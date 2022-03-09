Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası mart ayında da devam ediyor

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Civic modelinde geçerli kredi kampanyası mart ayında da devam ediyor. Kampanya, Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 110 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde ise 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranıyla 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

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Honda, fiyat listesini mart ayında güncellemiş ve 2022 model yılı araçları da devreye sokmuştu. Bu kapsamda Civic Sedan'ın 2021 model yılı 522.675 TL'den başlıyor. 2022 model Honda Civic Sedan ise 543.600 TL başlangıç fiyatına sahip. Aşağıda Honda Civic Sedan fiyat listesini bulabilirsiniz:

Honda Civic Sedan fiyat listesi Versiyon Donanım Model Yılı Fiyat 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium 2021 522.675 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 2021 572.875 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2021 614.775 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 2021 567.400 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2021 613.900 TL - - - - 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium 2022 543.600 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 2022 595.800 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2022 639.400 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 2022 595.800 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2022 644.600 TL

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Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da devam ediyor