ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla yakından tanıdığımız HIS, Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını duyurdu. Her yeni seride olduğu gibi yolda referans tasarımlı modellerle başlayan firma, ilerleyen haftalarda, Radeon HD 6800 serisinin özel tasarımlı ICEQ modellerini de kullanıma sunmayı planlıyor. AMD'nin Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasını kullanan HIS Radeon HD 6850, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 960x paralel işlem birimiyle geliyor. 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartı Eyefinity teknolojisiyle birlikte kullanıcılarına birden fazla monitörü tek bir sistemde aynı ekran kartı üzerinde çalıştırma fırsatı sunarken, Crossfire X teknolojisiyle uyumlu anakrtlarda çoklu ekran kartı kullanımına da olanak tanınıyor.
HIS Radeon HD 6870 ise Barts XT kod adlı grafik yongasını kullanıyor. Benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, paralel işlemci sayısı açısındansa kardeşi Radeon HD 6850'ye fark atıyor zira 960x yerine 1120x paralel işlem birimiyle geliyor. Görüntü aktarımı için her ikisi de çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort adaptörleriyle gelen yeni ekran kartları, Universal Video Decoder 3.0 teknolojisiyle 3D Blu-ray hızlandırma desteği sunarken, HD 3D teknolojisiyle de üç boyutlu görüntüleme konusunda piyasadaki yaygın teknolojilere destek veriyorlar.
HIS'in referans tasarımlı Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinin, diğer üretcilerin benzer çözümleriyle aynı fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
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hd 6800 series diye görünür. Kartın ya 6850 ya da 6870'tir.
Aynen HIS, ATI'nın en iyi pazarlamacılarından biridir, ürettiği özel soğutucuları ile fark 9xxx serisinden beri fark yaratmayı başlamıştır. Lütfen bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmayın, foruma en azından faydanız dokunmuş olur, insanları yanlış yönlendirmiş olmazsınız, anlamasak HIS'ı dandik bir marka sanacağız...
Bana mı dediniz bilmiyorum arkadaşlar ama HIS i çok iyi bilirim. ICEQ3 lü modeli kartım vardı. Ayrıca Türkiye'ye HIS girdiği zaman Anadolu Yakası dağıtıcısı "BEN İDİM"... (Distribütör TELLİOĞLU idi.)
Ayrıca HIS dandik marka demedim. HIS artık eski HIS gibi değil dedim. Eskiden ATI nin en büyük partneri HIS idi. Şimdi kim? Sapphire, Powercolor, Asus..
Eksa da bile (ki ekran kartına önem veren bir şirkettir) 15 model Sapphire, 14 model Powercolor, 11 model Asus ve bunlara rağmen sadece 6 model HIS var ise bence öyledir...
Eskiden HIS çok iyi soğutmalı, şahane görünümlü ve sessiz modeller üretirken diğer üreticilerin genelde standart modelleri vardı. Şimdi neredeyse tüm markalarda özel soğutmalı modeller görüyoruz. Yani HIS kendini neredeyse hiç geliştirmedi. Eski IceQ4 modeli daha iyi duruyordu. Şimdi iCooler modeli daha az cool duruyor. Ben HIS ten daha fazlasını beklerdim...
Bu arada HIS'in fabrikasından yöneticiler Türkiye'yi ziyarete geldikleri zaman, işyerim özel olarak tanıştırılmak üzere beni -İşimi de yarım bıraktırarak- araç ile HIS'in Türkiye'deki toplantılarından birisine götürmüştü. Adamın hâlâ kartı duruyor...
Ben bir şey yazıyorsam bilmediğim konu üzerinde yazmam arkadaşlar. Lütfen..
Hakikaten eskiden çok güzel ve estetik ama aynı zamanda da sessiz ve iyi soğuyan kartlar üretiyorlardı.
Şimdi ise piyasada standart modelleri var.