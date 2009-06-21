Homer Simpson ile yolculuğa ne dersiniz? TomTom GPS sistemlerini artık Homer Simpson sesiyle alabilirsiniz

Küresel Konum Belirleme Sistemleri (GPS) her geçen gün biraz daha popüler olmaya devam ediyor. Yurt dışında yıllardır kullanılan ve pek çok araçta standart olarak gelen GPS sistemleri, ülkemizde de son birkaç yılda önmli bir yol katederek çok satılan elektronik cihazlar arasına girmeyi başardı. GPS pazarına yön veren lider üreticilerden TomTom, müşterilerine çok özel bir seçenek sunmaya başladı. Dünyanın en çok izlenen TV yapımlarından birisi olan The Simpsons'ın baş karakteri Homer Simpson yardımcı pilotunuz olmaya aday!

TomTom yaptığı açıklamayla Simpson'ların babası, Homer Simpson'ın orjinal sesini GPS cihazlarında alternatif seçenek olarak kullanıcılarına sunuyor. Dileyen kullanıcılar 12.95$ olarak belirlenen farkı ödeyerek GPS cihazlarında yön tarifini Homer Simpsons'ın ağzından alabilecekler.

Homer Simpsons'ın sesinden yol tarifi nasıl olur ? Örnekleri dinlemek ve konu hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz!