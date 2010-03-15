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Hitachi, 11 yeni LCD ve Plazma TV'i tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
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Shady
Haber Editörü
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Hitachi, 11 yeni LCD ve Plazma TV'i tanıttı
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Japonya'nın önemli elektronik firmalarından Hitachi, ürün gamına 7'si LCD ve 4'ü plazma olmak üzere 11 yeni TV ekledi.

11 yeni TV Hitachi'nin XP05, HP05 ve H05 serisinde yer alıyor. Televizyonlar arasında üst segmente hitap eden XP05 serisinin 42, 46 ve 50 inç'lik üyeleri PDP panel ile Full HD görüntü sunarken, IPS panele sahip olan 37 inçlik model de Full HD görüntü sunuyor. XP05'in IPS panelli 32 inçlik modeliyse 1366×768 piksel çözünürlüğünü destekliyor. XP05'in bütün üyeleri de 320GB'lık sabit sürücüye sahip.

Üzerinde 250GB'lık sabit sürücüyü barındıran HP05'in 42 inçlik modeli PDP panelinde 1024×768, IPS panelli 32 inçlik modeliyse 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor.

Giriş seviyesine hitap eden H05 serisiyse 19, 22, 26 ve 32 inç olmak üzere 4 farklı modelden oluşuyor ve IPS panellerinde 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Japonya'da 17 Nisan'da satışa sunulacak olan televizyonlardan XP05 serisindeki ürünlerin fiyatları 3650 dolara kadar çıkarken; bu limit HP05 serisinde 2200 dolarda, H05 serisindeyse 1100 dolarda kalıyor.

Hitachi, 11 yeni LCD ve Plazma TV'i tanıttı
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XP05

Hitachi, 11 yeni LCD ve Plazma TV'i tanıttı
Tam Boyutta Gör

HP05

Hitachi, 11 yeni LCD ve Plazma TV'i tanıttı
Tam Boyutta Gör

H05


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oyuncular 9 yıl
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İşte emktar NP80 :) Ne kumanda takardık zamanında, 15 yıl önce....
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