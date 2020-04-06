Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı"

Markaların yeni ürünlerinin reklamını yaparken ilginç yöntemler kullandığına zaman zaman şahit oluyoruz. Honda da farklı bir çalışmaya imza attı ve CR-V’yi rakipleriyle kıyaslayan videolar paylaştı. Japon üreticinin videolarda doğrudan rakiplerinin ismine yer vermesi dikkat çekti.
Honda, SUV modelini Toyota ile kıyasladığı videoda RAV4 XLE yerine CR-V EX almanın çok daha mantıklı olduğunu söylüyor. EX ve XLE versiyonları, her iki modelde de giriş seviyesinin bir üzerinde yer alıyor. Şirket, CR-V’nin rakibine göre daha geniş bir iç mekan ve bagaj hacmi sunduğunu belirtiyor. Üstelik moonroof, ısıtmalı ön koltuklar ve motoru uzaktan çalıştırma gibi premium standart donanımlara sahip olan SUV’nin rakibinden 2 bin dolar daha ucuz olduğunun da altını çiziyor.İlginizi Çekebilir Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun"
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Konu Honda CR-V ve Subaru Forester kıyaslamasına geldiğinde ise 2020 CR-V’nin standart özellikleri devreye giriyor. Şirket, çift bölgeli klima kontrolü, arka yolcular için sunulan USB girişleri, motoru uzaktan çalıştırma (yine) ve kör nokta bilgi sistemi gibi standart özellikler bakımından CR-V’nin rakibinden önde olduğunu söylüyor. Ayrıca yine iki model arasındaki fiyat farkına değinilerek CR-V’nin Forester’dan 2 bin dolar daha ucuza alınabileceği belirtiliyor.
CR-V’nin Nissan Rogue/Xtrail ile kıyaslandığı videoda ise CR-V’nin daha düşük şehir içi yakıt tüketimine sahip olduğuna ve adaptif hız sabitleme gibi artılara sahip olduğuna değiniliyor. Japon üretici, diğerlerinde olduğu gibi iki model arasındaki 3 bin dolarlık fiyat farkına da değinmeden geçmiyor.
Söz konusu modellerin ABD pazarındaki 2019 yılı satış rakamları şöyle:
|Model
|Adet
|Toyota RAV4
|448.068
|Honda CR-V
|384.168
|Nissan Rogue
|350.447
|Subaru Forester
|180.179
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Crv anca tünelin içinden geçer, hadi bakalım
Öyle tepeye hardtop, arkaya bisiklet koymayla olmuyor o işler..
Elalem şehirli GERÇEK SUV görsün..
Edit: Videonun başındaki 45 derece tırmanışı ve 01:35'deki sadece tek tekerde tutunma ile ilerlemesi.. bilemiyorum altan..
Ne de olsa Evo alt yapısı ve genleriyle üretildi..
Prison break'te ki Aztec çakması caponcuk
3008 çakması arabayla kiyaslamak için gözleri kapayarak kiyaslamak lazim...
Haa ama şöyle olabilir, üşenerek gidip aldığımı farz edelim, satıp opel grandland x alırım