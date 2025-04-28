Honor MagicBook Pro 16 üst düzey performans ve şık tasarımı bir araya getiriyor

Honor, yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro 16’yı 30 Nisan’da tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, cihaz hakkında bazı önemli detayları şimdiden paylaştı. İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken MagicBook Pro 16, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olacak ve yalnızca 2 santimetrelik bir kalınlığa sahip olacak. Ürünün gövdesi gümüş renginde olacak ve kapağında büyük bir "HONOR" yazısı bulunacak.

Performans tarafında ise oldukça iddialı bir donanım bizi bekliyor. MagicBook Pro 16, Nvidia GeForce RTX 5070 ekran kartı ve Intel Core Ultra 9 serisi işlemci ile geliyor. Bu kombinasyonun toplam güç tüketimi 150W olarak belirlenmiş. Ayrıca Honor’un Turbo X teknolojisi sayesinde performansın optimize edilmesi hedefleniyor. Bellek tarafında ise 8000MT/s hızında RAM kullanılıyor ve bu da veri işleme hızını ciddi şekilde artırıyor.

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Ekran özellikleri de cihazın güçlü yönlerinden biri olacak. MagicBook Pro 16, 3K çözünürlüğe sahip 16 inç büyüklüğünde bir IPS ekranla donatılacak. 3072 × 1920 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık değerleri sayesinde hem oyunlarda hem de içerik üretiminde üst düzey bir görsel deneyim sunulması bekleniyor. Honor ayrıca cihazın, yoğun kullanım sırasında bile sessiz çalışacağını iddia ediyor. Ancak gerçek performansın ve soğutma sisteminin ne kadar başarılı olacağını kullanıcı deneyimleri gösterecek.

MagicBook Pro 16'nın tüm teknik detayları ve fiyat bilgileri, 30 Nisan'daki resmi tanıtımda duyurulacak. Tanıtım sonrası cihazın satışa çıkacağı tarih ve fiyatı da netleşmiş olacak.

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Honor MagicBook Pro 16 üst düzey performans ile geliyor