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    Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü

    Honor markasının tepe seviyesinde yer alan MagicBook Pro serisine 16 inçlik yeni bir model eklendi. MagicBook Pro 16; Ryzen 5 4600H APU’su ile HD çözünürlükte tatmin ediyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü
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    Hem kendi markası hem de Honor markası altında dizüstü pazarında faaliyet gösteren Huawei, bu hafta fiyat-performansa oynamayı hedefleyen yeni bir Honor Magicbook dizüstü modelini piyasaya sürüyor.

    MagicBook Pro 16 özellikleri ve fiyatı

    Honor MagicBook Pro 16 adıyla tanıtılan dizüstü modelinde AMD Ryzen 5 4600H APU’suna yer verilmiş. 6 çekirdek ve 12 izlek birimine sahip olan APU; Vega 6 grafik birimini de 1500MHz seviyesinde çalıştırıyor.

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    Bütçesini düşünen tüketicilerin oldukça beğendiği Ryzen 5 4600H yongası HD çözünürlükte 60fps-70fps kare değerleri verebiliyor. Özellikle MOBA tarafında oyuncuları maliyetten kurtaracak performansta.

    16 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Honor MagicBook Pro 16 modeli 300 nit parlaklık değeri ile parlak ortamlarda iyi sonuçlar veriyor. SRGB renk gamının yüzde yüzünü kapsayan ekran 4.9mm kenar kalınlığı sayesinde oldukça ince.

    Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü
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    16GB DDR4 RAM bellek ve 512GB SSD barındıran sistemde 56Whr batarya 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ciklet yapısında klavyenin F tuşları arasında web kamera mevcut. Güç tuşunun üzerinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. MagicBook Pro 16 için 900 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

    Sınıfındaki Intel versiyonlara göre biraz daha uygun fiyatlı olsa da halen bu rakamı pahalı bulanlar için Ryzen 5 4500U, 8GB RAM, 512GB kapasite sunan MagicBook 14 modeli 750 Avrodan, MagicBook 15 modeli ise 700 Avrodan satışta olacak.



    https://www.engadget.com/honor-magicbook-pro-16-amd-ryzen-5-100037826.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guest Account (misafir hesap) 1 hf.
    huawei türkiye'ye anca eski bilgisayarları 2020 diye isimlendirip itelesin. 11. nesil intel piyasaya çıkacak yakında, hala 4000 serisi ryzen bilgisayar bulamıyoruz alcak.
    Yanıtla +2
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    hackman193 (Arda Karacık) 1 hf.
    Hocam iyi güzel hoş da hala gelmedi Ryzen 4000u'lar bile
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    Like a Sir (Mert Doğan) 1 hf.
    eee Huawei matebook markasının yeniden isimlendirilmesi bu
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    EthenCohen (Teoman Gözüpek) 1 hf. Like a Sir
    Honor alternatif piyasa ismi diye biliyorum. Pazar açısından sonuçta huawei kalitesi olacak mı ki görünüş ondan iyiye benziyor ama fiyat ölçeği pahalı zannımca.
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