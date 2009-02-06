Hitachi, CinemaStar serisi 500GB'lık yeni diskini duyurdu

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Dünyanın en büyük depolama çözümleri üreticilerinden birisi olan Hitachi, CinemaStar serisi sabit disk ailesine yeni bir model daha ekledi. Firmanın C5K500 kod adını taşıyan 2.5" boyutundaki 500GB'lık yeni modeli özellikle dijital video kayıt kayıt edicilerini, set üstü kutuları ve gözetim sistemlerinde kullanmak üzere hazırlandı. 5400 devir/dakika hızlarında çalışan ve 8MB dahili bellek kapasitesine sahip olan disk, SATA-II arabirimini destekliyor.

Yazma/okuma esnasında 1.4 Watt'lık güç tükettiği belirtilen sabit sürücünün üreticilere kompakt boyutlu ve yüksek kapasiteli cihazlar hazırlayabilme fırsatı sunacağı belirtilmekte. Satışına yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı belirtilen diskin fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.