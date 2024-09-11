iPhone 16 serisi ekran özellikleri: Ekran ne kadar gelişti?

iPhone 16 & 16 Pro kamerası nasıl: İşte tüm geliştirmeler 4 sa. önce eklendi

Apple'a göre ‌iPhone 16 Pro‌, çerçevelerin küçültülmesi sayesinde en ince kenarlara sahip Apple ürünü. Ekran boyutundaki artışın bir kısmı çerçevelerden kaynaklanıyor ancak ‌iPhone 16 Pro‌’lar seleflerinden biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Boyut artmış olsa da, ekran teknolojisinde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Apple, Pro modellerde ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR ekranı kullanmaya devam ediyor. Ekran parlaklığı da değişmedi. Tek yenilik pil ömrüne etki ettiği söylenen 1 nit minimum parlaklık.

iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max, telefonun ekranını koruyan cam ve seramik hibrit malzeme olan Ceramic Shield’in yeni bir versiyonuyla geliyor. Apple, son nesil Ceramic Shield’ın en gelişmiş cam seramik formülünü içerdiğini söylüyor. Birinci nesile kıyasla %50 daha sağlam ve diğer akıllı telefonlarda bulunan camdan iki kat daha sağlam yapıda. Apple, bu derecelendirmeyi neye göre yapıyor belli değil ancak yeni iPhone’ların ne kadar sağlam olduğunu düşme testleriyle göreceğiz.

iPhone 16 serisi ekran özellikleri iPhone modeli iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 Boyut 6.9 inç 6.3 inç 6.7 inç 6.1 inç Yenileme hızı 120 Hz ProMotion 120 Hz ProMotion 60 Hz 60 Hz Çözünürlük 2868 x 1320 2622 x 1206 2796 x 1290 2556 x 1179 Parlaklık (maksimum) 1000 nit (tipik) 1600 nit (HDR) 2000 nit (açık hava) 1000 nit (tipik) 1600 nit (HDR) 2000 nit (açık hava) 1000 nit (tipik) 1600 nit (HDR) 2000 nit (açık hava) 1000 nit (tipik) 1600 nit (HDR) 2000 nit (açık hava) Hep açık ekran Var Var Yok Yok Boyut 163 x 77.6 x 8.25 mm 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 160.9 x 77.8 x 7.80 mm 147.6 x 71.6 x 7.80 mm Ağırlık 227 g 199 g 199 g 170 g

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, 13 Eylül'de ön siparişe açılacak, 20 Eylül'de de satışa çıkacak. iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den başlıyor. iPhone 16 Pro fiyatı ise 83.000 TL'den başlıyor.

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iPhone 16 serisi ekran özellikleri: Ekran ne kadar gelişti?