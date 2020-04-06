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    Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı"

    Japon üretici Honda, 2020 model CR-V'yi rakipleriyle kıyasladı. Kendi modelinin rakiplerine göre öne çıkan özelliklerine ve uygun fiyatına değinen şirket, CR-V almanın daha mantıklı olduğunu anlattı.
    2 gün
    25b
    10
    56
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Markaların yeni ürünlerinin reklamını yaparken ilginç yöntemler kullandığına zaman zaman şahit oluyoruz. Honda da farklı bir çalışmaya imza attı ve CR-V’yi rakipleriyle kıyaslayan videolar paylaştı. Japon üreticinin videolarda doğrudan rakiplerinin ismine yer vermesi dikkat çekti.

    Honda, SUV modelini Toyota ile kıyasladığı videoda RAV4 XLE yerine CR-V EX almanın çok daha mantıklı olduğunu söylüyor. EX ve XLE versiyonları, her iki modelde de giriş seviyesinin bir üzerinde yer alıyor. Şirket, CR-V’nin rakibine göre daha geniş bir iç mekan ve bagaj hacmi sunduğunu belirtiyor. Üstelik moonroof, ısıtmalı ön koltuklar ve motoru uzaktan çalıştırma gibi premium standart donanımlara sahip olan SUV’nin rakibinden 2 bin dolar daha ucuz olduğunun da altını çiziyor.

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    Konu Honda CR-V ve Subaru Forester kıyaslamasına geldiğinde ise 2020 CR-V’nin standart özellikleri devreye giriyor. Şirket, çift bölgeli klima kontrolü, arka yolcular için sunulan USB girişleri, motoru uzaktan çalıştırma (yine) ve kör nokta bilgi sistemi gibi standart özellikler bakımından CR-V’nin rakibinden önde olduğunu söylüyor. Ayrıca yine iki model arasındaki fiyat farkına değinilerek CR-V’nin Forester’dan 2 bin dolar daha ucuza alınabileceği belirtiliyor.

    CR-V’nin Nissan Rogue/Xtrail ile kıyaslandığı videoda ise CR-V’nin daha düşük şehir içi yakıt tüketimine sahip olduğuna ve adaptif hız sabitleme gibi artılara sahip olduğuna değiniliyor. Japon üretici, diğerlerinde olduğu gibi iki model arasındaki 3 bin dolarlık fiyat farkına da değinmeden geçmiyor.

    Söz konusu modellerin ABD pazarındaki 2019 yılı satış rakamları şöyle:

    Model Adet
    Toyota RAV4 448.068
    Honda CR-V 384.168
    Nissan Rogue 350.447
    Subaru Forester 180.179



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    lojistisyen 2 gün en beğenilen
    Crv sahibi arkdaş konuyu basmış her şeyin içinden geçiyor



    Crv anca tünelin içinden geçer, hadi bakalım



    1 Yanıt Yanıtla +15
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    aLLyC (321 Neo) 2 gün lojistisyen
    Crv bedava verseler almam diye racon kesene, bizde böyle faça yapılır anadin mi



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    synthesizer (Doğan Ademoğlu) 2 gün khytr89
    Tutulmamasına rağmen.. şunu şuraya bırakalım..

    Öyle tepeye hardtop, arkaya bisiklet koymayla olmuyor o işler..

    Elalem şehirli GERÇEK SUV görsün..



    Edit: Videonun başındaki 45 derece tırmanışı ve 01:35'deki sadece tek tekerde tutunma ile ilerlemesi.. bilemiyorum altan..



    Ne de olsa Evo alt yapısı ve genleriyle üretildi..
    Tutulmamasına rağmen.. şunu şuraya bırakalım.. Öyle tepeye hardtop, arkaya bisiklet koymayla olmuyor o işler.. Elalem şehirli GERÇEK SUV görsün....
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    aLLyC (321 Neo) 2 gün synthesizer
    Oooo HRV ve 3008'in gercek rakibi gelmiş.



    Prison break'te ki Aztec çakması caponcuk
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    eas722 1 gün synthesizer
    Yorumunuzu gördüğüme şaşırdım. Ülkemizde herkes otomobil tutkunu olduğunu söyler ama böyle cevherler yerine en düz ne varsa beyaz rengini bulur alır. Ben 1 yılı aşkın süredir Eclipse Cross kullanıyorum ve çok memnunum. S-AWC'nin yeteneğinin yanı sıra çevikliği birçok c segmenti hatchbackten bile iyi.
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    aLLyC (321 Neo) 2 gün khytr89
    Bedava verseler havada takla atarak alırsın..



    3008 çakması arabayla kiyaslamak için gözleri kapayarak kiyaslamak lazim...
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün aLLyC
    Yok be bro takla atmayı bilmiyorum

    Haa ama şöyle olabilir, üşenerek gidip aldığımı farz edelim, satıp opel grandland x alırım
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün aLLyC
    haa bu arada 3008 i küçümsemişsin ama amaç doluluksa 3008 hepsini solda sıfır bırakır.. bir kere o ay-kokpit 3d hayalet ekranı yeter
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    DH Misafiri 16 sa.
    Subaru Forester varken arazide diğerlerinin adı bile olmaz. Gerçek awd subaru'dur.
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    DH Misafiri 16 sa.
    Subarunun tek eksiği Türkiye şartlarında aşırı yüksek fiyatı imkanim olsa hic düşünmeden forester alırım ona alternatif olarakta eclipse cros daha mantıklı honda toyota nissan diyenler hepinizin elinde akıllı telefon internet var araştırın kıyaslayın
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    Whoisthat (AKY ) 20 sa. yeni yorumcu
    Aslında subaru fiyatına göre baya iyi
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    commandx (uğur yılmaz) 1 gün
    Honda civic, crv eski kaslarına göre sürüş, konfor, karoser gibi konularda bayağı farklı. Eski kasa kullanıp da yeni kasa hakkında yorum yapmak saçma.



    Bu kasa da ilk çıktığında çok kazıktı. Rakiplerine nazaran daha az zam gördü, cazip hale geldi. Bu fiyata crv varken tiguanmış, 3008miş, grandlandx miş hiçbirine bakmazdım. Bir kere dandikte olsa awd var. İç hacim, bagaj gibi konularda bunların hepsinden üst sınıf.
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    star scream (eaaa oooo) 1 gün
    B sınıfı hatcback alamıyoruz , suv bizim neyimize.
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    DH Misafiri 1 gün
    Arabadan biraz anlıyorsanız bunların hiçbiri Subaru forester u tutmaz
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    DH Misafiri 1 gün
    Honda 4x4 araba üretmeyi öğrensin ilkönce.2016 4wd crv almıştım beş para et ez bi araba konfor sıfır 4x4 e manuel olarak geçiremiyorsun bütüni4wd araç yapanlar düğme koymuş 30 km hıza kadar kendin44x4 kullsnabiliyorsun honda bunu bile becerememiş iç plastik aksam deri koltuklar çok çok kalitesiz.2 yılda kaportada nokta nokta paslanmalar başladı daha meyini sayayım
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    pars.42 (M.Sami ) 4 sa. DH Misafiri
    sürekli 4 çeker yapmak daha kolay.fakat yakıt tüketimini artıyor.crv gibi gerektiğinde kendiliğinden 4 çeker olan bir araba yapmak daha zor ve daha yüksek bir teknoloji gerektiriyor.
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    düşük bir motorla gelip. vergiden düşseydi biraz keşke
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    noblelion (asil pappa) 1 gün
    Alırsın Ford olursun Lord! Kuga 4x4 ya da Edge
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    LC70 1 gün yeni yorumcu
    Mitsubishi Eclipse Cross'un videolarını koyan arkadaşı tebrik ederim.

    Olaya doğru açıdan bakıyor çünkü, Suv karşılaştırıyorsan kabiliyetlerini kıyaslayacaksın. Bunda ısıtmalı koltuk var, bunda yok bunda aynı donanım 2.000 dolar daha ucuz vs ile değil.

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    24974 kez okundu.
    18 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    honda cr-v vs toyota rav4, honda cr-v vs nissan rogue ve
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