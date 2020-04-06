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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü

    ABT'nin elleri yine station wagon ailesinin en agresif üyelerinden Audi RS 6 Avant'ın üzerinde. Şirket, standart model üzerinde yaptığı modifikasyonlarla 740 beygirlik RS6-R'ı ortaya çıkardı.
    2 gün
    4,4b
    2
    17
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sahip olduğu yaşam alanı ve bagaj hacmi açısından tam bir aile aracı olarak görülen station wagon modeller, söz konusu Audi RS 6 olduğunda bambaşka bir algı yaratıyor. İşin içerisine ABT de dahil olduğunda ise tıpkı bu Audi RS6-R gibi canavarlar ortaya çıkıyor.

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    ABT’nin Audi RS6-R’ı, şirketin daha önce görücüye çıkardığı RS7-R kadar çarpıcı bir tasarıma sahip değil fakat yine de standart RS 6’ya göre daha agresif görünüyor. Elbette bu görünümün elde edilmesinde yeniden tasarlanan ön tamponun ve ona eklenen küçük kanatların etkisi büyük. Bunun yanı sıra karbon fiberden imal edilen yan ayna kapakları, yeni marşpiyel ekleri, 22 inç jantlar, yeni bir spoyler ve dört egzoz çıkışına ev sahipliği yapan agresif difüzör de Audi RS6-R’ın tasarım unsurları arasında.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun""

    ABT aslında Audi RS6-R’ın temellerini geçtiğimiz ay atmış ve stok hali 600 beygir olan aracın gücünü 700 beygire yükseltmişti. Şirket şimdi bunun da üzerine çıkarak aracın 4.0 litre çift turbo V8 motorunu 740 beygir güç ve 920 Nm tork üreten bir canavar haline getirdi. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlayan güçlü station wagon’un bu değeri 3.2 saniyeye düşürüldü. Performanstaki bu artış, yeni turboşarjlarla, ABT’ye ait intercooler, yenir bir yazılım ve egzoz sistemiyle elde edildi.

    ABT, RS6-R dönüşümünü yalnızca 125 araca uygulayacaklarını belirtti. Söz konusu dönüşümün fiyatı ise henüz açıklanmadı.



    https://www.abt-sportsline.com/company/media/press-releases/detail/news/special-limited-edition-abt-rs6-r-super-agile-with-740-hp/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c087a20b49693f7d642fdeff074d0e8c Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    hadjimurat (Murat Demircan) 10 sa.
    bayiliyorun audinin rs serisine
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    iquique (Saffet Özüdüzgün) 14 sa.
    güçlü ama bir Klasen Motors'un 1012 hp'lik RS6'sı gibi değil.



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    TheCaliph_ 14 sa.
    Audi RS 6 Avant, TÜRK vergi sistemiyle daha pahali ve ulasilamaz
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    araba çok güzel . Tam bir aile arabası
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 15 sa.
    Mükemmel, tam aile arabası 😂
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    Alisilin07 (ali güvenç) 1 gün
    Forumun ortak beğenebildigi nadir araçlardan.
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    DH Misafiri 1 gün
    Mükemmel ötesi. Süper olmuş Audi'nin muhteşem tasarımıyla birlikte harikalar yaratmışlar
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    BaatılRhymer (Emre YAVUZ) 2 gün
    Tüm araçlar bir yana "RS6 Avant" bir yana...
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    4351 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    Galeri, abt ve
    5 etiket daha audi rs6 audi rs6-r station wagon 740 beygir Bilim ve Teknoloji
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