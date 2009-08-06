Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hitachi masaüstü sistemler için hazırladığı 2TB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,9b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hitachi masaüstü sistemler için hazırladığı 2TB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Sabit disk üreticileri bir yandan depolama teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olabilmek için SSD çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kapasite yarışının yaşandığı mekanik tabanlı sabit sürücü pazarında yüksek depolama alanına sahip modellerle pazardaki pozisyonlarını güçlendirmeyi hedefliyorlar. Sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Hitachi, kendi ürün gamındaki 2TB kapasiteli ilk masaüstü sabit disk çözümünü duyurdu. Desktar 7K2000 serisi altında hazırlanan 2TB depolama alanına sahip yeni sürücünün 7200 devir/dakika hızında çalıştığı ve SATA-II ara birimini desteklediği açıklandı.

Tampon bellek kapasitesi 32MB olarak açıklanan ve 5 plakaya sahip olduğu belirtilen yeni sürücünün yüksek performans ve enerji verimliliği için Hitachi Voltage Efficiency Regulator (HiVERT) teknolojisi ile donatıldığı açıklandı. 2TB'lık modele ek olarak Toshiba'nın 160GB'tan 1TB'a kadar farklı depolama kapasitelerine sahip modelleri içeren ve 7200 devir/dakika hızlarında çalışan SATA-II uyumlu Desktar 7K1000.C modellerini de duyurduğu açıklandı. Hitachi'nin satışına başlandığı belirtilen yeni sürücüleriyle ilgili olarak henüz telaffuz edilmiş herhangi fiyat bilgisi bulunmadığını da ekleyelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mickcasey 10 yıl
5 plaka cok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hbg_ant2 10 yıl
@Mickcasey

katılıyorum 5 plaka çok iş görmez anlaşılan hitachide 500gb plaka yoğunluğuna geçememiş... Hard disklerde çok yavaş ilerliyor teknoloji ve bunu SSD ile kapatmaya çalışıyorlar ama bu yaklaşık 6-7 yıl alacaktır fiyatların alınılabilecek duruma gelmesi için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl The Secret of Monkey Island: Special Edition inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim