Honor Play 40 tanıtıldı: Pek değişiklik yok

Tam Boyutta Gör Honor Play 40 akıllı telefon modeli önceki neslin üzerine pek de bir şey eklemeden ancak fiyatı biraz yükselterek tüketicinin karşısına çıkıyor. Bu noktada yazılım tarafı biraz daha iyileştirilmiş diyebiliriz.

Honor Play 40 özellikleri ve fiyatı

6.56 inçlik HD+ LCD ekran

Snapdragon 480+ yonga seti

6GB/8GB RAM (5GB sanal RAM)

128GB/256GB depolama

13MP+2MP arka kamera

5MP ön kamera

5200mAh batarya

10W hızlı şarj

190$ başlangıç fiyatı

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Honor Play 40 geçen yılın modeliyle aynı işlemciyi kullanıyor ve ekran tarafında da bir gelişme yok. Sadece 4GB konfigürasyon listeden çıkarılmış. Hi-Res ses ve Android 13 işletim sistemi artıları olarak gösterilebilir. Başlangıç fiyatı ise yaklaşık 30$ yükselmiş.

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Honor Play 40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı