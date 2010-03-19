Hız aşırtmalı Fermi'ler yolda: Zotac'dan GTX 470 ve 480 AMP! Edition

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GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleri için saat hızlarının netleşmesiyle birlikte gözler26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanına çevrilmiş durumda. Gelen yeni bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleri için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller tahminlerden önce, resmi lansmanı takip eden günlerde pazara sunulabilirler. Üreticilerin önemli bir kısmı ilk aşamada hem saat hızı hem de tasarım anlamında Nvidia'nın referans modeline sadık kalmayı planlarken, Zotac başta olmak üzere bazı isimlerin referans modelle birlikte hız aşırtmalı GeForce GTX 480 modellerini duyurmaları bekleniyor.

Zotac cephesinden gelen bilgilere göre, GeForce GTX 480'nin AMP Edition! versiyonu için artık son hazırlıklar yapılıyor. Bir süredir saat hızları üzerine çalışan firmanın kutu tasarımı da dahil olmak üzere hazırlıklarını tamamladığı ve 26 Mart'ta yapılacak lansmanın ardından GeForce GTX 480 AMP! Edition modelini satışa sunması bekleniyor. GeForce GTX 470 AMP! hazırlıklarını da sürdüren firma, fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini pazara süren ilk isim olmayı hedefliyor. Fiyatları henüz açıklanmayan yeni modellerle birlikte Supersonic Sled ve Design Garage gibi uygulamaların verilmesi planlanıyor.

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http://www.3dnews.ru/news/foto_dnya_videokarti_xfx_geforce_gtx_470_480