2022 Volkswagen Virtus sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Sedan modeller birçok pazarda popülerliğini kaybetse de henüz tamamen havlu atmış değiller. Örneğin 2022 model Volkswagen Virtus bugün Hindistan'da tanıtıldı. MQB A0-IN platformunu kullanan yeni Virtus, Skoda Slavia'nın platform ikizi.

Yeni Volkswagen Virtus özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Volkswagen Virtus, tasarımındaki güncellemeler sayesinde artık Polo sedan gibi durmaktan ziyade kendi benliğini kazanmış gibi. 2.651 mm'lik aks mesafesi ve 1.752 mm'lik genişlik Slavia ile aynı fakat 4.561 mm uzunluk ve 1.507 mm yükseklik ile ikizinden daha uzun ve yüksek. Bagaj kapasitesi de 521 litre olarak iki modelde de aynı.

Yeni Virtus, 25'ten fazla ülkede satılacak ancak Avrupa'da göremeyeceğiz. Yenilenen modelin LED farları üst panjurla daha uyumlu görünüyor. Parlak siyah ve krom detaylara sahip tampon tasarımı da Virtus'u daha sportif ve geniş göstermiş diyebiliriz. Arkada ise yeni grafiklere sahip LED stoplar, siyah renkli bagaj üstü spoyler ve yine krom süslemelere sahip arka difüzör dikkat çekiyor.

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Yeni donanım seviyeleriyle gelen 2022 Volkswagen Virtus'un iç mekanında 8 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Otomatik klima kontrolleri, koltuk havalandırma, kablosuz şarj ünitesi, sunroof, 8 hoparlörlü ses sistemi, geri görüş kamerası ve 6 hava yastığı da Virtus'un özellikleri arasında.

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Kompakt sedan iki farklı motor seçeneğine sahip. Dynamic Line adı verilen versiyonda 1.0 TSI üç silindirli motor 115 beygir güç üretiyor. GT rozeti taşıyan Performance Line versiyonunda ise 150 beygirlik 1.5 TSI EVO dört silindirli ünite görev yapıyor. Her iki seçenekte de 6 ileri manuel şanzıman standart. Opsiyon olaraksa düşük hacimli motorda 6 ileri tork konvertörlü otomatik, 1.5 TSI'da 7 ileri DSG mevcut.

Hindistan, Mayıs 2022'de yeni Virtus'un satışa sunulduğu ilk ülke olacak ve kompakt sedan Vento'nun yerini alacak. Kompakt model halihazırda ön siparişe açılmış durumda ve diğer ülkelerde de yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

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2022 Volkswagen Virtus tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri