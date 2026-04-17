Dizel motorlu yeni DS N°4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü Türkiye’de satışa sundu. PALLAS donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle gelen yeni DS N°4 fiyatı 3 milyon 70 bin TL’den başlıyor.
Yeni DS N°4 özellikleriyle neler sunuyor❓
Full LED’den oluşan gündüz farları ve ince LED far tasarımı, yeni DS N°4’ün yüksek teknolojili yüzünü ortaya koyuyor. Arka bölümde ise lazer işleme teknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu, ışığı yansıtarak etkileyici bir dikey ışık imzası oluşturuyor. Stop lambalarını birleştiren parlak siyah şerit ise genişlik hissini artırırken, model isminin üzerinde yer alan DS Automobiles yazısı markanın yeni kimliğini güçlü biçimde vurguluyor.
Rafine ve teknolojik iç mekân
Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi hayat kolaylaştıran özellikler de PALLAS donanımıyla birlikte sunuluyor. Otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor. Yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan da standart olarak yer alıyor.
1.5 litrelik BlueHDI dizel motor, 130 beygir güç ve 300 Nm tork sunuyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 10,9 saniyede tamamlıyor ve 203 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Birleşik yakıt tüketimi 100 km/de 5,2 litre olarak açıklanan modelin arka aksında torsiyon çubuğu kullanılması ise dikkat çekici.
