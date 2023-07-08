Honor Play 40 tanıtıldı: Pek değişiklik yok

Honor Play 40 özellikleri ve fiyatı
- 6.56 inçlik HD+ LCD ekran
- Snapdragon 480+ yonga seti
- 6GB/8GB RAM (5GB sanal RAM)
- 128GB/256GB depolama
- 13MP+2MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5200mAh batarya
- 10W hızlı şarj
- 190$ başlangıç fiyatı
Honor Play 40 geçen yılın modeliyle aynı işlemciyi kullanıyor ve ekran tarafında da bir gelişme yok. Sadece 4GB konfigürasyon listeden çıkarılmış. Hi-Res ses ve Android 13 işletim sistemi artıları olarak gösterilebilir. Başlangıç fiyatı ise yaklaşık 30$ yükselmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)