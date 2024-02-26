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    Honor'un en güçlüsü MagicBook Pro 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, Barselona'da gerçekleştirilen MWC 2024'te bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı. Güçlü donanımı, metal kasası ve ince çerçeveleriyle dikkat çeken bilgisayarın özellikleri neler?
    Honor'un en güçlüsü MagicBook Pro 16 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, Barselona'da gerçekleştirilen MWC 2024'te bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarını tanıttı. MagicBook Pro 16, Intel Core Ultra 7 155G işlemciye, 8 GB NVIDIA RTX 4060 GPU'ya, 1 TB depolama alanına ve 32 GB RAM'e sahip. Metal gövdeli dizüstü bilgisayar, Honor'un 3D Renklendirici Sprey Teknolojisiyle ürettiği gökkuşağına benzer bir beyaz renk ile geliyor.

    MagicBook Pro 16 özellikleri

    MagicBook Pro 16, sağ tarafında Numpad bulunan tam boyutlu bir klavyeye ve devasa bir cam trackpad'e sahip. Toplam 6 hoparlörü olan laptop, uzamsal sesi de destekliyor. Bilgisayarda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ve kızılötesi kamera ile kimlik doğrulaması yapılabiliyor.

    Honor'un en güçlüsü MagicBook Pro 16 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise 3072x1920 piksel çözünürlüğe, 500 nit parlaklığa, DCI-P3 ve sRGB renk gamutunun %100'ünü kapsayan HDR destekli 16 inç FullView ekran yer alıyor. Sadece 3 mm çerçevelere sahip ekranın ekran-gövde oranı %93 seviyesinde.
    Honor'un en güçlüsü MagicBook Pro 16 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    MagicBook Pro 16 gücünü Intel'in yeni Meteor Lake işlemcisi Intel Core Ultra 7 155H'ten alıyor. İşlemci, 6 performans, 8 verimlilik ve 2 yeni ekstra verimli çekirdek ile toplamda 16 çekirdeğe, 22 iş parçacığına ve 2x Intel Gen3 Nöral İşlem Ünitesine (NPU) sahip. 

    NVIDIA'nın 8 GB bellekli RTX 4060 GPU'suna yer verilen MagicBook Pro 16, PCMark 10'un pil testinde 10 saat kullanım süresi veren 75Wh'lik bir pile sahip. 1,86 kg ağırlığa sahip laptop, metal gövdesi, boyutu ve sundukları göz önüne alındığında çok ağır bir bilgisayar sayılmaz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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