HONOR MagicBook X 15 incelemesi - Oldukça hafif!

Sponsorlu İçerik: Bu videoda HONOR'un yeni bilgisayarı Honor MagicBOOK X 15 modeline yakından bakıyoruz. Ürünün özelliklerine ve performans detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

Sponsorlu İçerik: Bu videoda HONOR'un yeni bilgisayarı Honor MagicBOOK X 15 modeline yakından bakıyoruz. Ürünün özelliklerine ve performans detaylarına inceleme videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

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Tasarımla başlayacak olursak ürünün genel olarak malzemesinin alüminyum alışımlı olduğunu görebiliyoruz. Hissyatı da oldukça güzel. Ürünün kapağında da HONOR logosu konumlandırılmış. Ön tarafa geçtiğimizde de 15.6 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. Oldukça ince çerçevelere sahip. MagicBook X 15 modelinin ağırlığı da 1.56 Kg ve kalınlığı 16.9 mm. Bu tasarımsal özelliklerin bizlere sunmuş olduğu avanrtajlar olacak. Örnek vermek gerekirse bu bilgisayarı çantanıza atıp çok rahat gezebilirsiniz.

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Üniversite öğrencileri için bu önemli bir durum. Kampüste, dolaşmada yanınızda taşırken ağırlık konusunda dezavantaj oluşturmayacak. Ürünün klavyesiyle devam ettiğimizde basım hissiyatı doygun olan bir klavyeyi görüyoruz. Bu klavye ile birlikte yazı yazmak oldukça keyifli. Çok sesli çalıştığı söylenemez.

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Klavyenin üst bölümünde de dikkatimizi ürünün kamerası çekiyor. Bu kamera bir buton halinde cihaza entegre edilmiş. Butona bastığınızda kamera açılıyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Güvenlik konusunda eğer kafanıza bir soru işaretiyle dolaşıyorsanız bu durum soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yeterli düzeyde.

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Klavyenin hemen sağ tarafında da güç butonu konumlandırılmış.Bu güç butonu ek olarak parmak izi okuyucusu işlevinede sahip. Bu sayede ek bir güvenlik oluşturabiliyorsunuz. Hızlı çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Alt bölümde de touchpad karşımıza çıkıyor. Oldukça akıcı, rahat bir kullanım sunuyor. Kullanım sırasında ek bir mouse ihtiyacı doğurmadı.

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Giriş çıkışlara bakacak olursak sol tarafta Type-C, USB ve HDMI portları yer alırken, sağ bölümde 3.5 mm kulaklık ve USB portları konumlandırılmış. Type-C üzerinden ürünü şarj edebiliyoruz. Gayet yeterli olduğunu düşünüyorum..

KAMERA - KLAVYE SESİ - PARMAK İZİ OKUYUCUSU HIZ TESTLERİNE VİDEO İÇERİSİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Ekranla devam ettiğimizde 15.6 inç büyüklüğünde bir ekran MagicBook X 15 modelinde yer alıyor. Bu bahsetmiş olduğumuz ekran 1920x1080 çözünürlüğünde ve IPS bir panele sahip. Tasarım bölümünde de bahsettiğim gibi çerçeveler oldukça ince. Ekran kasa oranımızda %87 seviyelerinde. Bu ekran TUV Flicker Free ve Mavi ışık sertifikalarına sahip. Uzun saatler bilgisayar başında vakit geçiren insanlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Göz konforu açısından avantaj oluşturacaktır.

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Deneyim olarak ekrandan memnun kalabildim. YouTube, Netflix gibi platformlarda vakit geçirdim. IPS panel güzel renkleri bana sunabildi. Ek olarak farklı açılardan da ekranı rahatça görüntüleyebildim. Medya tüketimi ve ekran konusunda bence bu ürün gayet ideal bir performansa sahip.

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MagicBook X 15 modeli gücünü Intel'in geliştirmiş olduğu intel i5 10210U işlemcisinden alıyor. 14 nm üretimden geçen bu işlemci 1.6 GHz Base Clock, 4.2 GHz Boost Clock hızlarına sahip. Ek olarak bu işlemci içerisinde entegre grafik biriminin bulunduğunuda eklemiş olalım.

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Kullanımlarda gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Kasma, donma veya takılma gibi sorunlarla karşılaşmadım. Eğer arada sırada kafa dağıtmak için oyuna girmek isterseniz bu konuda da sizleri üzmeyecektir. Yapacağınız ufak grafik ayarlarıyla beraber Valorant, CS:GO gibi oyunları oynayabilirsiniz.

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Ram olarak ürün içerisinde 8 GB DDR4 bir ram yer alıyor. İsterseniz bu büyüklüğü özelleştirerek 16GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Eğer imkan varsa 16 GB ram tercih edilmesini doğru buluyorum. Depolamayla devam edecek olursak 512 GB büyüklüğünde NVMe bir SSD burada karşımıza çıkıyor. Yapısı gereği fazlasıyla hızlı çalıştığını görebiliyoruz. Uygulamalar arası geçişte, normal kullanımlarda sizlere avantaj sağlayacaktır. Okuma yazma hızları aşağıda yer alıyor.

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Hoparlörlerle devam edecek olursak 2 adet hoparlörleri görüyoruz. Tiz yoğunluklu ancak basslarda ideal bir deneyimi bizlere sunuyor.

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Ürünün bataryasını kutudan çıkan 65W'lık şarj adaptörüyle beraber şarj edebiliyoruz. 1 saat gibi bir sürede %70 seviyelerine ulaşabiliyorsunuz. Bu gayet hızlı bir dolum. Almış olduğum ekran süreside ortalama 4,5 - 5 saat arasındaydı. Genel olarak medya tüketimi için kullandım. Sizlerin yapacağı kullanımlara göre alacağınız ekran süreleri şekil değiştirecektir.

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Ürünün güncel fiyatına baktığımızda da 6599 TL'lik bir fiyat etiketi bizleri karşılıyor. Sizler bu fiyatı ve ürünü nasıl buldunuz?