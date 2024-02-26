Tam Boyutta Gör Honor, Barselona'da gerçekleştirilen MWC 2024'te bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı. MagicBook Pro 16, Intel Core Ultra 7 155G işlemciye, 8 GB NVIDIA RTX 4060 GPU'ya, 1 TB depolama alanına ve 32 GB RAM'e sahip. Metal gövdeli dizüstü bilgisayar, Honor'un 3D Renklendirici Sprey Teknolojisiyle ürettiği gökkuşağına benzer bir beyaz renk ile geliyor.

MagicBook Pro 16 özellikleri

MagicBook Pro 16, sağ tarafında Numpad bulunan tam boyutlu bir klavyeye ve devasa bir cam trackpad'e sahip. Toplam 6 hoparlörü olan laptop, uzamsal sesi de destekliyor. Bilgisayarda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ve kızılötesi kamera ile kimlik doğrulaması yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise 3072x1920 piksel çözünürlüğe, 500 nit parlaklığa, DCI-P3 ve sRGB renk gamutunun %100'ünü kapsayan HDR destekli 16 inç FullView ekran yer alıyor. Sadece 3 mm çerçevelere sahip ekranın ekran-gövde oranı %93 seviyesinde.

Tam Boyutta Gör MagicBook Pro 16 gücünü Intel'in yeni Meteor Lake işlemcisi Intel Core Ultra 7 155H'ten alıyor. İşlemci, 6 performans, 8 verimlilik ve 2 yeni ekstra verimli çekirdek ile toplamda 16 çekirdeğe, 22 iş parçacığına ve 2x Intel Gen3 Nöral İşlem Ünitesine (NPU) sahip.

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NVIDIA'nın 8 GB bellekli RTX 4060 GPU'suna yer verilen MagicBook Pro 16, PCMark 10'un pil testinde 10 saat kullanım süresi veren 75Wh'lik bir pile sahip. 1,86 kg ağırlığa sahip laptop, metal gövdesi, boyutu ve sundukları göz önüne alındığında çok ağır bir bilgisayar sayılmaz.

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Honor'un en güçlüsü MagicBook Pro 16 tanıtıldı: İşte özellikleri