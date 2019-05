ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız HIS, Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını duyurdu. Her yeni seride olduğu gibi yolda referans tasarımlı modellerle başlayan firma, ilerleyen haftalarda, Radeon HD 6800 serisinin özel tasarımlı ICEQ modellerini de kullanıma sunmayı planlıyor. AMD'nin Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasını kullanan HIS Radeon HD 6850, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı Eyefinity teknolojisiyle birlikte kullanıcılarına birden fazla monitörü tek bir sistemde aynı ekran kartı üzerinde çalıştırma fırsatı sunarken, Crossfire X teknolojisiyle uyumlu anakrtlarda çoklu ekran kartı kullanımına da olanak tanınıyor.

HIS Radeon HD 6870 ise Barts XT kod adlı grafik yongasını kullanıyor. Benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, paralel işlemci sayısı açısındansa kardeşi Radeon HD 6850'ye fark atıyor zira 960x yerine 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Görüntü aktarımı için her ikisi de çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort adaptörleriyle gelen yeni ekran kartları, Universal Video Decoder 3.0 teknolojisiyle 3D Blu-ray hızlandırma desteği sunarken, HD 3D teknolojisiyle de üç boyutlu görüntüleme konusunda piyasadaki yaygın teknolojilere destek veriyorlar.

HIS'in referans tasarımlı Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinin, diğer üretcilerin benzer çözümleriyle aynı fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.