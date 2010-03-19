Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hız aşırtmalı Fermi'ler yolda: Zotac'dan GTX 470 ve 480 AMP! Edition

9 yıl
12,3b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hız aşırtmalı Fermi'ler yolda: Zotac'dan GTX 470 ve 480 AMP! Edition
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleri için saat hızlarının netleşmesiyle birlikte gözler26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanına çevrilmiş durumda. Gelen yeni bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleri için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller tahminlerden önce, resmi lansmanı takip eden günlerde pazara sunulabilirler. Üreticilerin önemli bir kısmı ilk aşamada hem saat hızı hem de tasarım anlamında Nvidia'nın referans modeline sadık kalmayı planlarken, Zotac başta olmak üzere bazı isimlerin referans modelle birlikte hız aşırtmalı GeForce GTX 480 modellerini duyurmaları bekleniyor.

Zotac cephesinden gelen bilgilere göre, GeForce GTX 480'nin AMP Edition! versiyonu için artık son hazırlıklar yapılıyor. Bir süredir saat hızları üzerine çalışan firmanın kutu tasarımı da dahil olmak üzere hazırlıklarını tamamladığı ve 26 Mart'ta yapılacak lansmanın ardından GeForce GTX 480 AMP! Edition modelini satışa sunması bekleniyor. GeForce GTX 470 AMP! hazırlıklarını da sürdüren firma, fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini pazara süren ilk isim olmayı hedefliyor. Fiyatları henüz açıklanmayan yeni modellerle birlikte Supersonic Sled ve Design Garage gibi uygulamaların verilmesi planlanıyor.

Hız aşırtmalı Fermi'ler yolda: Zotac'dan GTX 470 ve 480 AMP! Edition
Tam Boyutta Gör
Hız aşırtmalı Fermi'ler yolda: Zotac'dan GTX 470 ve 480 AMP! Edition
Tam Boyutta Gör


http://www.3dnews.ru/news/foto_dnya_videokarti_xfx_geforce_gtx_470_480 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
namigencan 9 yıl
Arkadaşlar ben anlamadım bir türlü nvidia sitesinde yenilere gt300 serisi diyor GT 100 serisi diyor. Burada gt400 deniyor tabiki buradakilerde doğru ama nvidia ne yapıyor böle anlamadım.
GeForce 300 series:
GT 340, GT 330, GT 320
GeForce 200 series:
GTX 275, 205, GT 230, GTX 295, 210, GTX 280, GT 240, GT 220, GTX 260, GTS 240, G210, GTS 250, GTX 285
GeForce 100 series:
G 100, GT 140, GT 120, GT 130
sitede driver download da görürsünüz bu nasıl iş anlamadım ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
daha nda kalkmadı kartların lansmanı yapılmadı oc versiyon haberleri başladı
önceden bu haberler kart çıktıktan sonra yapılırdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubisaray 9 yıl
zateb ben bu insanları anlamıyorum piyasada bir elin parmakları geçmiyecek sayıda dx11 kart var almıs basını gitmiş dx11 kartlar diye ben şahsen 28 nm leri bekliyorum büyük ihtimal 6850 alırım arık bir tane fiyat performans kartı olur herhalde....:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubisaray 9 yıl
birde aklıma takılan soru şu şimdi arkadaşlar diyorki fermi için 28 nm daha uygun daha enerji çekecegi için hız oranları daha fazla olacak evet teorik olarak dogru peki birde olayın şu boyutu var ati nin ne yapacagı 40 nm de bu kadar az enerji harcıyorsa zar boyutunu biraz büyütüp yine bundan daha az enerji harcayan kart piyasaya sürebilir rahattıklan herhalde tahminin 28 nm de artık bu psu olayı kalkmıs olacak 600 500 woltlar falan çünkü bu degerlere göre rahatlıklan 450 psu yetmesi lazım 28nm lerde ama tabi üretim olmadan belli olmuyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 9 yıl
ATI 28 nm ile 6000 serisi yeni GPU larını üretecek.

Ama güç aşağıya doru inecek diye düşünme çünkü transistörlerin boyutu küçülürken bir taraftanda sayısı artıyor. Bu şekilde daha hızlı kartlar mümkün oluyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubisaray 9 yıl
nvıdıa ne satarsa gtx470 modelinden satacaktır bunu üreticilerde biliyor.o yüzden herkes bence gtx470 üzerinde şu an odaklanıyor ama türkiye piyasasında 5870 fiyatına çıkacagı kesın ve sızce bu kart alınırmı o fiyata alınmaz.dikkat edin kart alınmaz demiyorum o fiyata alınmaz.nvıdıa bana 10 tane artı özelligimiz var diyebilir ama ben oyuna bakarım arkadas oyunlardada asla 5870 yetişemez parayı sokaktan toplamıyoruz degılmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
bu konuştuklarımız yurt dışında daha gündemde ama türkiye'de sadece bizim gibi donanım cılar biliyor
kutunun albenisine gelince 0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 9 yıl
Ben şimdiden MSI GTX 470 Lightning modeli için para biriktirmeye başlayayım. Çıkmasına çoook var ama parası da anca denkleşir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memanet 9 yıl
donanımhaberde yakında gtx 470 ve gtx 480 kutularının karşılaştırmalı testlerini bekliyoruz napalım kart yok bari kutuları test edilsin mesela zotak bu kutuyla editörün seçimini alabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl
durmak yok kutularla yola devam..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl

memanet

donanımhaberde yakında gtx 470 ve gtx 480 kutularının karşılaştırmalı testlerini bekliyoruz napalım kart yok bari kutuları test edilsin mesela zotak bu kutuyla editörün seçimini alabilir





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
hsngencer
Zotac elinde olmayan kartı nasıl göstersin,kutusunu gösterecek tabii ki maket devrini aştılar bak buna da şükür :D
Diğer yandan amp versiyonu nasıl olacak ilginç gtx 480 amp 300w çeker o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsngencer 9 yıl

stradosphere

hsngencer

Zotac elinde olmayan kartı nasıl göstersin,kutusunu gösterecek tabii ki maket devrini aştılar bak buna da şükür :D
Diğer yandan amp versiyonu nasıl olacak ilginç gtx 480 amp 300w çeker o zaman

bu gordugum 1 hafta icindeki 1 milyonuncu gtx kutusuydu.baska lafa gerek varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 9 yıl
kaç watt çekecekler bu keretalar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canpii 9 yıl
şaka heralde:D:D fermi bi çıksında bunlar kusur kalsın:D:D geçende his Türkiye genel müdürü 58** e bile verimlilik kötü, yeterli kart yok ondan oc modeller gecikti diyordu.. 100lerce kart yanıyor test sırasında diyordu.. fermi nin verimliliği tavanda heralde:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 9 yıl

MÇKR_06

kaç watt çekecekler bu keretalar acaba?


5kw çekecekmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12278 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, geforce ve
3 etiket daha overclock Ekran Kartı hız aşırtma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim