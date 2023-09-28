%100 elektrikli yeni Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Hyundai Assan, tamamen elektrikli araçlara adanmış IONIQ markası altındaki ikinci modeli olan yeni Hyundai IONIQ 6’yı Türkiye’de satışa sundu. Fütüristik tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan yeni Hyundai IONIQ 6 fiyatı 1.640.000 TL'den başlıyor.

Hyundai IONIQ 6 fiyat listesi💸(Eylül 2023) Versiyon Fiyat Progressive Standart Menzil 111 Kw 1.640.000 TL Progressive Uzun Menzil AWD 239 kW 2.775.000 TL

D-sedan segmentinde konumlanan IONIQ 6, markanın özel E-GMP platformuyla üretilirken aynı zamanda Hyundai’nin Electrified Streamliner (Aerodinamik Elektrikli) ürün gamına da uygun bir şekilde geliştirildi. Elektrikli mobilitenin sınırlarını yeniden tanımlayan IONIQ 6, 0.21cd ile Türkiye’deki elektrikli otomobiller arasında en düşük sürtünme katsayısına sahip modellerden biri.

Hyundai IONIQ 6, özellikleriyle neler sunuyor❓

Hyundai IONIQ 6, dünya çapında geçerli olan WLTP normlarına göre şarj başına 519 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Bu özelliğe ek olarak, E-GMP sayesinde de ultra hızlı, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkanı sunuyor. Hyundai'nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, “Çift Renkli Ortam Aydınlatması”, “Hıza Duyarlı İç Aydınlatma”, “EV Performans Ayarları” ve “Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD)” gibi özelliklerle de elektrikli mobilite deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Etkileyici dış tasarım

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin Prophecy EV Konsepti'nden ilham alan yeni elektrikli modeli IONIQ 6, marka tasarımcılarının "Duygusal Verimlilik" olarak tanımladığı temiz ve basit hatlar üzerinde yükselen aerodinamik bir form ile karakterize ediliyor. Markanın üstün tasarım stratejisini IONIQ 5 ile birlikte devam ettiren IONIQ 6, tek bir stil yaklaşımı yerine farklı yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak hazırlanmış.

Hyundai, kapsamlı aerodinamik tasarım ve mühendislik sayesinde IONIQ 6'nın elektrikli sürüş menzilini de 519 km seviyesine kadar çıkarabiliyor. Teknolojik aracın 0,21'lik ultra düşük sürtünme katsayısı, markanın ürün yelpazesindeki en düşük değer anlamına geliyor ve ayrıca otomotiv dünyasında da bir kaç modelden biri olarak ilk 10 elektrikli otomobil arasına yerleşiyor.

IONIQ 6'nın aerodinamik görünümü, estetik harikası tasarım detaylarıyla şekillendiriliyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırarak onu dünya çapındaki en zarif araçlardan biri olarak özelleştiriyor. Kısacası IONIQ 6, hem görsellik hem de pil verimliliği açısından üst düzey bir otomobil olarak dikkatleri çekmeyi başarıyor.

IONIQ 6, tasarımının genelinde marka kimliğini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi, LED stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700'den fazla Parametrik Piksel detaya yer veriyor. Sıradışı teknolojik otomobil, premium hissiyatı güçlendiren 8 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. IONIQ 6, 4.855 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik ve 1.495 mm yükseklik ile benzersiz oranlara sahip.

Dikkat çekici iç mekan

IONIQ 6'nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaştıracak bir çok şık detaya yer veriyor. Üstün mobilite deneyimini ve çevre dostu bir yaşam tarzı için de pratik özellikler ve sürdürülebilir malzemelerle geliştirilmiş. Otomobilde 2.950 mm'lik uzun bir dingil mesafesi dikkat çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobilde daha fazla ferahlık yaratmak için iç, ön ve arka kısımları genişleten mühendisler, kullandıkları tamamen düz bir zeminle de tüm yolculuklarda maksimum konfor sunmuş oluyorlar. Özellikle arka tarafta oturanlar, üst düzey genişlik sayesinde ultra rahat bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Modelin kullanıcı odaklı iç mekanı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor.

Çift renkli ortam aydınlatması, aracın iç mekanına genel bir aydınlatma sağlıyor ve kabinin kişiselleştirilmiş görünümünü de artırıyor. Kullanıcılar, kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri için Hyundai renk uzmanları tarafından geliştirilen 64 renk arasından seçim yapabiliyor. Diğer geleneksel modellere göre yaklaşık yüzde 30 daha ince olan rahatlatıcı özellikli konforlu koltuklar da yalnızca açı değişimiyle bile araç içi konforu zirveye taşımış oluyor.

Ayrıca, “Akıllı İnteraktif LED direksiyon”, “Sanal Gösterge Paneli (Head Up Display)”, “Hafızalı Koltuk (sürücü)”, “Elektrikli Koltuklar(sürücü & yolcu)”, “Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka)”, “Koltuk Soğutma (Ön)” ve “Rahatlama Pozisyonlu Ön Koltuklar” da öne çıkan diğer konfor özelliklerinden.

IONIQ 6'nın etik benzersizlik temasına uygun olarak, günümüzün çevre bilincine sahip tüketicilerinden ilham alan tasarımcılar, ömrünün sonuna gelmiş lastiklerden kaplamaya kadar bir çok malzemeyi geri dönüştürülmüş olarak kullanıyor. Pigment boya ve iç mekandaki bazı yerler dahil olmak üzere tamamen sürdürülebilir malzemeler kullanılmış.

IONIQ 6’nın sürdürülebilirliği destekleyen eko deri koltukları başı çekerken aynı aynı zamanda geri dönüştürülmüş pet şişelerden kumaş koltuklar, bio ön panel ve kumaş tavan kaplaması elde edilmiş. Kapılar için de bitkisel yağlardan elde edilen bio boya ve geri dönüştürülmüş atık malzemeler kullanılmış. IONIQ 6’nın halılarında ise atık balık ağlarından yararlanılmış.

Güçlü elektrik sistemi

Tam Boyutta Gör IONIQ 6, performanstan ödün vermeden kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli motor ve pil paketleri ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iki farklı batarya seçeneği arasından tercihlerini yapabiliyor.

Tam 519 km gibi uzun bir menzil sunan 77,4 kWh batarya, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen IONIQ 6, 77.4 kWh’lik versiyonda 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. Bu güçlü seçenek sadece dört tekerlekten çekiş ve 20 inçlik jantlarla kombine ediliyor. Spor otomobilleri aratmayan IONIQ 6, sadece 5,1 saniyede 0’dan 100 km/s'ye çıkabiliyor.

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IONIQ 6, 18 inçlik aero jantlarla hareket ederek etkileyici bir performans sergilerken aynı zamanda son derece verimli bir enerji tüketim oranına sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, RWD yani arkadan itişli single motor seçeneği ise 53 kWh’lik standart bir batarya ile 429 km yol gidebiliyor. İdeal bir performans değeri sunan bu versiyonun gücü 111 kW (150 PS), enerji tüketimi ise 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik). Bu tüketim, IONIQ 6'yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu elektrikli araçlardan biri yapıyor.

Ultra hızlı 800 volt şarj ve Araç Güç Kaynağı (V2L)

IONIQ 6'nın üstün E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW'lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.

V2L adı verilen araç güç kaynağı, otomobili devasa bir powerbank gibi çalıştırmış oluyor. Mevcut bir aksesuar adaptörü kullanılarak etkinleştirilen bu sistem ile araç 220V şehir elektriğini anında sağlamış oluyor. V2L işlevi, 3,6 kW'a kadar güç sağlayabiliyor ve aynı zamanda bir diğer EV aracı da şarj edebiliyor.

Güvenlik ve konfor bir arada

Tam Boyutta Gör IONIQ 6, markanın “Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri” olan “Hyundai Smart Sense” teknolojisinin bir sonraki seviyesi ile donatılmış. Bu üst düzey donanımlar sayesinde seyir halindeyken güvenlik ve rahatlık sağlıyor.

IONIQ 6’da, Park Sensörü (Ön/Arka/Yan), Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM), Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM), Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA); Arka, Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW), Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G), Şerite Kalma Asistanı (LKA), Şerit Takip Aisstanı (LFA), Uzun Far Asistanı (HBA), Akıllı Hız Limitleme & Tabela Okuma Asistanı (ISLA), Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2.0 (FCA 2.0), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) , Arka Çapraz Çarpışma Uyarısı ve Asistanı (RCCA-W&A), Akıllı Park Yardım Asistanı 2.0 (RSPA 2.0), Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) gibi güvenlik donanımları ve sürüş yardım sistemlerini standart olarak sunuluyor. Hyundai IONIQ 6, tüm bu gelişmiş güvenlik özelliklerinin katkısıyla, Euro N-Cap’ten 5 yıldız alarak güvenlik alanındaki iddasını ispatlamış durumda.

IONIQ 6'nın kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi, direksiyon tepkilerini (spor, normal), güç çıkışını (maksimum, normal, minimum), gaz pedalı hassasiyetini (yüksek, normal, düşük) ve çekiş sistemini (AWD, AUTO AWD, 2WD) sürüş modlarına göre adapte ediyor.

IONIQ 6 ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Günümüzdeki trend, elektrikli otomobiller. Hyundai markası olarak bu yönde çok önemli yatırımlar yaparak değişime öncülük ediyoruz. Bugün dünyadaki elektrikli model sayısı 500 adeti geçti ve her yıl artarak devam ediyor. Biz de Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmak. Türkiye’de de elektrifikasyona geçiş tüm hızıyla devam ediyor ve biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere eşsiz bir mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza IONIQ 7’yi de ekleyerek hem EV pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz. Satışa sunduğumuz her yeni EV modelle beraber akıllara gelen ilk elektrikli markalardan biri olmak, en büyük arzumuz” dedi.

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