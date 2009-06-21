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Homer Simpson ile yolculuğa ne dersiniz? TomTom GPS sistemlerini artık Homer Simpson sesiyle alabilirsiniz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Küresel Konum Belirleme Sistemleri (GPS) her geçen gün biraz daha popüler olmaya devam ediyor. Yurt dışında yıllardır kullanılan ve pek çok araçta standart olarak gelen GPS sistemleri, ülkemizde de son birkaç yılda önmli bir yol katederek çok satılan elektronik cihazlar arasına girmeyi başardı. GPS pazarına yön veren lider üreticilerden TomTom, müşterilerine çok özel bir seçenek sunmaya başladı. Dünyanın en çok izlenen TV yapımlarından birisi olan The Simpsons'ın baş karakteri Homer Simpson yardımcı pilotunuz olmaya aday!

TomTom yaptığı açıklamayla Simpson'ların babası, Homer Simpson'ın orjinal sesini GPS cihazlarında alternatif seçenek olarak kullanıcılarına sunuyor. Dileyen kullanıcılar 12.95$ olarak belirlenen farkı ödeyerek GPS cihazlarında yön tarifini Homer Simpsons'ın ağzından alabilecekler.

Homer Simpsons'ın sesinden yol tarifi nasıl olur ? Örnekleri dinlemek ve konu hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz!


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sadtneverdie 10 yıl
sample 2 süpermiş :D
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Andrés Iniesta 10 yıl
Cok güzel
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PHI 10 yıl
Yakın zamanda kendimiz istediğimiz kişiyi seçebilir hale geliriz muhtemelen. Fena mı olur Adriana Lima yol tarif etse?
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mav1li 10 yıl
Ben daha da iyisini söyleyeyim. İşte size alternatif.
Dizinin kahramanlarından birini seçebilmek daha da iyi olurdu. Kadro şöyle olmalı. Ayrıca rastgele ses değişen mix seçeneği de olmalı.
Mix
Homer
Marge
Bart
Lisa
Millhouse
Nelson
Moe
Ned Flanders
Abu
Willie
Calncy Wiggum
İşte bu dehşet olur.
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ExECaLiBuR 10 yıl
Bu Homer yolu tarif ederken yoldan çıkarır bizi.


Pazarlama tekniği çok iyi olmuş.
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St Batuhan 10 yıl
ilk kayıt birden tırstırttırıyorrrr adeta yerimde zıpladım cok ilginc olmus ve cidden keske değiştirilse falan hatta kendimizde kaydedebilsek [arkadaş sesi eşinin sesi falan gibi ]
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yusuf 10 yıl
Serdar ortaç fena olmaz. 4 kere üst üste yanlış yola girince alternatif yol çizmeyi bırakıp patlatır ordan " Sana değmeezzzz , bu sitemler sana değmeeezzzzz kalbime bir hançeeer sapla vur gitsin ...." diye ..

Çok mantıklı düşünülmüş bir olay homer karakterini severim ama uzun vadede sesinden sıkılınabilir. : )

edit ve ek not: tomtom bu gps işinde özellikle amerikada falan kült olmuş bir marka hani fenomen gibi yani ve ses örneklerini dinledim de aslında alınabilir hatta çok ciddi düşünüyorum. Alternatifler çıkar mı acaba ? : )
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marvinous 10 yıl
Bay J'yi tercih ederim :) Eheuheuhehue :)
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CaSsErDoDo 10 yıl
kesinlikle o farkı ödeyip o sesi dinlerdim kaç yıldır izlemekten vazgeçmedik yolculukta yanımda olsunlar bari:D
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PHI 10 yıl
Yakında kendimiz istediğimiz ses ve kişiden yol tarifi alır duruma gelebiliriz. Kişiselleştirilebilme açısından önemli bir gelişme.
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Eveon 10 yıl
acaba yanlış yöne girince "D'oh!" diyor mu
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alyanki 10 yıl
Bu işte belli bir kesim tarafından acayip tutulur. Harika olmuş resmen ya
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canvarol 10 yıl
seksi bir sesten duymayı tercih ederim ben
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