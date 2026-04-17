    Dizel motorlu yeni DS N°4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    130 beygirlik BlueHDI dizel motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla Türkiye'de satışa sunulan yeni DS N°4, PALLAS donanım seviyesiyle pek çok standart donanıma sahip.

    DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü Türkiye’de satışa sundu. PALLAS donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle gelen yeni DS N°4 fiyatı 3 milyon 70 bin TL’den başlıyor.

    Yeni DS N°4 özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. Tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiren model; 4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergiliyor. Yeni DS N°4, PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilin gövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.

    Full LED’den oluşan gündüz farları ve ince LED far tasarımı, yeni DS N°4’ün yüksek teknolojili yüzünü ortaya koyuyor. Arka bölümde ise lazer işleme teknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu, ışığı yansıtarak etkileyici bir dikey ışık imzası oluşturuyor. Stop lambalarını birleştiren parlak siyah şerit ise genişlik hissini artırırken, model isminin üzerinde yer alan DS Automobiles yazısı markanın yeni kimliğini güçlü biçimde vurguluyor.

    Rafine ve teknolojik iç mekân

    Yeni DS N°4’ün PALLAS donanım seviyesinde; çift bölgeli otomatik klima, LED farlar ve LED arka aydınlatma grubu, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ile radar destekli aktif güvenlik freni, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, ses ve ısı izolasyonlu yan camlar, karartılmış arka camlar ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu, standart olarak sunuluyor.

    Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi hayat kolaylaştıran özellikler de PALLAS donanımıyla birlikte sunuluyor. Otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. Yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan da standart olarak yer alıyor.

    1.5 litrelik BlueHDI dizel motor, 130 beygir güç ve 300 Nm tork sunuyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 10,9 saniyede tamamlıyor ve 203 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 100 km/de 5,2 litre olarak açıklanan modelin arka aksında torsiyon çubuğu kullanılması ise dikkat çekici.

