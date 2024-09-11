iPhone 16 serisi ekran özellikleri: Ekran ne kadar gelişti?

Apple'a göre iPhone 16 Pro, çerçevelerin küçültülmesi sayesinde en ince kenarlara sahip Apple ürünü. Ekran boyutundaki artışın bir kısmı çerçevelerden kaynaklanıyor ancak iPhone 16 Pro’lar seleflerinden biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Boyut artmış olsa da, ekran teknolojisinde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Apple, Pro modellerde ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR ekranı kullanmaya devam ediyor. Ekran parlaklığı da değişmedi. Tek yenilik pil ömrüne etki ettiği söylenen 1 nit minimum parlaklık.
iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, telefonun ekranını koruyan cam ve seramik hibrit malzeme olan Ceramic Shield’in yeni bir versiyonuyla geliyor. Apple, son nesil Ceramic Shield’ın en gelişmiş cam seramik formülünü içerdiğini söylüyor. Birinci nesile kıyasla %50 daha sağlam ve diğer akıllı telefonlarda bulunan camdan iki kat daha sağlam yapıda. Apple, bu derecelendirmeyi neye göre yapıyor belli değil ancak yeni iPhone’ların ne kadar sağlam olduğunu düşme testleriyle göreceğiz.
|iPhone modeli
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Plus
|iPhone 16
|Boyut
|6.9 inç
|6.3 inç
|6.7 inç
|6.1 inç
|Yenileme hızı
|120 Hz ProMotion
|120 Hz ProMotion
|60 Hz
|60 Hz
|Çözünürlük
|2868 x 1320
|2622 x 1206
|2796 x 1290
|2556 x 1179
|Parlaklık (maksimum)
|
1000 nit (tipik)
1600 nit (HDR)
2000 nit (açık hava)
|
1000 nit (tipik)
1600 nit (HDR)
2000 nit (açık hava)
|
1000 nit (tipik)
1600 nit (HDR)
2000 nit (açık hava)
|
1000 nit (tipik)
1600 nit (HDR)
2000 nit (açık hava)
|Hep açık ekran
|Var
|Var
|Yok
|Yok
|Boyut
|163 x 77.6 x 8.25 mm
|149.6 x 71.5 x 8.25 mm
|160.9 x 77.8 x 7.80 mm
|147.6 x 71.6 x 7.80 mm
|Ağırlık
|227 g
|199 g
|199 g
|170 g
iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, 13 Eylül'de ön siparişe açılacak, 20 Eylül'de de satışa çıkacak. iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den başlıyor. iPhone 16 Pro fiyatı ise 83.000 TL'den başlıyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/09/10/iphone-16-ceramic-shield-improvements/ https://www.macrumors.com/2024/09/10/iphone-16-display-improvements/ https://www.apple.com/tr/iphone/compare/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.