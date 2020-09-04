Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü

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Hem kendi markası hem de Honor markası altında dizüstü pazarında faaliyet gösteren Huawei, bu hafta fiyat-performansa oynamayı hedefleyen yeni bir Honor Magicbook dizüstü modelini piyasaya sürüyor.

MagicBook Pro 16 özellikleri ve fiyatı

Honor MagicBook Pro 16 adıyla tanıtılan dizüstü modelinde AMD Ryzen 5 4600H APU’suna yer verilmiş. 6 çekirdek ve 12 izlek birimine sahip olan APU; Vega 6 grafik birimini de 1500MHz seviyesinde çalıştırıyor.

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Bütçesini düşünen tüketicilerin oldukça beğendiği Ryzen 5 4600H yongası HD çözünürlükte 60fps-70fps kare değerleri verebiliyor. Özellikle MOBA tarafında oyuncuları maliyetten kurtaracak performansta.

16 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Honor MagicBook Pro 16 modeli 300 nit parlaklık değeri ile parlak ortamlarda iyi sonuçlar veriyor. SRGB renk gamının yüzde yüzünü kapsayan ekran 4.9mm kenar kalınlığı sayesinde oldukça ince.

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16GB DDR4 RAM bellek ve 512GB SSD barındıran sistemde 56Whr batarya 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ciklet yapısında klavyenin F tuşları arasında web kamera mevcut. Güç tuşunun üzerinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. MagicBook Pro 16 için 900 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

Sınıfındaki Intel versiyonlara göre biraz daha uygun fiyatlı olsa da halen bu rakamı pahalı bulanlar için Ryzen 5 4500U, 8GB RAM, 512GB kapasite sunan MagicBook 14 modeli 750 Avrodan, MagicBook 15 modeli ise 700 Avrodan satışta olacak.

https://www.engadget.com/honor-magicbook-pro-16-amd-ryzen-5-100037826.html

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