yeni yorumcu
    adamlar için zor değil. Neler yaptı adamlar
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    DH Misafiri 5 sa.
    Dünya düz bunlar da uydurmaca göz boyama... Kimse yeryüzünden dışarı çıkamaz. Hele hele Van Allen kuşağını kimse geçemez. Bunlar tek dünya devletini kurmak istiyorlar. Yakında sahte bir uzay saldırı alırsak şaşırmayın
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    Bloodin 6 sa.
    "Dünya düz, bunlar yalan" diyenler gelmeden üstten yerimizi alalım :)
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. Bloodin
    Babam bu cahil kitleden. inadına tv de space x canlı yayınını açıp izledim. Masonların işi gücü yok bunları kandırıyor, hem de dunyanın şeklıyle ahahdsdknsaldksamd.
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    Rouvax 6 sa.
    Bence zor değil adamlar için yaparlar kısa sürede...
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