Hız aşırtmalı Fermi'ler yolda: Zotac'dan GTX 470 ve 480 AMP! Edition

GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleri için saat hızlarının netleşmesiyle birlikte gözler26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanına çevrilmiş durumda. Gelen yeni bilgilere göre GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleri için fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller tahminlerden önce, resmi lansmanı takip eden günlerde pazara sunulabilirler. Üreticilerin önemli bir kısmı ilk aşamada hem saat hızı hem de tasarım anlamında Nvidia'nın referans modeline sadık kalmayı planlarken, Zotac başta olmak üzere bazı isimlerin referans modelle birlikte hız aşırtmalı GeForce GTX 480 modellerini duyurmaları bekleniyor.
Zotac cephesinden gelen bilgilere göre, GeForce GTX 480'nin AMP Edition! versiyonu için artık son hazırlıklar yapılıyor. Bir süredir saat hızları üzerine çalışan firmanın kutu tasarımı da dahil olmak üzere hazırlıklarını tamamladığı ve 26 Mart'ta yapılacak lansmanın ardından GeForce GTX 480 AMP! Edition modelini satışa sunması bekleniyor. GeForce GTX 470 AMP! hazırlıklarını da sürdüren firma, fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerini pazara süren ilk isim olmayı hedefliyor. Fiyatları henüz açıklanmayan yeni modellerle birlikte Supersonic Sled ve Design Garage gibi uygulamaların verilmesi planlanıyor.
http://www.3dnews.ru/news/foto_dnya_videokarti_xfx_geforce_gtx_470_480 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
GeForce 300 series:
GT 340, GT 330, GT 320
GeForce 200 series:
GTX 275, 205, GT 230, GTX 295, 210, GTX 280, GT 240, GT 220, GTX 260, GTS 240, G210, GTS 250, GTX 285
GeForce 100 series:
G 100, GT 140, GT 120, GT 130
sitede driver download da görürsünüz bu nasıl iş anlamadım ben.
Ama güç aşağıya doru inecek diye düşünme çünkü transistörlerin boyutu küçülürken bir taraftanda sayısı artıyor. Bu şekilde daha hızlı kartlar mümkün oluyor zaten.
kutunun albenisine gelince 0
Zotac elinde olmayan kartı nasıl göstersin,kutusunu gösterecek tabii ki maket devrini aştılar bak buna da şükür :D
Diğer yandan amp versiyonu nasıl olacak ilginç gtx 480 amp 300w çeker o zaman
bu gordugum 1 hafta icindeki 1 milyonuncu gtx kutusuydu.baska lafa gerek varmı?
5kw çekecekmiş..