Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız HIS, Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını duyurdu. Her yeni seride olduğu gibi yolda referans tasarımlı modellerle başlayan firma, ilerleyen haftalarda, Radeon HD 6800 serisinin özel tasarımlı ICEQ modellerini de kullanıma sunmayı planlıyor. AMD'nin Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasını kullanan HIS Radeon HD 6850, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı Eyefinity teknolojisiyle birlikte kullanıcılarına birden fazla monitörü tek bir sistemde aynı ekran kartı üzerinde çalıştırma fırsatı sunarken, Crossfire X teknolojisiyle uyumlu anakrtlarda çoklu ekran kartı kullanımına da olanak tanınıyor.

HIS Radeon HD 6870 ise Barts XT kod adlı grafik yongasını kullanıyor. Benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, paralel işlemci sayısı açısındansa kardeşi Radeon HD 6850'ye fark atıyor zira 960x yerine 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Görüntü aktarımı için her ikisi de çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort adaptörleriyle gelen yeni ekran kartları, Universal Video Decoder 3.0 teknolojisiyle 3D Blu-ray hızlandırma desteği sunarken, HD 3D teknolojisiyle de üç boyutlu görüntüleme konusunda piyasadaki yaygın teknolojilere destek veriyorlar.

HIS'in referans tasarımlı Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinin, diğer üretcilerin benzer çözümleriyle aynı fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Radeon HD 6850 ile HD 6800 arasındaki fark nedir ? bilgisayarımı toplayan firma 6850 diye faturalandırdı, fakat donanımda 6800 iyi yada kötü bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red 7 yıl
6800 diye bir kart yokki 68xx diye gidiyor modeller. bildiğim kadarıyla onlar da sadece 2 tane 6850 ve 6870
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arslanbenzer 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Radeon HD 6850 ile HD 6800 arasındaki fark nedir ? bilgisayarımı toplayan firma 6850 diye faturalandırdı, fakat donanımda 6800 iyi yada kötü bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

hd 6800 series diye görünür. Kartın ya 6850 ya da 6870'tir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
his kaliteilidir bence fazla önyargı var ..bazı modellerinden dolayı bütün ürünlerini karalamak bence doğru değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 9 yıl
hıs her zaman soğutmayla akla gelen birinci tercihtir çoğu kullanıcı özel soğutmalı modeli tercih eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pagan_13 9 yıl
iCooler ve IceQ serileri gayet iyidir, daha önce kullanmadıysanız temeli olmayan yanıltcı yorumlar yapmayın lütfen, kullanıpta memnun kalmayanınız varsada şans işidir bu birazda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl

Pagan_13

iCooler ve IceQ serileri gayet iyidir, daha önce kullanmadıysanız temeli olmayan yanıltcı yorumlar yapmayın lütfen, kullanıpta memnun kalmayanınız varsada şans işidir bu birazda.

Aynen HIS, ATI'nın en iyi pazarlamacılarından biridir, ürettiği özel soğutucuları ile fark 9xxx serisinden beri fark yaratmayı başlamıştır. Lütfen bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmayın, foruma en azından faydanız dokunmuş olur, insanları yanlış yönlendirmiş olmazsınız, anlamasak HIS'ı dandik bir marka sanacağız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Pagan_13
iCooler ve IceQ serileri gayet iyidir, daha önce kullanmadıysanız temeli olmayan yanıltcı yorumlar yapmayın lütfen, kullanıpta memnun kalmayanınız varsada şans işidir bu birazda.

No Way Out
Aynen HIS, ATI'nın en iyi pazarlamacılarından biridir, ürettiği özel soğutucuları ile fark 9xxx serisinden beri fark yaratmayı başlamıştır. Lütfen bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmayın, foruma en azından faydanız dokunmuş olur, insanları yanlış yönlendirmiş olmazsınız, anlamasak HIS'ı dandik bir marka sanacağız...

Bana mı dediniz bilmiyorum arkadaşlar ama HIS i çok iyi bilirim. ICEQ3 lü modeli kartım vardı. Ayrıca Türkiye'ye HIS girdiği zaman Anadolu Yakası dağıtıcısı "BEN İDİM"... (Distribütör TELLİOĞLU idi.)

Ayrıca HIS dandik marka demedim. HIS artık eski HIS gibi değil dedim. Eskiden ATI nin en büyük partneri HIS idi. Şimdi kim? Sapphire, Powercolor, Asus..
Eksa da bile (ki ekran kartına önem veren bir şirkettir) 15 model Sapphire, 14 model Powercolor, 11 model Asus ve bunlara rağmen sadece 6 model HIS var ise bence öyledir...

Eskiden HIS çok iyi soğutmalı, şahane görünümlü ve sessiz modeller üretirken diğer üreticilerin genelde standart modelleri vardı. Şimdi neredeyse tüm markalarda özel soğutmalı modeller görüyoruz. Yani HIS kendini neredeyse hiç geliştirmedi. Eski IceQ4 modeli daha iyi duruyordu. Şimdi iCooler modeli daha az cool duruyor. Ben HIS ten daha fazlasını beklerdim...

Bu arada HIS'in fabrikasından yöneticiler Türkiye'yi ziyarete geldikleri zaman, işyerim özel olarak tanıştırılmak üzere beni -İşimi de yarım bıraktırarak- araç ile HIS'in Türkiye'deki toplantılarından birisine götürmüştü. Adamın hâlâ kartı duruyor...

Ben bir şey yazıyorsam bilmediğim konu üzerinde yazmam arkadaşlar. Lütfen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
HIS eskiden HIS ti. Şimdi standartçı oldu. Nerde eski HIS nerde şimdiki.
Hakikaten eskiden çok güzel ve estetik ama aynı zamanda da sessiz ve iyi soğuyan kartlar üretiyorlardı.
Şimdi ise piyasada standart modelleri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiLo! 9 yıl
Sapphire'den hiç şaşmadım vallahi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SLaYeR KiNG 9 yıl
Bu his adam akıllı bir tasarım yapmayı beceremedi, his denince aklıma en kalitesiz ekran kartı markalarından biriymiş gibi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
IceQ serisi sana birşey ifade etmiyorsa suç HIS'in mi hocam?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 9 yıl
yani soğutma ve şekil olarak kartlarda akla ilk gelen isim "ICE Q" sanki ayrı bir marka gibi yerini sağlamlaştırmışken bu bir şey becerememek öylemi? :) sürekli üstte kalmadı ama hiç beceremedi demek yanlış benim fikrim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14519 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad uygulaması -1- 9 yıl TG: AMD HD 6800 bütün bilmek istedikleriniz bu video'da! 9 yıl AMD 6870 ve 6850 Crossfire performansı video inceleme 9 yıl AMD HD 6870 ve HD 6850 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim