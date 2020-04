Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı"

Markaların yeni ürünlerinin reklamını yaparken ilginç yöntemler kullandığına zaman zaman şahit oluyoruz. Honda da farklı bir çalışmaya imza attı ve CR-V’yi rakipleriyle kıyaslayan videolar paylaştı. Japon üreticinin videolarda doğrudan rakiplerinin ismine yer vermesi dikkat çekti.

Honda, SUV modelini Toyota ile kıyasladığı videoda RAV4 XLE yerine CR-V EX almanın çok daha mantıklı olduğunu söylüyor. EX ve XLE versiyonları, her iki modelde de giriş seviyesinin bir üzerinde yer alıyor. Şirket, CR-V’nin rakibine göre daha geniş bir iç mekan ve bagaj hacmi sunduğunu belirtiyor. Üstelik moonroof, ısıtmalı ön koltuklar ve motoru uzaktan çalıştırma gibi premium standart donanımlara sahip olan SUV’nin rakibinden 2 bin dolar daha ucuz olduğunun da altını çiziyor.

Konu Honda CR-V ve Subaru Forester kıyaslamasına geldiğinde ise 2020 CR-V’nin standart özellikleri devreye giriyor. Şirket, çift bölgeli klima kontrolü, arka yolcular için sunulan USB girişleri, motoru uzaktan çalıştırma (yine) ve kör nokta bilgi sistemi gibi standart özellikler bakımından CR-V’nin rakibinden önde olduğunu söylüyor. Ayrıca yine iki model arasındaki fiyat farkına değinilerek CR-V’nin Forester’dan 2 bin dolar daha ucuza alınabileceği belirtiliyor.

CR-V’nin Nissan Rogue/Xtrail ile kıyaslandığı videoda ise CR-V’nin daha düşük şehir içi yakıt tüketimine sahip olduğuna ve adaptif hız sabitleme gibi artılara sahip olduğuna değiniliyor. Japon üretici, diğerlerinde olduğu gibi iki model arasındaki 3 bin dolarlık fiyat farkına da değinmeden geçmiyor.

Söz konusu modellerin ABD pazarındaki 2019 yılı satış rakamları şöyle:

Model Adet Toyota RAV4 448.068 Honda CR-V 384.168 Nissan Rogue 350.447 Subaru Forester 180.179

