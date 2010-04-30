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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS pasif soğutmalı Radeon HD 5550 Silence modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS pasif soğutmalı Radeon HD 5550 Silence modelini duyurdu
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız HIS, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için pasif soğutmalı yeni bir model hazırladı. Firmanın düşük profilli baskılı devre üzerine pasif soğutma ile donattığı Radeon HD 5550 tabanlı ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Redwood GPU'sunu kullanıyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan kart, 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 550MHz'de çalışan ekran kartı, 800MHz'de görev yapan 1GB DDR2 bellekle geliyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunabilen ekran kartında görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verildiğini görüyoruz. BumpTop 3D Desktop yazılımı ile gelecek HIS Radeon HD 5550 Silence'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

HIS pasif soğutmalı Radeon HD 5550 Silence modelini duyurdu
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Tolgá 9 yıl
mavi yakışmş ve komponentler kaliteli gözüküyor
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xsw 9 yıl
HD5550 DDR2 değil DDR3'lü modeli de var bimeks de satılıyor.

http://www.bimeks.com.tr/urun.aspx?kid=1065&uid=110927
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DiciQ 9 yıl
htcp kullananlar için oldukça iyi low-profile olmasıda iyi olmuş ancak 1 gb gddr2 olması kötü
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yenerbalcı 9 yıl
oyuncular

Fiyatlar açıklanmasın zaten, çünkü o fiyatın üstüne 20-30 lira daha eklersen HD5670 alınır büyük olasılıkla...


kart küçük kasalar için ( hem boyut hemde güç kaynağından dolayı 5670 zor takarsın )

50 -60 usd olursa güzel bir seçenek olur
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oyuncular 9 yıl
Fiyatlar açıklanmasın zaten, çünkü o fiyatın üstüne 20-30 lira daha eklersen HD5670 alınır büyük olasılıkla...
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