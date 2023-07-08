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    Honor Play 40 tanıtıldı: Pek değişiklik yok

    Honor Play 40 akıllı telefon modeli Snapdragon 480+ yonga seti, 6.56 inçlik HD+ LCD ekran, çift arka kamera, 5200mAh batarya, 10W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.
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    Honor Play 40 akıllı telefon modeli önceki neslin üzerine pek de bir şey eklemeden ancak fiyatı biraz yükselterek tüketicinin karşısına çıkıyor. Bu noktada yazılım tarafı biraz daha iyileştirilmiş diyebiliriz.

    Honor Play 40 özellikleri ve fiyatı

    • 6.56 inçlik HD+ LCD ekran
    • Snapdragon 480+ yonga seti
    • 6GB/8GB RAM (5GB sanal RAM)
    • 128GB/256GB depolama
    • 13MP+2MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5200mAh batarya
    • 10W hızlı şarj
    • 190$ başlangıç fiyatı

    Honor Play 40 geçen yılın modeliyle aynı işlemciyi kullanıyor ve ekran tarafında da bir gelişme yok. Sadece 4GB konfigürasyon listeden çıkarılmış. Hi-Res ses ve Android 13 işletim sistemi artıları olarak gösterilebilir. Başlangıç fiyatı ise yaklaşık 30$ yükselmiş.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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