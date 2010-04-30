HIS pasif soğutmalı Radeon HD 5550 Silence modelini duyurdu

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız HIS, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için pasif soğutmalı yeni bir model hazırladı. Firmanın düşük profilli baskılı devre üzerine pasif soğutma ile donattığı Radeon HD 5550 tabanlı ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Redwood GPU'sunu kullanıyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan kart, 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de çalışan ekran kartı, 800MHz'de görev yapan 1GB DDR2 bellekle geliyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunabilen ekran kartında görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. BumpTop 3D Desktop yazılımı ile gelecek HIS Radeon HD 5550 Silence'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.