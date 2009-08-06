Hitachi masaüstü sistemler için hazırladığı 2TB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu

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Sabit disk üreticileri bir yandan depolama teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olabilmek için SSD çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kapasite yarışının yaşandığı mekanik tabanlı sabit sürücü pazarında yüksek depolama alanına sahip modellerle pazardaki pozisyonlarını güçlendirmeyi hedefliyorlar. Sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Hitachi, kendi ürün gamındaki 2TB kapasiteli ilk masaüstü sabit disk çözümünü duyurdu. Desktar 7K2000 serisi altında hazırlanan 2TB depolama alanına sahip yeni sürücünün 7200 devir/dakika hızında çalıştığı ve SATA-II ara birimini desteklediği açıklandı.

Tampon bellek kapasitesi 32MB olarak açıklanan ve 5 plakaya sahip olduğu belirtilen yeni sürücünün yüksek performans ve enerji verimliliği için Hitachi Voltage Efficiency Regulator (HiVERT) teknolojisi ile donatıldığı açıklandı. 2TB'lık modele ek olarak Toshiba'nın 160GB'tan 1TB'a kadar farklı depolama kapasitelerine sahip modelleri içeren ve 7200 devir/dakika hızlarında çalışan SATA-II uyumlu Desktar 7K1000.C modellerini de duyurduğu açıklandı. Hitachi'nin satışına başlandığı belirtilen yeni sürücüleriyle ilgili olarak henüz telaffuz edilmiş herhangi fiyat bilgisi bulunmadığını da ekleyelim.