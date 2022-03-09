Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası mart ayında da devam ediyor

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Civic modelinde geçerli kredi kampanyası mart ayında da devam ediyor. Kampanya, Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerini kapsıyor.
Kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 110 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde ise 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranıyla 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.
Honda, fiyat listesini mart ayında güncellemiş ve 2022 model yılı araçları da devreye sokmuştu. Bu kapsamda Civic Sedan'ın 2021 model yılı 522.675 TL'den başlıyor. 2022 model Honda Civic Sedan ise 543.600 TL başlangıç fiyatına sahip. Aşağıda Honda Civic Sedan fiyat listesini bulabilirsiniz:
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Fiyat
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Premium
|2021
|522.675 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Elegance
|2021
|572.875 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Executive+
|2021
|614.775 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
|Elegance
|2021
|567.400 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
|Executive+
|2021
|613.900 TL
|-
|-
|-
|-
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Premium
|2022
|543.600 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Elegance
|2022
|595.800 TL
|1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik
|Executive+
|2022
|639.400 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
|Elegance
|2022
|595.800 TL
|1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik
|Executive+
|2022
|644.600 TL
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