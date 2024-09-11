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    iPhone 16 serisi ekran özellikleri: Ekran ne kadar gelişti?

    Apple'ın yeni telefonları daha büyük ekranla geliyor: 6.3 inç iPhone 16 Pro ve 6.9 inç iPhone 16 Pro Max. Peki, iPhone 16 ekran özellikleri nasıl, geliştirme var mı?
    iphone 16 & 16 pro max ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl iPhone Pro ve iPhone 16 Pro Max’i daha büyük ekranla güncelledi. Pro’nun ekranı 6.1 inç’ten 6.3 inç’e, Pro Max’in ekranı 6.7 inç’ten 6.9 inç’e çıkarıldı. Apple’a göre iPhone 16 Pro Max, bir iPhone’da şimdiye kadarki en geniş ekran. Ancak, yenilikler bunlarla sınırlı değil.

    Apple'a göre ‌iPhone 16 Pro‌, çerçevelerin küçültülmesi sayesinde en ince kenarlara sahip Apple ürünü. Ekran boyutundaki artışın bir kısmı çerçevelerden kaynaklanıyor ancak ‌iPhone 16 Pro‌’lar seleflerinden biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Boyut artmış olsa da, ekran teknolojisinde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Apple, Pro modellerde ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR ekranı kullanmaya devam ediyor. Ekran parlaklığı da değişmedi. Tek yenilik pil ömrüne etki ettiği söylenen 1 nit minimum parlaklık.

    iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max, telefonun ekranını koruyan cam ve seramik hibrit malzeme olan Ceramic Shield’in yeni bir versiyonuyla geliyor. Apple, son nesil Ceramic Shield’ın en gelişmiş cam seramik formülünü içerdiğini söylüyor. Birinci nesile kıyasla %50 daha sağlam ve diğer akıllı telefonlarda bulunan camdan iki kat daha sağlam yapıda. Apple, bu derecelendirmeyi neye göre yapıyor belli değil ancak yeni iPhone’ların ne kadar sağlam olduğunu düşme testleriyle göreceğiz.

    iPhone 16 serisi ekran özellikleri
    iPhone modeli iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16
    Boyut 6.9 inç 6.3 inç 6.7 inç 6.1 inç
    Yenileme hızı 120 Hz ProMotion 120 Hz ProMotion 60 Hz 60 Hz
    Çözünürlük 2868 x 1320 2622 x 1206 2796 x 1290 2556 x 1179 
    Parlaklık (maksimum)

    1000 nit (tipik)

    1600 nit (HDR)

    2000 nit (açık hava)

    1000 nit (tipik)

    1600 nit (HDR)

    2000 nit (açık hava)

    1000 nit (tipik)

    1600 nit (HDR)

    2000 nit (açık hava)

    1000 nit (tipik)

    1600 nit (HDR)

    2000 nit (açık hava)
    Hep açık ekran Var Var Yok Yok
    Boyut 163 x 77.6 x 8.25 mm 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 160.9 x 77.8 x 7.80 mm 147.6 x 71.6 x 7.80 mm
    Ağırlık 227 g 199 g 199 g 170 g

    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri, 13 Eylül'de ön siparişe açılacak, 20 Eylül'de de satışa çıkacak. iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den başlıyor. iPhone 16 Pro fiyatı ise 83.000 TL'den başlıyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/09/10/iphone-16-ceramic-shield-improvements/ https://www.macrumors.com/2024/09/10/iphone-16-display-improvements/ https://www.apple.com/tr/iphone/compare/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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