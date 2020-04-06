Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü

Sahip olduğu yaşam alanı ve bagaj hacmi açısından tam bir aile aracı olarak görülen station wagon modeller, söz konusu Audi RS 6 olduğunda bambaşka bir algı yaratıyor. İşin içerisine ABT de dahil olduğunda ise tıpkı bu Audi RS6-R gibi canavarlar ortaya çıkıyor.

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ABT’nin Audi RS6-R’ı, şirketin daha önce görücüye çıkardığı RS7-R kadar çarpıcı bir tasarıma sahip değil fakat yine de standart RS 6’ya göre daha agresif görünüyor. Elbette bu görünümün elde edilmesinde yeniden tasarlanan ön tamponun ve ona eklenen küçük kanatların etkisi büyük. Bunun yanı sıra karbon fiberden imal edilen yan ayna kapakları, yeni marşpiyel ekleri, 22 inç jantlar, yeni bir spoyler ve dört egzoz çıkışına ev sahipliği yapan agresif difüzör de Audi RS6-R’ın tasarım unsurları arasında.

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ABT aslında Audi RS6-R’ın temellerini geçtiğimiz ay atmış ve stok hali 600 beygir olan aracın gücünü 700 beygire yükseltmişti. Şirket şimdi bunun da üzerine çıkarak aracın 4.0 litre çift turbo V8 motorunu 740 beygir güç ve 920 Nm tork üreten bir canavar haline getirdi. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlayan güçlü station wagon’un bu değeri 3.2 saniyeye düşürüldü. Performanstaki bu artış, yeni turboşarjlarla, ABT’ye ait intercooler, yenir bir yazılım ve egzoz sistemiyle elde edildi.

ABT, RS6-R dönüşümünü yalnızca 125 araca uygulayacaklarını belirtti. Söz konusu dönüşümün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

https://www.abt-sportsline.com/company/media/press-releases/detail/news/special-limited-edition-abt-rs6-r-super-agile-with-740-hp/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c087a20b49693f7d642fdeff074d0e8c

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